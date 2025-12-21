16 fișiere din Dosarul Epstein au dispărut în mod inexplicabil! Printre ele erau și imagini cu Donald Trump

Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe pagina web publică a Departamentului de Justiţie pentru documente legate de Jeffrey Epstein - inclusiv o fotografie cu preşedintele Donald Trump - la mai puţin de o zi după ce au fost postate, fără nicio explicaţie din partea guvernului şi fără nicio notificare către public.

Fişierele lipsă, care erau disponibile vineri şi nu mai erau accesibile sâmbătă, includeau imagini cu picturi reprezentând femei nud şi una care arăta o serie de fotografii de-a lungul unui bufet şi în sertare. În acea imagine, într-un sertar, printre alte fotografii, se afla o fotografie a lui Trump, alături de Epstein, Melania Trump şi asociata de lungă durată a lui Epstein, Ghislaine Maxwell.

Departamentul de Justiţie nu a răspuns sâmbătă la întrebările privind motivul dispariţiei fişierelor, dar a declarat într-o postare pe X că „fotografiile şi alte materiale vor continua să fie revizuite şi redactate în conformitate cu legea, cu multă prudenţă, pe măsură ce primim informaţii suplimentare".

Online, fişierele dispărute în mod inexplicabil au alimentat speculaţiile cu privire la ceea ce a fost eliminat şi la motivul pentru care publicul nu a fost informat, alimentând intriga de lungă durată cu privire la Epstein şi la personalităţile puternice care îl înconjurau. Democraţii din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au semnalat imaginea lipsă cu o fotografie a lui Trump într-o postare pe X, scriind: „Ce altceva se ascunde? Avem nevoie de transparenţă pentru publicul american".

Acest episod a adâncit îngrijorările care apăruseră deja în urma publicării mult aşteptate a documentelor de către Departamentul de Justiţie. Cele zeci de mii de pagini făcute publice nu au oferit prea multe informaţii noi despre infracţiunile lui Epstein sau despre deciziile procuraturii care i-au permis să evite acuzaţii federale grave timp de ani de zile, omiţând în acelaşi timp unele dintre cele mai urmărite materiale, inclusiv interviurile FBI cu victimele şi notele interne ale Departamentului de Justiţie privind deciziile de punere sub acuzare.

Unele dintre cele mai importante documente aşteptate despre Epstein nu se regăsesc nicăieri în dezvăluirile iniţiale ale Departamentului de Justiţie, care se întind pe zeci de mii de pagini.

Lipsesc interviurile FBI cu supravieţuitorii şi notele interne ale Departamentului de Justiţie care examinează deciziile de punere sub acuzare - documente care ar fi putut ajuta la explicarea modului în care anchetatorii au privit cazul şi a motivului pentru care Epstein a fost autorizat în 2008 să pledeze vinovat pentru o acuzaţie relativ minoră de prostituţie la nivel de stat.

Documentele, care trebuie făcute publice în conformitate cu o lege recentă adoptată de Congres, abia dacă menţionează câteva personalităţi influente asociate de mult timp cu Epstein, printre care fostul prinţ Andrew al Marii Britanii, ceea ce reînnoieşte întrebările despre cine a fost anchetat, cine nu a fost şi în ce măsură dezvăluirile contribuie cu adevărat la responsabilitatea publică.

Printre noutăţile interesante se numără informaţii despre decizia Departamentului de Justiţie de a renunţa la ancheta asupra lui Epstein în anii 2000, ceea ce i-a permis acestuia să pledeze vinovat la acuzaţia la nivel statal, precum şi o plângere din 1996, necunoscută până acum, în care Epstein era acuzat de furtul unor fotografii cu copii.

Până în prezent, au fost publicate multe imagini cu reşedinţele lui Epstein din New York şi Insulele Virgine Americane, precum şi câteva fotografii cu vedete şi politicieni.

Au fost prezentate o serie de fotografii inedite cu fostul preşedinte Bill Clinton, dar foarte puţine cu Trump. Ambii au fost asociaţi cu Epstein, dar de atunci au renegat aceste prietenii. Niciunul dintre ei nu a fost acuzat de vreo faptă ilegală în legătură cu Epstein şi nu există indicii că fotografiile ar fi jucat un rol în procesele penale intentate împotriva lui.

În ciuda termenului limită stabilit de Congres pentru vineri pentru a face totul public, Departamentul de Justiţie a declarat că intenţionează să publice documentele în mod continuu. Acesta a dat vina pe întârziere pe procesul îndelungat de ascundere a numelor supravieţuitorilor şi a altor informaţii de identificare. Departamentul nu a dat niciun aviz cu privire la momentul în care ar putea sosi mai multe documente.

Această abordare i-a înfuriat pe unii dintre acuzatorii lui Epstein şi pe membrii Congresului care au luptat pentru adoptarea legii care a obligat departamentul să acţioneze. În loc să marcheze sfârşitul unei lupte de ani de zile pentru transparenţă, publicarea documentelor de vineri a fost doar începutul unei aşteptări nedeterminate pentru o imagine completă a infracţiunilor lui Epstein şi a măsurilor luate pentru a le investiga.

„Simt că, din nou, Departamentul de Justiţie, sistemul judiciar ne dezamăgeşte", a declarat Marina Lacerda, care susţine că Epstein a început să abuzeze sexual de ea în vila sa din New York City când ea avea 14 ani.

Procurorii federali din New York l-au acuzat pe Epstein de trafic sexual în 2019, dar acesta s-a sinucis în închisoare după arestare.

Documentele care tocmai au fost făcute publice reprezintă doar o mică parte din potenţialele milioane de pagini de dosare aflate în posesia departamentului. Într-un exemplu, procurorul general adjunct Todd Blanche a declarat că procurorii federali din Manhattan aveau peste 3,6 milioane de dosare din anchetele privind traficul sexual în cazul Epstein şi Maxwell, deşi multe dintre acestea conţineau materiale duplicate deja predate de FBI.

Multe dintre înregistrările publicate până acum fuseseră făcute publice în dosarele judiciare, comunicatele Congresului sau cererile de acces la informaţii, însă, pentru prima dată, toate se aflau într-un singur loc şi erau disponibile publicului pentru a fi consultate gratuit.

Cele noi erau adesea lipsite de contextul necesar sau puternic cenzurate. Un document de 119 pagini marcat „Grand Jury-NY", probabil provenind dintr-una dintre anchetele federale privind traficul sexual care au dus la acuzaţiile împotriva lui Epstein în 2019 sau Maxwell în 2021, a fost cenzurat în întregime.

Aliaţii republicani ai lui Trump au profitat de imaginile cu Clinton, inclusiv de fotografiile democratului cu cântăreţii Michael Jackson şi Diana Ross. Au existat, de asemenea, fotografii cu Epstein alături de actorii Chris Tucker şi Kevin Spacey, şi chiar cu Epstein alături de prezentatorul de ştiri Walter Cronkite. Dar niciuna dintre fotografii nu avea legende şi nu s-a dat nicio explicaţie pentru motivul pentru care aceştia erau împreună.

Cele mai importante documente publicate până acum au arătat că procurorii federali aveau ceea ce părea a fi un caz solid împotriva lui Epstein în 2007, dar nu l-au acuzat niciodată.

Transcrierile procedurilor marelui juriu, publicate pentru prima dată, includeau mărturii ale agenţilor FBI care au descris interviurile pe care le-au avut cu mai multe fete şi tinere care au declarat că au fost plătite pentru a întreţine relaţii sexuale cu Epstein. Cea mai tânără avea 14 ani şi era în clasa a IX-a.

Una dintre ele le-a povestit anchetatorilor că a fost agresată sexual de Epstein atunci când i-a respins avansurile în timpul unui masaj.

O alta, pe atunci în vârstă de 21 de ani, a depus mărturie în faţa marelui juriu despre cum Epstein o angajase când avea 16 ani pentru a efectua masaje sexuale şi cum ea a continuat să recruteze alte fete pentru a face acelaşi lucru.

„Pentru fiecare fată pe care i-o aduceam, el îmi dădea 200 de dolari", a spus ea. Erau în mare parte persoane pe care le cunoştea din liceu, a spus ea. „Le-am spus şi să mintă dacă sunt minore şi să-i spună că au 18 ani."

Documentele conţin şi transcrierea unui interviu realizat de avocaţii Departamentului de Justiţie, mai bine de un deceniu mai târziu, cu procurorul american care a supravegheat cazul, Alexander Acosta, despre decizia sa finală de a nu formula acuzaţii federale.

Acosta, care a fost secretar al muncii în timpul primului mandat al lui Trump, a invocat îngrijorări cu privire la faptul că juriul ar putea să nu creadă acuzaţiile aduse lui Epstein.

El a mai spus că Departamentul de Justiţie ar fi putut fi mai reticent în a iniţia o urmărire penală federală într-un caz care se afla la limita legală între traficul sexual şi solicitarea de prostituţie, un aspect care este de obicei gestionat de procurorii statali.

„Nu spun că era o opinie corectă", a adăugat Acosta. El a mai spus că publicul de astăzi ar avea probabil o altă părere despre supravieţuitori.

„Au avut loc multe schimbări în ceea ce priveşte ruşinarea victimelor", a spus Acosta.

Jennifer Freeman, avocata care o reprezintă pe Maria Farmer, acuzatoarea lui Epstein, şi pe alţi supravieţuitori, a declarat sâmbătă că clienta sa se simte răzbunată după publicarea documentelor. Farmer a căutat ani de zile documente care să susţină afirmaţia ei că Epstein şi Maxwell erau în posesia unor imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor.

„Este un triumf şi o tragedie", a spus ea. „Se pare că guvernul nu a făcut absolut nimic. S-au întâmplat lucruri oribile şi, dacă ar fi investigat măcar în cea mai mică măsură, l-ar fi putut opri."