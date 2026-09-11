Israelul a produs un cutremur major in Liban cu 1.100 de tone de explozibil: Au distrus un complex subteran al Hezbollah. S-a simțit ca un seism de peste 4 grade pe scara Richter

Armata israeliană a anunțat joi că a distrus, cu ajutorul a aproximativ 1.100 de tone de explozibili, un complex subteran „strategic" aparținând grupării Hezbollah, aflat sub o creastă muntoasă din sudul Libanului. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, prezintă imaginile cu momentul exploziei, susținând că IDF a distrus cel mai important avanpost al Iranului din exteriorul țării, informează Times of Israel.

"În această seară am distrus cel mai mare avanpost iranian din afara Iranului - tunelurile Ali Taher din Liban. Misiune îndeplinită. La mulți ani!", scrie Netanyahu. Operațiunea a avut loc în zona crestei Ali Taher, situată în apropierea orașului Nabatieh și inclusă în zona-tampon controlată de Israel în sudul Libanului. Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), rețeaua de tuneluri de sub creastă reprezenta „centrul nervos" al diviziei regionale Badr a Hezbollah, responsabilă de zona situată la nord de râul Litani.

Armata israeliană a precizat săptămâna trecută că a finalizat ocuparea și operațiunile de curățare a rețelei de tuneluri, după ce militarii israelieni au pătruns în subteran. Potrivit IDF, mai mulți membri Hezbollah au fost uciși în timpul operațiunii, în timp ce alții au reușit să fugă.

Operațiunea israeliană a avut loc pe fondul unor avertismente atribuite Iranului. Potrivit unei relatări Reuters publicate săptămâna trecută, Teheranul ar fi avertizat Statele Unite că va răspunde în cazul unei ofensive israeliene împotriva instalației Hezbollah de sub creastă. Avertismentul ar fi fost transmis însă după ce armata israeliană capturase deja zona și finalizase operațiunile de curățare a complexului subteran.

După distrugerea tunelurilor, un oficial militar israelian a declarat că IDF este „pregătită pentru o varietate de scenarii, inclusiv scenarii cu mai multe fronturi". Distrugerea complexului subteran a provocat o explozie de amploare, auzită în întreaga regiune. Armata israeliană a detonat aproximativ 1.100 de tone de explozibili pentru a distruge cele două rute de tuneluri aflate sub creasta Ali Taher.

Imaginile surprinse în timpul operațiunii au arătat o uriașă minge de foc care s-a ridicat deasupra muntelui, în momentul detonării explozibililor. Amploarea exploziei a fost înregistrată și de sistemele seismice. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), detonarea a fost detectată sub forma unui seism cu magnitudinea de 4,1. Operațiunea reprezintă una dintre cele mai ample acțiuni israeliene de distrugere a infrastructurii subterane atribuite Hezbollah în zona de sud a Libanului.