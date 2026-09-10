Ce au pățit trei turiști care au urmat recomandările AI pentru a planifica excursia pe un munte de peste 4.300 de metri

Trei tineri au ajuns să fie salvați de pe muntele Monte Shasta, după ce au folosit Gemini pentru a-și planifica ascensiunea. Fără experiență în alpinism, ei au urmat recomandările AI privind traseul, echipamentul și durata urcării, dar au rămas blocați pe munte.

Cei trei se aflau în nordul Californiei, în apropierea graniței cu Oregonul, și au vrut să ajungă pe vârful Monte Shasta, care are 4.317 metri. Înainte de plecare, au apelat la Gemini, chatbotul dezvoltat de Google, pentru a afla care este traseul potrivit, ce echipament și provizii sunt necesare și cât timp ar trebui să dureze ascensiunea, potrivit Courriere della Sera.

În prima zi, tinerii au ajuns la munte și au instalat tabăra de bază la aproximativ 2.560 de metri altitudine. Au lăsat corturile în pădure și au pornit spre vârf la ora 3.00 dimineața, având asupra lor doar rucsacuri pentru o excursie de o zi. Planul era să ajungă pe vârf și să se întoarcă la tabără în aceeași zi.

Ascensiunea s-a dovedit însă mult mai dificilă decât estimaseră. Cei trei au ajuns pe vârf abia în jurul orei 19.00, cu multe ore după momentul recomandat pentru întoarcere. Au fost astfel nevoiți să înceapă coborârea pe întuneric.

În timpul coborârii, au contactat biroul șerifului din comitatul Siskiyou pentru a cere indicații. Ulterior, s-au îndepărtat de traseul principal și au intrat într-un canion. Unul dintre tineri a căzut pe o porțiune foarte abruptă și și-a accidentat genunchiul.

Situația i-a obligat să petreacă noaptea în aer liber, pe munte. În dimineața următoare, rangerii Serviciului Forestier i-au găsit, iar voluntarii salvamont i-au ajutat să își găsească drumul înapoi.

La aproximativ 3.900 de metri altitudine, cei trei au întâlnit două grupuri de alpiniști. Primii i-au sfătuit să renunțe și să se întoarcă. Al doilea grup i-a încurajat însă să continue.

Potrivit autorităților citate de Corriere della Sera, instrumentul de inteligență artificială le-a recomandat celor trei să ia mai puțină mâncare și apă decât era necesar. De asemenea, Gemini estimase că ascensiunea urma să dureze aproximativ opt ore.

În realitate, aventura s-a transformat într-o experiență de mai multe zile, după ce tinerii au pierdut traseul și au fost nevoiți să rămână peste noapte pe munte.