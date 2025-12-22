Fotografii cu Bill Gates și sclava sexuală minoră a lui Epstein publicate de Departamentul Justiției

Imagini recent publicate din proprietatea lui Epstein îl arată pe miliardarul filantrop Bill Gates însoțit de două victime minore ale traficului sexual. Una dintre imagini arată o fotografie înrămată a lui Gates pe peretele conacului lui Epstein. Fețele victimelor traficului sexual au fost cenzurate. Cu câteva zile înainte, o altă imagine publicată îl arăta pe Gates alături de Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț Andrew.

Gates a minimizat în mod constant legăturile sale cu traficantul sexual în trecut, însă prezența sa în ultima serie de dovezi împotriva lui Epstein a aruncat o nouă lumină asupra afirmațiilor sale că au împărtășit doar „câteva cine" împreună, așa cum a sugerat anterior. Acest lucru se întâmplă în timp ce oficialii de la Casa Albă se grăbesc să cenzureze sute de mii de dosare ale lui Epstein înainte de miezul nopții, când documentele trebuie să fie făcute publice conform legii. Documentele ar putea conține cele mai detaliate informații de până acum despre aproape două decenii de investigații guvernamentale privind abuzurile sexuale comise de Epstein asupra tinerelor și minorelor.

Printre cei care au pus la îndoială noile imagini s-a numărat activistul Jason Bassler, fondatorul organizației libertariene The Free Thought Project. „Noile imagini publicate cu Epstein arată o fotografie înrămată a lui Bill Gates atârnată pe peretele său", a scris Bassler pe X. „Un mod ciudat de a onora un „nimeni". Legăturile lui Gates cu Epstein au ajuns pentru prima dată în atenția presei internaționale în 2019, când New York Times a relatat că Gates l-a întâlnit pentru prima dată pe pedofil „după ce Epstein a fost condamnat pentru crime sexuale". Un raport bombă al Wall Street Journal din 2023 a afirmat, de asemenea, că Epstein a amenințat că îl va expune pe Gates pentru o aventură cu o jucătoare de bridge rusă în 2017, în timp ce era căsătorit cu fosta sa soție, Melinda.

Melinda a recunoscut că mariajul ei cu Gates s-a destrămat din cauza legăturilor sale cu Epstein și a spus că, după ce l-a întâlnit o dată, l-a găsit „repugnant" și „răul întruchipat". Cu toate acestea, Gates a negat orice legătură cu Epstein, iar când a vorbit pentru prima dată despre relația lor în 2021, a spus că „spera ca ceea ce [Epstein] a spus despre obținerea a miliarde de dolari pentru filantropie în domeniul sănătății globale, prin contactele pe care le avea, să se realizeze".

„Când s-a văzut că nu era ceva real, relația s-a încheiat", a spus Gates la momentul respectiv. „Dar a fost o greșeală imensă să petrec timp cu el, să-i acord credibilitate prin prezența mea acolo." Gates nu a apărut alături de Epstein în ultima serie de imagini, dar într-o altă imagine publicată pe 12 decembrie, Gates, care pare mai tânăr, zâmbește lângă un bărbat care pare a fi pilotul de lungă durată al lui Epstein, Larry Visoski. În fotografie, cei doi pozează lângă avionul privat al lui Epstein, ceea ce pune la îndoială explicația lui Gates cu privire la relația lor, inclusiv într-un interviu acordat în 2023 postului ABC Australiaw, când a spus: „Am luat cina cu el, și asta e tot."

Până în prezent, Gates a fost fotografiat cu Epstein o singură dată, în 2019. La începutul acestui an, Gates și-a exprimat din nou regretul față de trecutul său cu Epstein, recunoscând că a fost o „greșeală imensă" faptul că s-au întâlnit vreodată. „Retrospectiv, am fost prost să-mi petrec timpul cu el. Și el, într-un fel, a petrecut timp cu diverse persoane, petrecând timp cu alte persoane", a declarat el pentru Wall Street Journal. „Da, cred că am fost destul de prost. Am crezut că mă va ajuta în activitatea filantropică în domeniul sănătății globale. De fapt, nu a fost așa, a fost doar o greșeală imensă".

În urma articolului din New York Times care susținea că Epstein a amenințat că va dezvălui presupusa aventură a lui Gates cu o jucătoare rusă de bridge, un purtător de cuvânt al lui Gates a declarat că era o manevră a lui Epstein după ce activitatea lor filantropică nu a dat roade. „Domnul Gates s-a întâlnit cu Epstein exclusiv în scopuri filantropice. După ce a eșuat în repetate rânduri să-l atragă pe domnul Gates în afara acestor chestiuni, Epstein a încercat fără succes să se folosească de o relație din trecut pentru a-l amenința pe domnul Gates", a declarat purtătorul de cuvânt la momentul respectiv. „Domnul Gates nu a avut niciodată relații financiare cu Epstein. Așa cum a spus Bill anterior, a fost o greșeală să se întâlnească vreodată cu el."

Daily Mail a contactat Fundația Gates pentru a obține un comentariu cu privire la ultimele documente publicate. În alte imagini din documentele publicate joi, Epstein era văzut înconjurat de un grup de femei, în timp ce stătea așezat la un birou. O serie de fotografii arătau părți ale corpului unei femei neidentificate pe care erau inscripționate citate din romanul Lolita al lui Vladimir Nabokov, o poveste despre obsesia sexuală a unui bărbat de vârstă mijlocie pentru o fată tânără, care apare și în fundal.

O fotografie de la o cină îl arată pe Epstein flancat de regizorul Woody Allen, omul de afaceri Thomas Pritzker și fostul prim-ministru israelian Ehud Barak, în timp ce magicianul David Blaine pare să le ofere un spectacol. Printre cei fotografiați se află și renumitul profesor de lingvistică Noam Chomsky, care apare alături de Epstein într-un zbor privat. Fotografiile nu implică pe niciuna dintre aceste persoane în crimele lui Epstein.