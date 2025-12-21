16 fișiere din Dosarul Epstein au dispărut în mod inexplicabil! Printre ele erau și imagini cu Donald Trump
Postat la: 21.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web publică a Departamentului de Justiţie pentru documente legate de Jeffrey Epstein - inclusiv o fotografie cu preşedintele Donald Trump - la mai puţin de o zi după ce au fost postate, fără nicio explicaţie din partea guvernului şi fără nicio notificare către public.
Fişierele lipsă, care erau disponibile vineri şi nu mai erau accesibile sâmbătă, includeau imagini cu picturi reprezentând femei nud şi una care arăta o serie de fotografii de-a lungul unui bufet şi în sertare. În acea imagine, într-un sertar, printre alte fotografii, se afla o fotografie a lui Trump, alături de Epstein, Melania Trump şi asociata de lungă durată a lui Epstein, Ghislaine Maxwell.
Departamentul de Justiţie nu a răspuns sâmbătă la întrebările privind motivul dispariţiei fişierelor, dar a declarat într-o postare pe X că „fotografiile şi alte materiale vor continua să fie revizuite şi redactate în conformitate cu legea, cu multă prudenţă, pe măsură ce primim informaţii suplimentare".
Online, fişierele dispărute în mod inexplicabil au alimentat speculaţiile cu privire la ceea ce a fost eliminat şi la motivul pentru care publicul nu a fost informat, alimentând intriga de lungă durată cu privire la Epstein şi la personalităţile puternice care îl înconjurau. Democraţii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au semnalat imaginea lipsă cu o fotografie a lui Trump într-o postare pe X, scriind: „Ce altceva se ascunde? Avem nevoie de transparenţă pentru publicul american".
Acest episod a adâncit îngrijorările care apăruseră deja în urma publicării mult aşteptate a documentelor de către Departamentul de Justiţie. Cele zeci de mii de pagini făcute publice nu au oferit prea multe informaţii noi despre infracţiunile lui Epstein sau despre deciziile procuraturii care i-au permis să evite acuzaţii federale grave timp de ani de zile, omiţând în acelaşi timp unele dintre cele mai urmărite materiale, inclusiv interviurile FBI cu victimele şi notele interne ale Departamentului de Justiţie privind deciziile de punere sub acuzare.
Unele dintre cele mai importante documente aşteptate despre Epstein nu se regăsesc nicăieri în dezvăluirile iniţiale ale Departamentului de Justiţie, care se întind pe zeci de mii de pagini.
Lipsesc interviurile FBI cu supravieţuitorii şi notele interne ale Departamentului de Justiţie care examinează deciziile de punere sub acuzare - documente care ar fi putut ajuta la explicarea modului în care anchetatorii au privit cazul şi a motivului pentru care Epstein a fost autorizat în 2008 să pledeze vinovat pentru o acuzaţie relativ minoră de prostituţie la nivel de stat.
Documentele, care trebuie făcute publice în conformitate cu o lege recentă adoptată de Congres, abia dacă menţionează câteva personalităţi influente asociate de mult timp cu Epstein, printre care fostul prinţ Andrew al Marii Britanii, ceea ce reînnoieşte întrebările despre cine a fost anchetat, cine nu a fost şi în ce măsură dezvăluirile contribuie cu adevărat la responsabilitatea publică.
Printre noutăţile interesante se numără informaţii despre decizia Departamentului de Justiţie de a renunţa la ancheta asupra lui Epstein în anii 2000, ceea ce i-a permis acestuia să pledeze vinovat la acuzaţia la nivel statal, precum şi o plângere din 1996, necunoscută până acum, în care Epstein era acuzat de furtul unor fotografii cu copii.
Până în prezent, au fost publicate multe imagini cu reşedinţele lui Epstein din New York şi Insulele Virgine Americane, precum şi câteva fotografii cu vedete şi politicieni.
Au fost prezentate o serie de fotografii inedite cu fostul preşedinte Bill Clinton, dar foarte puţine cu Trump. Ambii au fost asociaţi cu Epstein, dar de atunci au renegat aceste prietenii. Niciunul dintre ei nu a fost acuzat de vreo faptă ilegală în legătură cu Epstein şi nu există indicii că fotografiile ar fi jucat un rol în procesele penale intentate împotriva lui.
În ciuda termenului limită stabilit de Congres pentru vineri pentru a face totul public, Departamentul de Justiţie a declarat că intenţionează să publice documentele în mod continuu. Acesta a dat vina pe întârziere pe procesul îndelungat de ascundere a numelor supravieţuitorilor şi a altor informaţii de identificare. Departamentul nu a dat niciun aviz cu privire la momentul în care ar putea sosi mai multe documente.
Această abordare i-a înfuriat pe unii dintre acuzatorii lui Epstein şi pe membrii Congresului care au luptat pentru adoptarea legii care a obligat departamentul să acţioneze. În loc să marcheze sfârşitul unei lupte de ani de zile pentru transparenţă, publicarea documentelor de vineri a fost doar începutul unei aşteptări nedeterminate pentru o imagine completă a infracţiunilor lui Epstein şi a măsurilor luate pentru a le investiga.
„Simt că, din nou, Departamentul de Justiţie, sistemul judiciar ne dezamăgeşte", a declarat Marina Lacerda, care susţine că Epstein a început să abuzeze sexual de ea în vila sa din New York City când ea avea 14 ani.
Procurorii federali din New York l-au acuzat pe Epstein de trafic sexual în 2019, dar acesta s-a sinucis în închisoare după arestare.
Documentele care tocmai au fost făcute publice reprezintă doar o mică parte din potenţialele milioane de pagini de dosare aflate în posesia departamentului. Într-un exemplu, procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că procurorii federali din Manhattan aveau peste 3,6 milioane de dosare din anchetele privind traficul sexual în cazul Epstein şi Maxwell, deşi multe dintre acestea conţineau materiale duplicate deja predate de FBI.
Multe dintre înregistrările publicate până acum fuseseră făcute publice în dosarele judiciare, comunicatele Congresului sau cererile de acces la informaţii, însă, pentru prima dată, toate se aflau într-un singur loc şi erau disponibile publicului pentru a fi consultate gratuit.
Cele noi erau adesea lipsite de contextul necesar sau puternic cenzurate. Un document de 119 pagini marcat „Grand Jury-NY", probabil provenind dintr-una dintre anchetele federale privind traficul sexual care au dus la acuzaţiile împotriva lui Epstein în 2019 sau Maxwell în 2021, a fost cenzurat în întregime.
Aliaţii republicani ai lui Trump au profitat de imaginile cu Clinton, inclusiv de fotografiile democratului cu cântăreţii Michael Jackson şi Diana Ross. Au existat, de asemenea, fotografii cu Epstein alături de actorii Chris Tucker şi Kevin Spacey, şi chiar cu Epstein alături de prezentatorul de ştiri Walter Cronkite. Dar niciuna dintre fotografii nu avea legende şi nu s-a dat nicio explicaţie pentru motivul pentru care aceştia erau împreună.
Cele mai importante documente publicate până acum au arătat că procurorii federali aveau ceea ce părea a fi un caz solid împotriva lui Epstein în 2007, dar nu l-au acuzat niciodată.
Transcrierile procedurilor marelui juriu, publicate pentru prima dată, includeau mărturii ale agenţilor FBI care au descris interviurile pe care le-au avut cu mai multe fete şi tinere care au declarat că au fost plătite pentru a întreţine relaţii sexuale cu Epstein. Cea mai tânără avea 14 ani şi era în clasa a IX-a.
Una dintre ele le-a povestit anchetatorilor că a fost agresată sexual de Epstein atunci când i-a respins avansurile în timpul unui masaj.
O alta, pe atunci în vârstă de 21 de ani, a depus mărturie în faţa marelui juriu despre cum Epstein o angajase când avea 16 ani pentru a efectua masaje sexuale şi cum ea a continuat să recruteze alte fete pentru a face acelaşi lucru.
„Pentru fiecare fată pe care i-o aduceam, el îmi dădea 200 de dolari", a spus ea. Erau în mare parte persoane pe care le cunoştea din liceu, a spus ea. „Le-am spus şi să mintă dacă sunt minore şi să-i spună că au 18 ani."
Documentele conţin şi transcrierea unui interviu realizat de avocaţii Departamentului de Justiţie, mai bine de un deceniu mai târziu, cu procurorul american care a supravegheat cazul, Alexander Acosta, despre decizia sa finală de a nu formula acuzaţii federale.
Acosta, care a fost secretar al muncii în timpul primului mandat al lui Trump, a invocat îngrijorări cu privire la faptul că juriul ar putea să nu creadă acuzaţiile aduse lui Epstein.
El a mai spus că Departamentul de Justiţie ar fi putut fi mai reticent în a iniţia o urmărire penală federală într-un caz care se afla la limita legală între traficul sexual şi solicitarea de prostituţie, un aspect care este de obicei gestionat de procurorii statali.
„Nu spun că era o opinie corectă", a adăugat Acosta. El a mai spus că publicul de astăzi ar avea probabil o altă părere despre supravieţuitori.
„Au avut loc multe schimbări în ceea ce priveşte ruşinarea victimelor", a spus Acosta.
Jennifer Freeman, avocata care o reprezintă pe Maria Farmer, acuzatoarea lui Epstein, şi pe alţi supravieţuitori, a declarat sâmbătă că clienta sa se simte răzbunată după publicarea documentelor. Farmer a căutat ani de zile documente care să susţină afirmaţia ei că Epstein şi Maxwell erau în posesia unor imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor.
„Este un triumf şi o tragedie", a spus ea. „Se pare că guvernul nu a făcut absolut nimic. S-au întâmplat lucruri oribile şi, dacă ar fi investigat măcar în cea mai mică măsură, l-ar fi putut opri."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ipoteză neașteptată: câmpul magnetic al Pământului ar putea transfera atmosfera terestră pe Lună
O noua cercetare publicata in revista științifica Nature Communications Earth & Environment aduce dovezi surprinzato ...
-
Există o „a treia stare" între viață și moarte - iar asta sugerează că celulele tale sunt conștiente, spun unii oameni de știință
Ciclul biologic al existenței noastre pare relativ simplu: ne naștem, traim, murim. Punct. Dar cand examinezi existența ...
-
Datele intime ale utilizatorilor siteului PornHub cu filme pentru adulți au fost compromise într-un atac de proporții al hackerilor
Informații extrem de sensibile ale utilizatorilor Pornhub Premium (site de filme pentru adulți) au ajuns in posesia hack ...
-
Warren Buffett a dezvăluit regula 90/10: O strategie simplă de a face bani, nu îți trebuie expertiză
Legendarul om de afaceri Warren Buffett a reușit recent sa adune un munte de bani cash: numai puțin de 381 de miliarde d ...
-
Cea mai lungă noapte a anului. Superstiții de solstițiul de iarnă: De ce nu e bine să fii singur în noaptea de 21 decembrie
Duminica, 21 decembrie, va fi cea mai lunga noapte din an, fapt ce marcheaza solstițiul de iarna, iar astronomic inseamn ...
-
Ultimele avertismente ale lui Mircea Coșea despre ce urmează în economia românească după iarnă
Moartea profesorului Mircea Coșea a readus in prim-plan una dintre cele mai incomode teme ale ultimilor ani: fragilitate ...
-
Asta mai lipsea! NATO anunță că rolul României crește - Centru de livrare de arme către Ucraina pe teritoriul țării noastre
Livrarile de arme catre Ucraina nu s-au diminuat in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a opri donatiil ...
-
Cât de mult va crește euro în 2026: Analiștii anticipează un an greu pentru români
2026 se anunța un an greu din punct de vedere financiar. Analiștii economici anticipeaza ca leul va continua sa se deval ...
-
Descoperirea care a uimit arheologii: va schimba multe despre modul în care am înțeles perioada preistorică
Arheologii care lucreaza la situl Kalambo Falls, situat in nordul Zambiei, au descoperit doua trunchiuri masive de lemn ...
-
Adio bani cash: UE vrea să lanseze o nouă monedă care va funcționa într-un mod inedit
Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri pozitia sa de negociere privind euro digital, sustinand un model care includ ...
-
Obiectiv ambițios: Trump cere revenirea americanilor pe Lună până în 2028 și construirea unei baze selenare permanente pana in 2030
Donald Trump a stabilit oficial obiectivul de a trimite din nou oameni pe Luna pana in 2028 si de a apara spatiul cosmic ...
-
S-a aflat cine a făcut clipul fals devenit viral cu lovitura de stat din Franța. Sumă incredibilă primită de realizator
Jurnaliștii francezi au aflat cine a generat știrea falsa despre lovitura de stat din Franța care a devenit virala pe re ...
-
Cum transformi uscarea hainelor într-un proces rapid și eficient
Uscarea hainelor este o provocare in multe locuințe, mai ales in sezonul rece sau in apartamente fara balcon. Soluția mo ...
-
Concert de neratat azi la Muzeul Tăranului: ZEPPELIN XPERIMENT - MIKE GODOROJA & BLUE SPIRIT
Va reamintim ca astazi, 19 decembrie 2025, are loc un concert absolut de senzatie al trupei Mike Godoroja & The Blue ...
-
Departamentul Apărării al SUA finanțează marile companii AI cu contracte individuale de 200 de milioane de dolari
Departamentul Apararii Statelor Unite a incheiat luni contracte de pana la 200 de milioane de dolari fiecare cu marile c ...
-
Expert contabil despre cum va folosi statul AI pentru taxe si impozite: „În momentul de față este pentru omenire un pact cu diavolul"
În momentul de fața, inteligența artificiala (AI) este pentru omenire un „pact cu diavolul", a declarat, int ...
-
Virusurile deturnează celulele gazdă folosind mesaje ARN secrete, arată un studiu științific de amploare
Virusurile isi pot controla pe ascuns gazdele bacteriene apeland la o arma „secreta", mici molecule de ARN, confor ...
-
Dezastru: Patronii de la munte se plâng că turiștii nu mai vin de sărăbători - Anulări pe bandă rulantă. Care e situația înainte cu câteva zile de Crăciun
Fara zapada, dar și cu prețuri care sfideaza orice urma de bun-simț, muntele nu mai reprezinta o opțiune pentru turiști ...
-
Ce i s-a întâmplat Rodicăi Stănoiu chiar în ziua în care a murit. Trebuia să primească o sumă importantă
Fosta ministra a Justiției, Rodica Stanoiu, a murit pe 3 decembrie 2025, chiar in ziua in care a caștigat un proces priv ...
-
Programul Europa Digitală: Ce rezultate a obținut proiectul cu buget de 8,16 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027
Programul Europa Digitala (DIGITAL) joaca un rol important in accelerarea transformarii digitale la nivelul Uniunii Euro ...
-
Așii din mâneca Europei în lupta cu SUA: Cele două lovituri strategice cu care UE poate zdruncina "bula AI" de care depinde viitorul politic al lui Trump
Noua strategie naționala de securitate a administrației Trump, care descrie Europa drept un spațiu aflat intr-un „ ...
-
Scenariu apocaliptic: Profesor de la Harvard vorbește despre o „navă de luptă extraterestră" care se apropie de Pământ
Un nou avertisment venit din mediul academic zguduie comunitatea științifica și reaprinde temerile legate de viața extra ...
-
Noua ordine mondială e ca o tablă de șah: Lumea se confruntă cu o nouă eră - UE trebuie să se reformeze, altfel riscă să devină irelevantă!
Uniunea Europeana trebuie sa se reformeze, altfel risca sa devina irelevanta, pe masura ce rivalitatea dintre China si S ...
-
A murit prestigiosul analist economic Mircea Coșea la 83 de ani. În urmă cu 2 săptpmâni și-a lansat ultima carte "Jurnal pe frontul războiului comercial"
Mircea Coșea, unul dintre cei mai vocali analiști economici din Romania, profesor universitar și fost politician, a muri ...
-
Revoltător: O româncă a murit după ce șoferul microbuzului cu care venea spre România a dat-o jos în Ungaria pentru 50 de euro suplimentari
Un caz extrem de grav și revoltator a avut loc intr-un microbuz romanesc care transporta muncitori in strainatate. O fem ...
-
„Caracatița" corupției ajunge la Volodimir Zelenski: probleme pentru președintele Ucrainei
Un total de 59% dintre ucraineni cred ca președintele Volodimir Zelenski este personal responsabil pentru acțiunile lui ...
-
Audieri maraton în dosarul rețelei care dădea pașapoarte românești rușilor: Trei avocați români, ucrainei și turci au ajuns în fața anchetatorilor
Procurorii de la ICCJ și polițiștii au facut percheziții la rețeaua care dadea pașapoarte romanești rușilor. 37 de perch ...
-
Cursa pentru inteligența artificială se schimbă fundamental: China a semnalat că nu dorește cipurile H200 ale NVIDIA
China tocmai a semnalat ca nu dorește cipurile H200 ale NVIDIA, chiar și dupa ce SUA a redeschis exporturile. Acest lucr ...
-
Audieri cruciale în cazul Rodicăi Stănoiu: Șoferul și bucătăreasa au dat explicații anchetatorilor
Ancheta privind moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stanoiu, a intrat intr-o noua faza, cu audieri care vizeaza ...
-
Cu cât va crește factura la curent începând cu 1 ianuarie 2026. Motivul pentru care românii vor plăti mai mult pentru energie
Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat aprobarea noilor tarife reglementate pentru ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu