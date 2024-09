Cum se bea corect dintr-o sticlă cu dop atașat, fără să îți zgârii nasul sau să îți atingi obrazul VIDEO

Un utilizator de pe Tiktok a găsit metoda perfectă. De altfel el a împărtășit trucul său și cu alți utilizatori, care se pare că au fost extrem de încântați.

Acesta a folosit o sticlă de suc de 0,5 litri. În ce manieră? Practic utilizatorul a desfăcut capacul și l-a împins complet către partea laterală a gâtului sticlei. Ulterior, el a tras directorul spre direcția opusă, alături de o secțiune mică din inelul de plastic aflat în jurul gâtului, care se desprinde ușor.

Care a fost rezultatul și cum se bea, de fapt, dintr-o sticlă care are dopul atașat? Practic inelul este încă atașat, iar capacul nu se desprinde. Astfel, poți închide înapoi băutura după ce o consumi. De această dată însă, capacul nu te va mai deranja deloc și e exclus să te mai zgârie pe obraz. Și se pare că metoda a fost primită cu ochi buni de utilizatori. Nu puțini sunt cei care s-au considerat "salvați" odată ce au aflat acest detaliu.

