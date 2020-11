Epidemiologul Octavian Jurma, despre masurile luate de Guvern: "Nu s-au alarmat destul si nu s-au alarmat la timp"

Medicul si cercetatorul Octavian Jurma, care a facut predictii dovedite corecte ale evolutiei epidemiei pana in momentul de fata, considera ca masurile anuntate acum de Guvern au fost luate cu o intarziere de o luna, iar efectul va fi o crestere accelerata a numarului de cazuri de infectare.

"La felul cum a debutat aceasta saptamana avem o acceleratie crescuta, am avut cateva luni in care epidemia a inceput sa scada ca urmare a masurilor, insa pandemia s-a accelerat si a recuperat complet impulsul pierdut, astfel ca orice masura care s-a luat pana acum a fost complet inghitita de epidemie" a declarat Octavian Jurma.

"Ca sa fiu franc, nu s-au alarmat destul si nu s-au alarmat la timp. Rolul autoritatiloir e sa depisteze din timp o problema de genul acesta, oamenii nu au uneltele necesare sa monitorizeze astfel de crestere de asta avem INSP si alte institute, inclusiv cercetatori independenti ca mine care monitorizeaza si avertizeaza din timp. Faptul ca nu se iau masurile necesare atunci cand apar aceste avertismente sau mai rau ca se inhiba comunicarea dinspre INSP cum s-a intamplat dupa circul acela cu Prefectura de la Bucuresti si cu indicatorii, acesta nu este un semn bun.

A devenit foarte clar inca din data de 18 octombrie, cand rezultatele din Israel au inceput sa devina vizibile ca masurile dure sunt necesare si in al doilea val, asa cum au fost necesare in primul. Am repetat in toata Europa aceleasi greseli din primul val. Romania, in primul val a luat masuri dure si la timp, prin urmare noi nu am avut aproape deloc primul val, cand ne uitam acum pe curba nici macar nu se mai vede in comparatie cu cel de-al doilea, dintr-un motiv foarte ciudat pe care eu personal nu reusesc sa-l inteleg, in al doilea val ne-am hotarat sa luam masuri in urma Europei, nu inaintea ei astfel incat am ajuns in aceasta situatie.

Ce se putea face, exact masurile care au fost anuntate pentru astazi ar fi trebuit sa intre in vigoare cam cu o luna in urma, ca atunci ar fi avut impactul pentru ca ar fi cazut pe un fond descendent si atunci am fi putut sa franam epidemia cu incercam sa franam un camion, dar punem piciorul pe frana doar o data pe saptamana" a explicat Octavian Jurma pentru sursa citata. Masurile Guvernului de acum, precum carantina de noapte si portul mastii peste tot in tara, ori inchiderea pietelor vor aduce o reduce a cazurilor, dar nu o oprirea a epidemiei de COVID-19, a atrs atentia Octavian Jurma.

"Masurile de acum vor avea un rezultat similar celor de la inceputul lunii octombrie, vor incetini acceleratia, dar nu e suficient sa incetinim acceleratia trebuie sa ajungem la zero cum a fost in vara, cand acceleratia e zero avem acel platou, dar chiar si atunci avem o viteza constata, noi nu ne putem permite sa ramanem la 10-15.000 de cazuri pe zi de aceea trebuie aplicate masuri care sa puna frana si sa inceapa sa se vada o scadere a acestei acceleratii, sa vedem acceleratii negative doar aceste masuri ne pot duce la zero, deci trebuie masuri foarte dure si foarte rapid pentru ca cu cat masa de infectati creste cu atat sunt mai greu de oprit aceste valuri.

Mi-e foarte clar ca aceste masuri nu s-au luat pe criterii epidemiologice ci pe criterii de sondaj al opiniei publice. Au vazut ca s-a format o opinie publica in favoarea unor decizii mai dure si s-a decis luarea unor masuri, dar nu sunt suficient de dure populatia ar fi acceptat sunt convins si o carantina de doua-trei patru saptamani care sa garanteze revenirea la o predictibilitate, oamenii nu mai vor normalitate, ei sunt atat de stresati, astea sunt semnale pe care le primesc si eu din zona de business, s-ar multumi si cu o predictibilitate care o poate introduce o perioada scurta de lockdown. Insa cu acest masuri de soft lockdown lumea are impresia ca s-au luat masuri dure, pentru ca asa par, insa sunt soft, sunt masuri care celelalte tari din Europa le-au luat acum doua-trei saptamani. Majoritatea trec acum la masuri hard-lockdown si vad acum curbele scazand pentru ca le-au luat in zona 21-22 octombrie" a explicat medicul epidemiolog.