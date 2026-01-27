Cum rămâi activ ca părinte și după venirea pe lume a celui mic?
Postat la: 27.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Fiind părinte de nou-născut sau bebeluș, viața ta se schimbă complet. Somnul e mai scurt, programul e imprevizibil, iar simpla idee de a face mișcare sau de a ieși la plimbare poate părea o amintire de mult uitată.
Vestea bună? Există o soluție simplă și practică, iar dacă nu știai încă, afli acum! Cu un ham bebelusi poți să integrezi ușor activități zilnice, să te menții activ și să creezi momente speciale cu micuțul tău, fără să te neglijezi.
Mersul pe jos poate fi o activitate care vă aduce aproape
Purtându-ți bebelușul într-un ham ergonomic, plimbările devin mult mai simple și mai agreabile. Chiar dacă micuțul nu poate merge singur încă, tu poți să te plimbi rapid prin cartier, prin parc sau în jurul blocului, fără eforturi suplimentare sau griji.
Apropierea constantă îl ajută să se simtă protejat și liniștit, iar hamul ergonomic susține corect corpul micuțului, reducând tensiunea asupra spatelui și picioarelor. În același timp, mersul devine o formă blândă de exercițiu fizic, ideală pentru recuperarea după naștere.
Plimbările zilnice se transformă astfel în momente de relaxare și conexiune, în care tu te bucuri de aer curat și mișcare, iar copilul se simte în siguranță și iubit.
Drumeții în natură, fără griji suplimentare
Chiar dacă un cărucior nu poate pătrunde pe poteci accidentate sau dealuri din apropiere, hamul ergonomic îți oferă libertatea de a explora natura fără griji. Poți să parcurgi trasee ușoare, să urci coline sau să te plimbi prin pădure, ajustând poziția bebelușului pentru un confort optim și un suport corect al spatelui.
În timp ce tu te bucuri de aerul curat și peisajele liniștitoare, micuțul descoperă lumea în siguranță, simțindu-i zgomotele, culorile și miresmele, stimulându-i simțurile și dezvoltarea. Astfel, fiecare drumeție devine o experiență relaxantă și plăcută pentru amândoi, fără stres și fără compromisuri.
Cumpărăturile și treburile zilnice devin mai simple
Cu un ham, ai libertatea de a folosi ambele mâini pentru a căra sacoșe, pentru a împinge un cărucior suplimentar sau pur și simplu pentru a-ți desfășura activitățile zilnice fără griji. Drumul către magazin sau piață se transformă într-o mică plimbare activă, fără să fie nevoie de mașină, iar timpul petrecut împreună devine plăcut și util.
Bebelusul stă aproape de tine, ceea ce îl liniștește și îl menține implicat în mediul înconjurător, observând lumea în siguranță și cu curiozitate. În plus, poți face curățenie sau să organizezi lucrurile prin casă, poți integra exerciții blânde de stretching sau yoga adaptate pentru părinți, și chiar poți petrece timp cu prietenii sau în parc, fără stresul de a transporta un cărucior.
Beneficii suplimentare ale purtării unui ham
Apropierea constantă întărește legătura afectivă dintre părinte și copil, stimulând atașamentul și oferind micuțului un sentiment de siguranță și protecție.
În același timp, mișcarea naturală a părintelui, căldura corpului și ritmul bătăilor inimii ajută la calmarea copilului, reducând plânsul și anxietatea, ceea ce face ca momentele petrecute împreună să fie mai liniștite și pline de armonie.
Pe lângă acestea, hamul oferă libertate și mobilitate. Poți să te ocupi de treburile zilnice, să te plimbi, să faci cumpărături sau să explorezi natura fără a fi limitat(ă) de un cărucior.
Astfel, fiecare zi devine mai flexibilă, mai conectată și mai plăcută atât pentru tine, cât și pentru bebeluș, transformând purtarea într-o experiență practică, dar și emoțională.
Alege să fii un părinte modern!
Viața cu un bebeluș nu trebuie să fie redusă doar la casă, somn și treburile zilnice. Cu un ham de purtare ergonomic, fiecare zi poate fi plină de mișcare, conexiune și momente de bucurie alături de micuțul tău.
Plimbările prin parc, drumețiile pe poteci ușoare sau chiar cumpărăturile devin experiențe plăcute, relaxante și sigure. Bebelusul stă aproape de tine, se simte protejat și implicat în tot ce se întâmplă în jur, în timp ce tu te bucuri de libertate, mobilitate și chiar un pic de exercițiu fizic.
Hamul devine astfel nu doar un accesoriu practic, ci un aliat de încredere, care te ajută să trăiești viața de părinte în mod activ, armonios și plin de amintiri prețioase.
Ești în căutarea unui ham la preț accesibil? Descoperă oferta Junios!
Bucură-te de libertatea de a face cumpărături, drumeții sau activități zilnice fără stres, în timp ce micuțul tău se simte protejat și fericit. Nu rata ocazia de a combina confortul și siguranța! Comandă acum cu livrare rapidă de la Junios.ro!
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ai cumpărat o mașină din Germania? Iată cum o aduci rapid și legal în România
Tocmai ai gasit mașina perfecta in Germania, la un preț excelent și cu dotarile dorite. Felicitari! Dar urmatorul pas es ...
-
Copil de 3 ani, mort după o banală operație de polipi: Spitalul obligat la daune după ani de anchete și procese
Dupa aproape 12 ani de anchete și procese, Justiția a decis: Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu este vinovat pent ...
-
Ce spun rușii despre arma secretă americană folosită in Venezuela
Rusia dispune de toate capacitațile și tehnologiile necesare pentru a identifica noile tipuri de armament ale statelor s ...
-
Un preot de origine română din nordul Bucovinei a fost reținut. Ucrainienii vor să îl trimită pe front
Lucratorii Centrului Teritorial de Recrutare și Sprijin Social (TCR-SS) l-au reținut pe protoiereul Oleg Ostafiuc, preot ...
-
UE lansează W Social: o rețea socială cenzurată din start, răspuns progresist la victoria lui Elon Musk pe X
În contextul in care Uniunea Europeana, dominata de elite progresiste, recunoaște tacit infrangerea in fața platfo ...
-
După Mercosur, Ursula von der Leyen anunță „mama tuturor acordurilor comerciale" cu India
Un acord de liber schimb dintre Uniunea Europeana (UE) și India ar putea sa fie semnat marți, in cadrul unui summit gazd ...
-
Argintul e o investiție cu mult mai valoroasă pe termen lung decat aurul. În 20 de ani raportul aur-argint se va inversa pe piata resurselor
Argintul a depașit pentru prima data in istorie 100$ pe uncie. Asta inseamna 2800 euro pe kilogram. Iar creșterea este a ...
-
Rivalii lui Florian Coldea mor pe capete. Decesul discret care a complicat lucrurile între-un dosar important
În luna noiembrie a anului trecut, unul dintre oamenii cheie din dosarul lui Florian Coldea a decedat. Este vorba ...
-
ONU publică un raport foarte grav: omenirea a atins un punct de cotitură ireversibil în ceea ce privește gestionarea apei potabile
Recent, un raport al ONU a tras un semnal de alarma de-a dreptul devastator cu privire la gestionarea globala a resursel ...
-
Criminalul în serie Marius Csampar spune că Mario Berinde a fost ucis pentru droguri și dezvăluie complicele ratat de anchetatori
Marius Csampar e unul din cei mai cunoscuți criminali in serie ai Romaniei, fiind eliberat in anul 2020, dupa ce a comis ...
-
Un bio-internet! Creierele noastre ar putea face parte dintr-o rețea vastă și invizibilă bazată pe unde electromagnetice
Cercetarii de la Princeton au gasit dovezi ca creierul uman emite unde electromagnetice de frecvența ultra-joasa, acțion ...
-
Misterul "Soarelui Albastru" a fost rezolvat după aproape 200 de ani de la producerea evenimentului care a înspăimântat Planeta
Evenimentul din 1831, in care Soarele a aparut albastru și temperaturile globale au scazut, a fost cauzat de o erupție m ...
-
În premieră o imagine la o rezoluție super-înaltă a unui atom cu detalii la scară cuantică
Oamenii de știința au dezvaluit imagini cu atomi la cea mai inalta rezoluție facuta vreodata care arata detalii la scara ...
-
S-a terminat! O baterie promite să schimbe regulile jocului în 2026: Încărcare în 5 minute și durată de viață de un secol
Industria vehiculelor electrice este obișnuita cu promisiuni ambițioase, insa rareori apar specificații care, cel puțin ...
-
Au fost desecretizate achizițiile României prin Programul SAFE. Miliarde de euro pentru apărare și infrastructură
Romania a obținut validarea integrala a primei tranșe de finanțare prin Programul SAFE, ceea ce deschide calea unor inve ...
-
Aici, Caramitru are dreptate: "Încă vorbim de bugetari, pensii speciale și de dosare cu șină. Nici nu își pot imagina ce se va întâmpla. E inimaginabil!"
Controversatul Andrei Caramitru are dreptate de data asta, in privinta impactului pe care-l va avea Inteligenta Artifici ...
-
Copernicus vine cu o profeție teribilă pentru România: Țara noastră va fi lovită de fenomene extreme și clima se va schimba radical
Conform noilor date Copernicus, 2025 a fost al treilea cel mai cald an inregistrat in Europa, martie stabilind un record ...
-
Un nou studiu susține că inteligența artificială dezvoltată în prezent se va lovi de un zid matematic
S-ar putea ca așa-zișii „agenți AI" pe care companiile din domeniul inteligenței artificiale pariaza miliarde de d ...
-
Noua șefă MI6 impune o zonă mai agresivă de acțiune, care ar putea merge până la operațiuni psihologice sau chiar stimularea panicii
Noua directoare a serviciului britanic de informații externe, Secret Intelligence Service (MI6), semnaleaza o schimbare ...
-
Cine este „Amelia", eleva virtuală care a devenit vedetă a extremismului online
Fenomenul ridica semne de intrebare privind raspandirea urii și manipularea digitala. „Amelia" este un avatar AI. ...
-
Experimentul care tâmpește: cum e să trăiești dacă temperatura din casă ar fi de 10 grade
Jurnalistul BBC James Gallagher a participat la un experiment pentru a ințelege cum reacționeaza corpul cand este expus ...
-
Ai simțit și tu vibrația fantomă? Știința explică misterul vibrațiilor inexistente ale telefonului mobil
Probabil ai simțit și tu acel tremur scurt in buzunar care te-a facut sa crezi ca ai primit un mesaj, doar ca sa descope ...
-
Cei mai bogați 12 miliardari ai planetei au o avere cât 4 miliarde de oameni din cei mai săraci
Într-un raport publicat in deschiderea Forumului Economic Mondial de la Davos, Oxfam a aratat ca averea miliardari ...
-
Adio șoferi șmecheri și dat la o parte cu flash-uri: 400 de camere radar pe autostrăzi. Când vor fi funcționale și cat de mari vor fi amenzile pentru "bombardierii" șoselelor
Traficul de mare viteza din Romania urmeaza sa fie supravegheat continuu. Autoritațile pregatesc implementarea unui ampl ...
-
Misterul Chivotului Legământului se adâncește pe măsură ce noi descoperiri remodelează scopul relicvei biblice
Un egiptolog a propus o interpretare noua asupra Chivotului Legamantului, sugerand ca acesta nu a fost doar un obiect sa ...
-
Controlul populației: Microsoft a oferit FBI acces la date criptate pe laptopuri cu Windows. Cum a fost posibil fără spargerea parolelor
Microsoft a confirmat ca a furnizat catre FBI cheile de recuperare necesare pentru a decripta informațiile de pe trei la ...
-
Bolojane, în Austria se face invers ca în România pentru că nu vor să distrugă țara: se reduce TVA-ul la alimente și scade drastic costul electricității
Guvernul Austriei a ajuns la un acord asupra unui pachet de reduceri fiscale și subvenții menit sa atenueze presiunea co ...
-
Controverse majore înainte de zborul spre Lună: NASA merge înainte cu misiunea, deși nava are o defecțiune critică
În timp ce NASA iși menține calendarul ambițios pentru urmatoarea misiune pe Luna, un conflict tot mai vizibil se ...
-
Se zguduie știința și religia: un fizician de la Harvard spune că știe distanța exactă la care se află Dumnezeu față de Pământ
Fizicianul Michael Guillén, fost profesor la Harvard, a lansat o ipoteza surprinzatoare care imbina știința cu re ...
-
SUA: Agenții ICE au arestat o fetiță de 2 ani și au deportat-o ilegal într-un alt stat. Avocat: „Lipsa de umanitate este dincolo de orice cuvinte"
Un copil de doi ani și tatal sau au fost reținuți joi de agenți federali de imigrare ICE in Minneapolis și transportați ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu