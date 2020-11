Deputatul Emanuel Ungureanu, infectat cu noul coronavirus: "Am purtat mască, am fost atent, dar, totuşi, se întâmplă"

Deputatul Emanuel Ungureanu a anunţat, marţi seară, pe Facebook, că are coronavirus. „Am Covid-19, dar mă tratez şi mă simt bine! Aveţi grijă de voi, purtaţi mască, respectaţi regulile. Îmi voi continua activitatea ca şi până acum în mediul online şi voi comunica cu buzoienii în campanie prin mijloacele adaptate pandemiei prin care vom trece cu bine dacă suntem solidari şi empatici unii cu ceilalţi", a scris deputatul.

Acesta povesteşte, într-un mesaj video, că a manifestat o formă medie de COVID-19, având dureri musculare puternice, dar şi febră, până la 38.5. „Trec şi eu prin Covid, aşa cum se întâmplă cu milioane de oameni. Am avut o formă medie, sunt în zona de vindecare acum. M-am infectat, cel mai probabil, în perioada de precampanie, când eram la Buzău, am purtat mască, am fost atent, dar totuşi se întâmplă, de asta vă rog să aveţi grijă de voi. Nu trebuie să aveţi niciun dubiu, Covid există, e un virus care se manifestă pentru unii mai puternic, la alţii mai uşor. Eu am avut o formă medie, am făcut temperatură 37.5-38.5 care se resimte mult mai puternic. Nu mai ştiam cum e sa fii bolnav, nu mai răcisem demult. Am avut dureri puternice musculare, puţină tuse. M-am tratat cu paracetamol, cu vitamine, cu zinc, la indicaţia medicului de familie, am vorbit şi cu alti medici la telefon. Am făcut o mică evaluare medicală. De azi sunt în izolare. (..) Au fost seri mai complicate, durerile musculare sunt destul de puternice, îţi dă o stare de confuzie, e diferit faţă de gripa de sezon", spune Ungureanu.

Deputatul anunţă totodată că va rămâne activ în mediul online, iar pe stradă, în campanie, se va întoarce din 20 noiembrie. "Rămân activ în online, voi face campanie tot de pe această platformă, lucrez de acasă. Va fi o campanie atipică, va trebui să avem unii grijă de ceilalţi şi să acceptăm comunicarea online. Mă întorc din 20 noiembrie", a mai declarat deputatul. Emanuel Ungureanu candidează la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaţilor, fiind primul pe lista USR Buzău.