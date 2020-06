Cutremur la Radio Europa Liberă: Președintele dat afară. Toți membrii Consiliului de Administrație, schimbați

Jamie Fly, președinte și CEO al Radio Europa Liberă/Radio Libertatea, a anunțat demiterea sa de către noul șef al Agenției pentru media globală, finanțată de guvernul american.

Într-un mesaj adresat angajaților Europei Libere, Jamie Fly a spus că a fost informat de demitere de către Michael Pack, noul CEO al Agenției Statelor Unite pentru Media Globală (USAGM). „Cu mare tristețe vă părăsesc pe fiecare dintre voi, cei de la Radio Europa Liberă/Radio Libertatea", a arătat Fly în mesaj. „Conducerea acestei organizații în ultimul an a fost o onoare unică în viață", a mai spus Fly.

Agenția Associated Press a relatat că Michael Pack a concediat șefii altor trei instituții americane de radiodifuziune: Radio Free Asia, The Middle East Broadcasting Network și Office of Cuba Broadcasting.

Șeful Open Technology Fund, care se află, de asemenea, sub coordonarea USAGM, a fost, la rândul său, concediat. Pack, care a fost confirmat în funcție în urmă cu două săptămâni, i-a înlocuit pe toți membrii consiliilor de administrație ale Europei Libere, RFA și MBN și s-a desemnat pe sine în postul de președinte. Într-un mesaj pe email adresat celor de la USAGM, Pack a spus că se angajează să asigure independența transmisiunilor internaționale ale Statelor Unite, cărora le-a fost încredințată misiunea de a difuza știri și informații independente publicului din întreaga lume.