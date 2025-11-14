Doi medici de la Spitalul Floreasca, săltați direct din trafic. Tot la Floreasca, un copil de 2 ani a murit fiind adus în stare gravă

Două evenimente fără legătură între ele s-au petrecut în ultimele două zile și îi au în prim plan pe medicii de la unitatea spitalicească.

Doi medici de la Spitalul Floreasca au fost săltați de echipele de procurori și de mascați din trafic, au fost audiați și apoi au fost eliberați, dar sunt anchetați în continuare. Cei doi medici, un anestezist și un ortoped sunt suspectați de luare de mită și promisiuni de ajutor în schimbul unor sume de bani.

Procurorii au solicitat inclusiv să aibă acces la camerele din spital, pentru că aparținătorii pacienților susțin că medicii le-au cerut bani chiar pe holurile spitalului.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București fac cercetări în acest dosar pentru a stabili calitatea procesuală a celor implicați și câte infracțiuni de corupție sunt vizate. Cei doi medici au fost audiați ieri.

Un copil de 2 ani a murit de la o anestezie

Un alt caz a cutremurat Spitalul Floreasca. Un copil de 2 ani a fost adus de urgență, de la o clinică privată, acolo unde fusese supus unei intervenții la dinți.

Din cauza anesteziei foarte puternice, copilul a intrat în șoc. La Spitalul Floreasca, în ciuda tuturor eforturilor, copilul de 2 ani a murit.

"La data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil a intrat în stop cardio-respirator.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o minoră, în vârstă de aproximativ 2 ani.

Echipajele medicale prezente au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragicul eveniment.", arată Poliția Capitalei.