După Mercosur, Ursula von der Leyen anunță „mama tuturor acordurilor comerciale" cu India

Postat la: 27.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS

După Mercosur, Ursula von der Leyen anunță „mama tuturor acordurilor comerciale

Un acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană (UE) și India ar putea să fie semnat marți, în cadrul unui summit găzduit la New Delhi de prim-ministrul Narendra Modi.

La eveniment participă atât șefa CE, Ursula von der Leyen, cât și președintele Consiliului European, António Costa. Ursula von der Leyen a anunțat încă de sâmbătă că UE și India pregătesc „mama tuturor acordurilor comerciale".

Summitul de marți va oferi ocazia de „a valorifica parteneriatul strategic UE-India și de a consolida suplimentar colaborarea în domenii-cheie de politică, cum ar fi comerțul, securitatea și apărarea, tranziția curată și cooperarea interpersonală", potrivit unui comunicat de presă.

Deși Ursula von der Leyen a declarat recent că agricultura este exclusă din tratatul UE-Mercosur, deocamdată nu există informații certe care să confirme această variantă.

Reamintim că acordul UE-Mercosur a fost blocat temporar prin votul unei rezoluții care a fost votată în Parlamentul European (PE). Prin această rezoluție, PE a a decis să solicite Curții Europene de Justiție să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele UE.

