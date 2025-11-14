De ce unele persoane dorm cu mâinile în poziția „T-Rex" si ce legatura exista cu bolile neuronale

Ați observat vreodată pe cineva dormind cu mâinile strânse lângă piept, aproape ca un mic dinozaur? Această poziție nu este întâmplătoare. Pentru persoanele cu dereglări ale sistemului nervos sau trăsături neurodivergente, este de fapt o formă discretă de auto-calmare care are loc în timpul somnului.

Când sistemul nervos este hiperactiv, corpul caută în permanență semnale de confort și siguranță. Strângerea mâinilor lângă corp creează un sentiment de siguranță, o reamintire fizică că ești în siguranță și cu picioarele pe pământ. Este similar cu modul în care bebelușii se ghemuiesc când caută confort.

Neurologii sugerează că această poziție ajută la calmarea nervului vag, care joacă un rol important în reglarea răspunsurilor la stres. Presiunea ușoară exercitată de brațele încrucișate și mâinile strânse poate transmite creierului un semnal de relaxare, permițând corpului să se cufunde într-o odihnă mai profundă.

Pentru persoanele neurodivergente, al căror sistem nervos procesează stimulii în mod diferit, aceste mișcări mici și inconștiente devin instrumente de adaptare. Nu sunt obiceiuri ciudate, ci modul în care corpul spune „Te protejez".

Așadar, dacă tu sau cineva cunoscut doarme cu mâinile „T-Rex", consideră acest lucru ca fiind metoda de îngrijire încorporată a corpului. Este o amintire fascinantă a modului în care mintea și corpul nostru colaborează profund pentru a ne proteja, chiar și în timpul somnului.