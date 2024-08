De ce este importanta scrisoarea lui Mark Zuckerberg despre eforturile Administrației Biden de a-i cenzura pe americani

Administrația Biden-Harris a avut un rol major în cenzurarea dreptului la exprimare al americanilor în perioada pandemiei de COVID-19, iar Faceboook a suprimat materialele despre laptopul lui Hunter Biden - suspectat inițial că ar fi parte a unei campanii de dezinformare desfășurată de Moscova -, care ar fi putut schimba radical rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite din 2020.

Aceasta sunt câteva dintre afirmațiile făcute într-o scrisoare semnată de Mark Zuckerberg, CEO-ul platformei de social media, care au agitat spiritele la Washington, au redeschis discuția despre rolul oficialilor din SUAîn reducerea la tăcere a vocilor cu opinii difeite și, spun criticii, au confirmat unele dintre acuzațiile formulate de fostul președinte Donald Trump privind cooperarea dintre guvern și giganții tehnologici în cenzurarea americanilor.

CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a trimis o scrisoare Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Statele Unite, spunând că regretă că nu a fost mai deschis cu privire la "presiunea guvernamentală" din partea Administrației Biden pentru "a cenzura" conținutul de pe platformele sale.

"Așa cum le-am spus echipelor noastre la acea vreme, simt cu tărie că nu ar trebui să ne compromitem standardele de conținut din cauza presiunii din partea oricărei administrații în oricare direcție," a scris el în epistola adresată președintelui Comitetului, republicanul Jim Jordan (Ohio). Zuckerberg a recunoscut că "se vorbește mult în acest moment" despre modul în care guvernul SUA interacționează cu companii tehnologice mari, precum Meta, care deține Instagram și Facebook.

Scrisoarea, trimisă luni, este parte a anchetei Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților privind modul în care companiile de tehnologie colaborează cu guvernul federal și iau decizii de moderare a conținutului. Zuckerberg a spus că Meta "a produs mii de documente" pentru investigația comisiei și va face ca angajații să fie disponibili pentru interviuri. Pentru a ajuta în continuare ancheta, Zuckerberg a spus că a scris scrisoarea pentru "a împărtăși ceea ce am învățat din acest proces."

Scrisoarea a fost distribuită de republicanii din Comitetul Judiciar al Camerei, care au descris-o drept "un mare câștig pentru libertatea de exprimare." "Mark Zuckerberg tocmai a recunoscut trei lucruri: 1. Administrația Biden-Harris "a făcut presiuni" asupra Facebook să cenzureze americanii. 2. Facebook i-a cenzurat pe americani. 3. Facebook a oprit povestea laptopului lui Hunter Biden," au scris republicanii.

Potrivit lui Zuckerberg, Administrația Biden ar fi cerut platformei de media socială să cenzureze satira legată de COVID-19. Magnatul american a susținut că înalți oficiali ai Administrației Biden au făcut presiuni asupra Meta să cenzureze anumite conținuturi legate de pandemia de coronavirus în 2021.

"În 2021, înalți oficiali ai Administrației Biden, inclusiv Casa Albă, au făcut presiuni repetate asupra echipelor noastre timp de luni de zile să cenzureze anumite conținuturi legate de COVID-19, inclusiv umorul și satira, și au exprimat multă frustrare față de echipele noastre atunci când nu am fost de acord," a scris el.

Zuckerberg s-a declarat convins că presiunea guvernului a fost "greșită" și că compania sa nu a fost "mai deschisă" în privința problemei la momentul respectiv. El a adăugat că Meta a luat decizii "pe care nu le-ar lua astăzi dacă am avea posibilitatea de a privi retrospectiv și am avea informațiile noi." El a adăugat: "Suntem gata să ripostăm dacă ceva de genul acesta se întâmplă din nou." Casa Albă și-a apărat acțiunile într-o declarație pentru The Hill.

"Când a fost confruntată cu o pandemie mortală, această administrație a încurajat acțiuni responsabile pentru a proteja sănătatea și siguranța publică," a scris un purtător de cuvânt într-o declarație. "Poziția noastră a fost clară și consecventă: credem că companiile de tehnologie și alți actori privați ar trebui să țină cont de efectele pe care le au acțiunile lor asupra poporului american, luând în același timp decizii independente cu privire la informațiile pe care le prezintă."

CNN a reamintit că președintele Biden a declarat în iulie 2021 că platformele de social media "ucid oameni" din cauza dezinformării din jurul pandemiei. Deși Biden a renunțat ulterior la aceste comentarii, chirurgul general al SUA, Vivek Murthy, a spus la acea vreme că dezinformările postate pe rețelele de socializare reprezintă "o amenințare gravă la adresa sănătății publice." În scrisoarea trimisă lui Jim Jordan, CEO-ul Meta a recunoscut, de asemenea, că în 2020 compania sa a respins materialele legate de laptopul lui Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, din cauza temerilor că ar fi parte a unei acțiuni de dezinformare lansate de ruși.

Zuckerberg a spus că FBI a avertizat liderii Meta despre "o potențială operațiune de dezinformare a Rusiei" în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din urmă cu patru ani, când președintele republican Trump se confrunta cu Joe Biden, fostul vicepreședinte democrat din perioada Administrației Obama.

Mark Zuckerberg a menționat în scrisoare că potențiala operațiune despre care a fost informat de FBI se referea la familia Biden și legăturile acesteia cu Burisma, o companie energetică ucraineană care-l angajase pe Hunter Biden. Compania lui Zuckerberg a luat decizia de a suprima un articol din New York Post despre acuzațiile de corupție împotriva lui Biden, influențând în mod nepermis alegerile prezidențiale din acel an.

"Am trimis acea poveste către verificatori pentru revizuire și am retrogradat-o temporar în așteptarea unui răspuns," a spus Zuckerberg. "De atunci s-a demonstrat clar că raportarea nu a fost dezinformare rusă și, privind retrospectiv, nu ar fi trebuit să retrogradăm povestea." El a adăugat că Meta și-a actualizat politicile și procedurile, inclusiv prin faptul că nu mai cenzurează temporar postările în așteptarea verificatorilor de fapte.

Șeful Meta s-a referit în scrisoarea sa și la acuzațiile că a intervenit ilegal în alegerile din 2020. Zuckerberg a spus că dorește să abordeze "contribuțiile pe care le-am făcut în timpul ultimului ciclu prezidențial pentru a sprijini infrastructura electorală".

"Ideea aici a fost să ne asigurăm că jurisdicțiile electorale locale din toată țara au resursele necesare pentru a ajuta oamenii să voteze în siguranță în timpul unei pandemii," a spus CEO-ul Meta. În timp ce contribuțiile au urmărit să fie "nepartizane," potrivit fondatorului Meta, ele au fost acuzate că sunt distribuite în mod nedrept între zonele politice de stânga și dreapta din America, pe care republicanii le-au etichetat "Zuckerbucks."

Șeful Meta a spus că "Chan Zuckerberg Initiative" a fost destinată să fie distribuită în comunitățile urbane, rurale și suburbane. Chan Zuckerberg Initiative este compania care se ocupă de acțiunile caritabile pentru el și soția sa, Priscilla Chan. Cuplul a donat anterior 400 de milioane de dolari pentru a ajuta birourile electorale locale să se pregătească pentru pentru alegerile prezidențiale din 2020, cu fonduri folosite pentru echipamente de protecție pentru a preveni răspândirea coronavirusului la locurile de votare, locuri de votare drive-thru și echipamente pentru procesarea buletinelor de vot prin corespondență.

Zuckerberg a spus că, în ciuda faptului că a văzut analize care arată contrariul, "știu că unii oameni cred că această activitate a beneficiat un partid în detrimentul celuilalt," făcând referire la Partidul Democrat. "Scopul meu este să fiu neutru și să nu joc un rol într-un fel sau altul - sau chiar să par că joc un rol," a conchis el. "Deci nu intenționez să fac o contribuție similară în acest ciclu."

CNN a scris că șeful Meta s-a confruntat de mult timp cu criticile republicanilor din Congres, care au acuzat Facebook și alte mari platforme tehnologice că sunt părtinitoare împotriva conservatorilor. În timp ce Zuckerberg a subliniat că Meta își aplică regulile în mod imparțial, narațiunea a câștigat un rol central în cercurile conservatoare. Congresmenii republicani au analizat în mod special decizia Facebook de a limita circulația articolului din New York Post despre Hunter Biden.

În declarații făcute în fața Congresului în ultimii ani, Zuckerberg a încercat să reducă diviziunea dintre gigantul său social media și factorii de decizie politică, fără niciun efect.

Într-o audiere a Senatului din 2020, Zuckerberg a recunoscut că mulți dintre angajații Facebook sunt de stânga. Dar el a susținut că compania are grijă să nu permită partizanatului politic să interfereze cu deciziile luate de companie. În plus, el a spus că moderatorii de conținut Facebook, dintre care mulți sunt contractori, locuiesc în diferite locuri de pe glob și "diversitatea geografică este mai reprezentativă pentru comunitatea pe care o deservim decât doar baza de angajați cu normă întreagă din sediul nostru din Bay Area. "

Reamintim că dreapta politică din Statele Unite a susținut constant că informații multiple au indicat faptul că oficiali partizani și corupți din FBI par să fi complotat cu marile companii americane din domeniul tehnologiei informațiilor pentru a suprima informațiile compromițătoare despre fiul actualului președinte al SUA, Joe Biden, care ar fi putut modifica rezultatul scrutinului pentru Casa Albă din 2020.

Declarațiile lui Mark Zuckerberg și o serie de dezvăluiri făcute de avertizori de integritate legate de rolul FBI în cenzurarea informațiilor despre Biden jr. i-au făcut pe conservatori să avanseze tot mai mult scenariul unei conspirații la nivel înalt ce a vizat ascunderea sub făraș a posibilelor ilegalități ale lui Hunter Biden, cu scopul de a ajuta alegerea tatălui său în funcția de președinte al SUA în detrimentul lui Trump.

Astfel, în toamna anului 2020, cu câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale în care republicanul Trump și democratul Biden se luptau pentru Casa Albă, mai multe e-mailuri publicate de către New York Post, o publicație apropiată conservatorilor de peste ocean, păreau să indice că Biden jr. ar fi încasat bani de la o companie energetică ucraineană - condusă de un oligarh corupt - pentru a facilita accesul unor personaje controversate la tatăl său, care în acel moment era vicepreședintele Americii. Într-un gest fără precedent, care a provocat furia republicanilor și a atras acuzații de interferență electorală, Facebook și Twitter au decis atunci să cenzureze distribuția materialului despre afacerile suspecte ale fiului lui Biden în Ucraina și China.

New York Post a precizat că a obținut documentele în mod legal după ce fiul fostului vicepreședinte democrat l-a abandonat la un atelier de reparații de computere din Delaware. Computerul a fost confiscat de FBI, iar o copie a conținutului acestuia - făcută de proprietarul magazinului - a fost dată ziarului de fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, avocatul personal al președintelui Trump.

Mesajele electronice publicate de New York Post au prezentat o imagine cel puțin suspectă a modului în care familia Biden s-a îmbogățit în afaceri realizate în Europa de Est și China, inclusiv în Ucraina și România, pe vremea când Joe era vicepreședintele SUA și responsabil de interesele Americii în cele două regiuni.

Dezvăluirile din toamna anului 2020 au provocat o furtună politică la Washington, după ce Facebook și Twitter au fost acuzate de "partizanat politic" deoarece au cenzurat articolele din New York Post despre Hunter Biden. Giganții din domeniul media socială au fost criticați că au intervenit pentru a oferi protecție candidatului democrat la președinția Americii, încercând să limiteze impactul pe care dezvăluirile le au asupra lui Joe Biden.

De exemplu, Twitter a blocat contul New York Post, @nypost, susținând că povestea încalcă regulile sale împotriva "distribuției materialelor piratate." Linkurile către povestea din NY Post au fost însoțite pe Twitter cu un mesaj de avertizare: "Acest link a fost identificat de Twitter sau de partenerii noștri ca fiind potențial dăunător." Ulterior, Twitter a atașat un nou avertisment la materialul despre Hunter Biden: "Link-ul pe care încercați să îl accesați a fost identificat de Twitter sau de partenerii noștri ca fiind potențial spam sau nesigur."

Mai mult, Twitter a blocat conturile purtătoarei de cuvânt de la Casa Albă din acel moment, Kayleigh McEnany, și ale echipei de campanie a lui Trump. Șeful companiei, Jack Dorsey, a recunoscut ulterior că modul în care Twitter a comunicat felul în care a gestionat articolul despre Biden ca fiind "inacceptabil." Dorsey a fost de altfel citat să se prezinte în fața Comitetului Juridic al Senatului american pentru a da explicații legate de cenzurarea articolul din New York Post și de faptul că, așa cum s-a exprimat un senator republican, "cele mai puternice monopoluri din istoria americană încearcă să controleze știrile și să intervină în alegerile federale."

La momentul respectiv, criticii au afirmat că deciziile Facebook și Twitter de a cenzura articolul din New York Post par să fi fost luate respectând atitudinea taberei democrate, care a afirmat, fără să prezinte vreo dovadă, că dezvăluirile sunt parte a unei campanii pusă la cale de Moscova, pentru a-l discredita pe Joe Biden. De altfel, când New York Post a raportat pentru prima dată despre conținutul laptopului în octombrie 2020, o mare parte din mass-media și un grup de peste 50 de foști oficiali înalți ai serviciilor americane de informații au respins povestea drept "dezinformare rusă."

Acest lucru a atras un răspuns din partea Directorului de Informații Naționale (DNI), John Ratcliffe, care a declarat atunci că informațiile conținute pe laptopul lui Hunter Biden "nu fac parte dintr-o campanie de dezinformare rusească," acuzând democrații și presa de stânga care au politizat serviciile de informații.

La mai bine de un an de la apariția informațiilor în New York Post și după ce Biden era deja instalat în fotoliul de la Biroul Oval, Washington Post a efectuat propria analiză și a concluzionat că laptopul și unele e-mailuri erau probabil autentice - dar majoritatea informațiilor nu au putut fi verificate din cauza "manipularii neglijente a datelor."

Alte organizații de știri care inițial fuseseră sceptice, cum ar fi New York Times, au fost și ele de acord că cel puțin unele dintre e-mailurile aflate pe laptopul lui Hunter Biden sunt autentice. Răspunzând la dezvăluirile din scrisoarea lui Mark Zuckerberg, unele voci au afirmat că declarațiile acestuia au confirmat unele dintre acuzațiile formulate de fostul președinte Donald Trump privind cooperarea dintre guvern și giganții tehnologici în cenzurarea americanilor și interferența electorală.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, fostul președinte Trump a răspuns de altfel la scrisoarea lui Zuckerberg și a reiterat că alegerile prezidențiale din 2020 au fost falsificate în favoarea lui Biden. "Aceasta este ceea ce toată lumea a așteptat - ALEGERILE PREZIDENȚIALE 2020 AU FOST MĂSLUITE!" a scris el. Fostul președinte a răspuns unei postări făcute de avocata sa, Alina Habba, care se referea la Administrația Biden și noul rival democrat al lui Trump la alegeri, vicepreședinta Kamala Harris.

"Acest lucru este exact ceea ce această administrație (CARE O INCLUDE PE KAMALA) a făcut țării noastre," a scris Habba. "Cenzura este ceea ce se întâmplă în țările comuniste, nu în această republică. Mi-au cenzurat clientul, avocații și echipa lui înăuntru și în afara sălilor de judecată. Acum, avem încă o dată dovada că ei ne sufocă mass-media și cenzurează America. Kamala se ascunde pentru că nu poate răspunde pentru acțiunile ei. Mai aveți îndoieli? TRUMP 2024 Faceți America din nou liberă."

În acest context, FoxNews a reamintit că unul dintre consilieri seniori ai vicepreședintei Harris, Rob Flaherty, a fost profund implicat în forțarea companiei Facebook pentru a suprima "dezinformarea" într-un efort de a controla narațiunea politică despre COVID și alte probleme. Acest lucru confirmă implicarea lui Harris în eforturile de cenzurare a americanilor, susțin criticii.