Capitalizarea nemulţumirii sociale: AUR, pe primul loc în cel mai recent sondaj. PSD, pe locul 2. Împreună ar avea majoritate parlamentară să trântească guvernul

AUR conduce în intenţiile de vot la alegerile parlamentare, cu un scor de 35%, urmat de PSD, cu 22%, relevă un sondaj CURS realizat în luna decembrie. În alte cuvinte, cele două formațiuni ar face majoritate în Parlament și ar putea forma guvernul. În scenariul unor alegeri parlamentare organizate duminica viitoare, Alianţa pentru Unitatea Românilor ar obţine 35% din voturi, detaşându-se clar de celelalte formaţiuni.

Partidul Social Democrat este creditat cu 22%, iar Partidul Naţional Liberal cu 19%. Uniunea Salvaţi România ar obţine 9%, în timp ce UDMR şi SOS România sunt cotate fiecare cu 5%. "Distribuţia intenţiilor de vot sugerează o fragmentare accentuată a scenei politice şi o capitalizare a nemulţumirii sociale de către formaţiunile percepute ca anti-sistem", indică sondajul CURS. Încrederea în liderii politici analizaţi este, în ansamblu, scăzută, niciuna dintre personalităţi neîntrunind o majoritate clară de evaluări pozitive.

Călin Georgescu este creditat cu multă sau foarte multă încredere de 40% dintre respondenţi, însă 54% declară că au puţină sau foarte puţină încredere în acesta. George Simion întruneşte 37% încredere multă sau foarte multă, faţă de 58% evaluări negative, iar Nicuşor Dan obţine 35% încredere pozitivă şi 60% negativă. Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu se confruntă cu niveluri ridicate de neîncredere, 71%, respectiv 70%, în timp ce doar un sfert dintre respondenţi declară că au multă sau foarte multă încredere în ei. Diana Şoşoacă înregistrează cel mai ridicat nivel de respingere, cu 80% evaluări negative şi doar 16% pozitive.

În acelaşi timp, pentru Ciprian Ciucu, Dominic Fritz şi Anamaria Gavrilă se remarcă un nivel semnificativ de necunoaştere publică, de până la 22%, ceea ce indică o vizibilitate încă limitată la nivel naţional. Per ansamblu, datele reflectă un deficit de lideri politici percepuţi ca fiind credibili şi capabili să coaguleze încrederea majorităţii populaţiei. Percepţia populaţiei privind direcţia ţării este covârşitor negativă. Trei sferturi dintre români, respectiv 75%, consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce doar 21% apreciază că direcţia este una bună, iar 4% nu au o opinie clară.

"Acest dezechilibru major între evaluările negative şi cele pozitive indică un nivel ridicat de nemulţumire socială, specific perioadelor marcate de instabilitate şi incertitudine", notează CURS. Cercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ de 1067 persoane adulte, cu vârsta de 18 ani şi peste, prin interviuri faţă-în-faţă, la domiciliul respondenţilor, în perioada 10-19 decembrie 2025. Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, cu o marjă maximă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost ponderate în funcţie de structura de vârstă a electoratului, conform ultimelor date INS.