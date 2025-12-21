Vaccinuri pentru slăbit: Ce se întâmplă când te oprești? „E ca și cum ai sări de pe o stâncă!"

Vaccinurile pentru slăbit, sau GLP-1, au făcut pentru mulți ceea ce dietele nu ar putea face niciodată: acel „zumzet" constant de fundal, care le spune să mănânce chiar și când sunt sătui, a fost oprit.

Medicamentele le-au oferit celor care nu s-au gândit niciodată că pot slăbi o nouă formă a corpului, o nouă perspectivă și, în multe cazuri, o viață complet diferită. Sunt medicamente noi - care imită GLP-1, un hormon natural care reglează foamea - iar potențialele efecte secundare pe termen lung abia încep să apară. Și, având în vedere că aproximativ 1,5 milioane de oameni din Marea Britanie plătesc injecțiile în mod privat, a rămâne pe ele mult timp nu este o „afacere" ieftină.

Două femei, cu două povești foarte diferite, dar același scop - să slăbească și să se mențin - au spun cum a fost pentru ele. "A fost ca și cum ceva s-a deschis în mintea mea și mi-a spus: 'Mănâncă totul, hai, meriți asta pentru că nu ai mâncat nimic de atât de mult timp'." Tanya, manager de vânzări pentru o mare companie de fitness, a început să ia Wegovy pentru a-și demonstra un punct de vedere clar. Era supraponderală, se simțea ca o "impostoare" și credea că opinia ei nu este apreciată de industria ei din cauza dimensiunii sale.

În cele din urmă, ea spune că suspiciunile ei s-au dovedit corecte. După ce a început să folosească vaccinurile, oamenii veneau la ea și o felicitau pentru pierderea în greutate. Simțea că este tratată cu mai mult respect. Totuși, în primele luni ale tratamentului, Tanya s-a chinuit să adoarmă, se simțea mereu rău, avea dureri de cap și chiar a început să-și piardă părul, ceea ce poate nu era direct din cauza medicamentului, dar este un posibil efect secundar al pierderii rapide în greutate.

"Părul îmi cădea în șuvițe", își amintește ea. Dar în ceea ce privește greutatea, obținea rezultatele pe care le sperase. "Am pierdut cam trei kilograme și jumătate." Acum, după mai bine de 18 luni, ceea ce a început ca un fel de experiment s-a transformat într-o schimbare completă de viață. A slăbit 38kg și a încercat de mai multe ori să renunțe la Wegovy. Dar de fiecare dată, în doar câteva zile, spune că mănâncă atât de multă mâncare încât a rămas "complet îngrozită".

Ar trebui să rămână pe medicament și să trăiască cu toate efectele secundare sau să sară în „necunoscut"? Producătorul Wegovy, Novo Nordisk, a spus că deciziile privind tratamentul ar trebui luate împreună cu un furnizor de servicii medicale și că "efectele secundare ar trebui luate în considerare ca parte a acestui proces". Renunțarea medicamentelor pentru slăbit poate fi ca și cum ai "sări de pe o stâncă", observă medicul de familie specializat în stil de viață, Dr. Hussain Al-Zubaidi.

"Văd adesea pacienți care renunță la doză când sunt la cea mai mare doză pentru că și-au atins ținta și apoi se opresc." Potrivit Dr. Al-Zubaidi, asta poate fi ca și cum ai fi lovit de o "avalanșă sau un tsunami". Zgomotul de mâncare revine la fel de repede ca a doua zi. El spune că dovezile de până acum sugerează că, între unu și trei ani după oprirea medicamentului, oamenii vor vedea o "proporție semnificativă din greutate" reluată. "Undeva în jur de 60-80% din greutatea pe care ai pierdut-o va reveni."

Ellen Ogley este hotărâtă să nu lase asta să se întâmple. A decis să înceapă să ia medicamente pentru slăbit pentru că ajunsese la un "punct cheie de cotitură" în viața ei. Era atât de supraponderală încât a trebuit să semneze o declarație de renunțare pentru a spune că s-ar putea să nu treacă printr-o operație vitală. Începerea cu Mounjaro a fost "ultima ei încercare de a reuși", spune ea. "Eram o mâncăcioasă emoțională", spune ea.

"Dacă aș fi fericită, aș face binge. Dacă eram tristă, mâncam compulsiv. Nu conta prea mult, nu aveam niciun filtru." Dar când a început să folosească vaccinurile, "totul s-a oprit". Viața fără zgomotul alimentar i-a oferit lui Ellen spațiul să-și redeseneze relația cu mâncarea. A început să citească despre nutriție și să creeze o dietă sănătoasă care să-și alimenteze corpul. A luat acest medicament timp de 16 săptămâni înainte să înceapă reducerea dozei, reducând pe o perioadă de șase săptămâni.

A slăbit 22kg. Pe măsură ce a slăbit, a descoperit că putea face mai multă mișcare și când se simțea "jos", în loc să "meargă la dulapuri să-mi umple fața", ieșea la alergat. Dar când Ellen a încetat să mai ia Mounjaro, a început să-i vadă greutatea crescând, ceea ce spune că "m-a dat puțin peste cap". De aceea sprijinul potrivit este esențial, spune dr. Al-Zubaidi. Organizația britanică de supraveghere a medicamentelor, Nice, a recomandat ca pacienții să primească cel puțin un an de sfaturi continue și planuri de acțiune adaptate după ce au încetat tratamentul, ajutându-i să facă schimbări practice în viața lor pentru a menține greutatea și, cel mai important, să rămână sănătoși.

Dar pentru cei care plătesc medicamentele în privat, precum Tanya și Ellen, acest tip de sprijin nu este întotdeauna garantat. În ultimele luni, greutatea Tanyei a rămas neschimbată și simte că medicamentul are un efect redus. Dar nu va renunța la asta, spune ea. În sfârșit a ajuns la o greutate cu care se simte confortabil și de fiecare dată când încearcă să se oprească, frica de a pune din nou greutatea devine prea mare și găsește un motiv să reia medicația.

"În primii 38 de ani ai vieții mele, am fost supraponderală - acum sunt cu 38 kg mai slabă", spune Tanya. "Prin urmare, există o parte din mine care simte că există o dependență pentru a o menține pentru că mă face să simt ceea ce simt, mă face să simt că am control." Însă în timp ce vorbește se oprește pentru o secundă: poate e invers, se gândește ea, poate e drogul care o controlează. "Totul ține de a avea o strategie de ieșire", explică dr. Al-Zubaidi. "Întrebarea este: care sunt experiențele acestor oameni după ce renunță la injecție?"

Este îngrijorat că, fără sprijin suplimentar pentru persoanele care fac tranziția, relația nesănătoasă a societății cu mâncarea înseamnă că puține se vor schimba. "Mediul în care trăiesc oamenii trebuie să fie unul care să promoveze sănătatea, nu creșterea în greutate. Obezitatea nu este o deficiență de GLP-1", spune el. Din anumite puncte de vedere, mulți oameni intră într-un joc de ruletă a slăbitului când vine vorba de oprirea medicamentelor pentru slăbit. Factori precum stilul de viață, sprijinul, mentalitatea și momentul joacă un rol esențial.

Tanya rămâne pe medicamente și este pe deplin conștientă de avantajele și dezavantajele acestei decizii. Ellen simte că acel capitol s-a închis acum. A slăbit mai mult de 51kg acum. "Vreau ca oamenii să știe că viața după Mounjaro poate fi, de asemenea, sustenabilă", spune ea. Eli Lilly, compania care produce Mounjaro, spune că "siguranța pacientului este prioritatea principală a Lilly" și că "se implică activ" în monitorizarea, evaluarea și raportarea informațiilor către autorități de reglementare și prescritori.