Consiliul Europei cere verificare umană pentru conținutul creat cu AI

Materialele jurnalistice generate sau modificate semnificativ cu ajutorul inteligenței artificiale ar trebui verificate de oameni înainte de publicare, susține Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE).

Într-un proiect de rezoluție adoptat miercuri, APCE avertizează că inteligența artificială schimbă deja piața muncii, educația, serviciile publice și modul în care circulă informația. Potrivit documentului, ocupațiile cu risc ridicat de automatizare reprezintă, în medie, 27% din locurile de muncă din statele OCDE.

Parlamentarii subliniază însă că efectele asupra angajaților nu depind doar de tehnologie, ci și de deciziile companiilor, de dialogul cu salariații și de investițiile în recalificare profesională.

APCE atrage atenția și asupra riscurilor legate de supravegherea excesivă a angajaților și de deciziile luate de algoritmi fără transparență. În jurnalism, documentul cere ca o persoană sau organizație să își asume explicit responsabilitatea editorială pentru conținutul publicat.

Ideea centrală este că inteligența artificială ar trebui să sprijine oamenii, nu să îi înlocuiască sau să le reducă drepturile.