Trupele britanice SAS și US Navy SEAL sunt acuzate că ar antrena cetățeni și militari ruși în tabere secrete din Europa, potrivit unor documente secrete ale „Five Eyes" obținute de The Telegraph.

O notă informativă întocmită pentru Serviciul de Informații al Australiei (SIS) arată că veterani occidentali au fost recrutați ca instructori. Investigația a pornit de la discuții cu foști soldați australieni care au fost abordați pentru a preda în tabere din Bulgaria și Serbia.

Rolul companiei Alfa-Metal

În centrul atenției se află compania Alfa-Metal, care administrează o bază de antrenament în Mejden, în nordul Bulgariei. Centrul oferă cursuri avansate de luptă și de lunetist pentru aproximativ 4.000 de euro de persoană.

Deși compania a publicat în trecut anunțuri pe LinkedIn în căutare de instructori britanici cu experiență în trupele SAS și au pus embleme militare pe site, ancheta scoate la iveală detalii tulburătoare. Centrul are legături directe cu „Alfa Region", o firmă privată de securitate din Sankt Petersburg.

Investigația Five Eyes

Documentele arată că această bază a continuat să antreneze cetățeni ruși chiar și în 2025, la trei ani de la izbucnirea războiului din Ucraina.

Toate acestea se întâmplă pe fondul unei crize uriașe din armata rusă, unde Kremlinul pierde lunar mult mai mulți soldați decât reușește să recruteze, fiind nevoit să caute soluții de antrenament în afara granițelor.

Serviciile secrete din alianța „Five Eyes" investighează cazul. Conform legislației din Regatul Unit și Australia, este ilegal ca foști membri ai forțelor speciale să își folosească pregătirea pentru a sprijini un stat străin.

Minciuni pentru un CV pompos

De cealaltă parte, reprezentanții companiei Alfa-Metal resping categoric acuzațiile. Aceștia susțin că nu au angajat niciodată veterani SAS, că nu au instruit cetățeni ruși de la începutul războiului și că asocierea cu firma rusă Alfa Region a fost doar o eroare bazată pe un conținut de marketing învechit.

De asemenea, membri de rang înalt din comunitatea SAS pun la îndoială implicarea reală a foștilor colegi, și susțin că mulți pretind în mod fals apartenența la aceste trupe de elită pentru a-și îmbunătăți CV-urile.