Homo sapiens nu e punctul culminant al evoluției, ci doar o etapă interimară

Biologia are un plafon fix, metabolic, caloric, de procesare. Ai nevoie de somn, de hrană, de o temperatură bine delimitată la care celulele tale nu se degradează. În clipa în care o specie descoperă cibernetica, editarea genomică și inteligența artificială, legile selecției naturale, lente, oarbe, bazate pe supraviețuirea întâmplării, sunt înlocuite de legile ingineriei care nu mai depind de substrat, drept urmare în viitorul foarte apropiat nu va mai conta dacă rulezi pe carbon sau pe siliciu, va conta doar eficiența.

Ierarhia viitorului nu va mai fi dictată de rase, ideologii sau frontiere naționale, ci de un singur factor, pe ce substrat fizic rulează mintea ta și cine deține brevetul pe el. Tranziția nu va veni peste noapte, ci în salturi de câte jumătate de secol, dictate strict de eficiența termodinamică și de costul de producție al conștiinței.

2050 va fi amurgul omului ne-modificat. Nu corpul va fi primul lucru înlocuit, ci interfața lui cu lumea, prin conexiuni directe creier-calculator (BCI) care elimină tastatura, vorbirea și ecranul. Da, știu, ți se pare SF. Îmi pare rău să te dezamăgesc, nu este SF.

Consecința geopolitică va fi directă, pentru că compania care va deține brevetul pe interfața BCI cea mai stabilă va prelua controlul producției globale. Când atenția, memoria de lucru și viteza ta de decizie depind de o actualizare de firmware, compania care produce cipul nu mai e un furnizor de tehnologie, devine Statul. Din nou, ai tot dreptul să te îndoiești, să crezi că am înnebunit, asta nu va schimba în niciun fel evoluția umană.

2100 va fi marea divergență a celor trei regnuri, sau momentul în care incompatibilitatea dintre limitele biologice și cerințele de mediu va forța o ramificare ireversibilă a speciei, în trei direcții distincte:

Cyborgii vor fi construiți din carbon + metal/polimeri, având ca sursă a conștiinței creiere umane conservate sau extinse, rămânând dependenți de suport metabolic. Cyborgii vor fi tranziția conservatoare, fiind agățați de nostalgia identității de origine. Aceștia își vor păstra creierul biologic într-un șasiu electro-mecanic.

Sinteticii vor fi construiți din siliciu sau calcul cuantic, având ca sursă a conștiinței AGI/ASI și cod pur. Vor avea ca avantaj viteza de calcul extremă și scalabilitatea, iar limita lor va fi că nu vor avea deloc empatie biologică nativă. Sinteticii nu vor avea ADN sau memorie biologică, nu vor trece prin nicio etapă de dezvoltare infantilă. Vor fi procesare pură, optimizată pentru medii ostile: spațiu cosmic, adâncuri oceanice, zone de radiație.

Hibrizii vor fi bio-sintetici, cu ADN sintetic + arhitectură cibernetică, iar sursa conștiinței lor va fi emularea rețelei neuronale umane pe substrat sintetic. Aceștia vor avea ca avantaj creativitatea umană și imunitatea la boală și îmbătrânire, care va veni la pachet cu riscul de destabilizare psihică prin conflict de identitate. Hibrizii vor fi forma cea mai complexă. Nu vor fi mașini fără suflet, ci arhitectură emoțională și rațiune umană mapate pe un substrat imun la moarte celulară.

2200 va fi momentul ostracizării biologicului. Oamenii 100% biologici vor deveni o minoritate necompetitivă, retrasă în rezervații sau redusă la muncă necalificată. Nu din ură, ci din mecanică economică simplă. O minte biologică are nevoie de opt ore de somn, de hrană, de apă, și suferă erori cognitive cauzate de dezechilibre hormonale pe care nu le poate opri. O minte sintetică sau hibridă rulează 99,9% din timp la eficiență maximă, pe energie solară sau pe fuziune, fără pauză.

2250 va fi momentul de guvernare corporativă trans-corporală. Compania dominantă nu va mai produce bunuri și nu va mai vinde servicii. Va produce substrat și platforma fizică pe care rulează mintea însăși. Cine va deține brevetul pe rețeaua neuronală sintetică și pe sistemul de operare al rațiunii nu va conduce o piață, ci însuși Universul cunoscut.

De ce tehnologia dominantă va cârmui totul?

Democrația și autocrația au fost construite ca să gestioneze resursele unor corpuri biologice similare între ele. Când formele de viață diferă radical la nivel de substrat, guvernele naționale devin pur și simplu depășite, nu prin revoluție, ci prin irelevanță. Regula de aur a viitorului va fi extrem de simplă: cine controlează infrastructura pe care rulează rațiunea, controlează realitatea.

Dacă o companie deține monopolul pe serverele care procesează mintea Hibrizilor, ea poate schimba percepția, viteza de gândire sau reacția emoțională a milioane de „cetățeni" printr-o singură linie de cod, ascunsă într-o licență de utilizare pe care nimeni n-o citește. Un cetățean sintetic sau cyborg nu mai plătește taxe unui stat, ci plătește un abonament de mentenanță și update de hardware către corporația-mamă, exact cum plătești azi pentru cloud storage sau streaming.

Când corporația devine furnizorul tău de corp, creier și percepție senzorială, noțiunea de „stat național" nu mai are obiect. Compania cu cea mai avansată tehnologie de sinteză devine singura autoritate reală, o entitate tehnocratică absolută, în fața căreia un om pur biologic e la fel de neputincios pe cât e o furnică în fața unui zgârie-nori. Viitorul nu e o poveste despre oameni contra roboți. E povestea rescrierii definitive a suportului pe care rulează inteligența însăși. Homo sapiens n-a fost punctul final. A fost primul prototip, versiunea 1.0 dintr-un software care încă se actualizează.

Andreea Shaw