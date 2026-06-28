Este viu? Pământul pulsează la fiecare 26 de secunde și nimeni nu știe de ce
Postat la: 28.06.2026 |
Pământul produce un mic zgomot seismic la fiecare 26 de secunde. Este pulsarea cauzată de valurile oceanice, vulcani sau ceva complet diferit? Teoriile sunt numeroase. „Microseismul" nu pare să dăuneze nimic și nu a fost o prioritate ridicată pentru seismologi.
De ce pulsează Pământul la fiecare 26 de secunde și de ce nu pot explica oamenii de știință acest fenomen după 60 de ani? Aceasta este o enigmă învăluită într-o mișcare misterioasă periodic previzibilă. Ar putea fi un fenomen armonic, un "ciripit" seismic regulat cauzat de energia soarelui, sau un far care atrage oamenii de știință către sursa sa pentru a începe o vânătoare de comori.
La începutul anilor 1960, un geolog pe nume Jack Oliver a documentat pentru prima dată pulsul, cunoscut și sub numele de „microseism", conform Discover. Oliver, care lucra la Observatorul Geologic Lamont-Doherty al Universității Columbia la acea vreme, a auzit zgomotul, dar nu avea la dispoziție instrumentele avansate pe care le au acum seismologii.
De atunci, oamenii de știință au petrecut mult timp ascultând pulsul și chiar descoperind de unde provine: „o parte a Golfului Guineei numită Bight of Bonny," spune Discover.
Unii cercetători cred că pulsul are o cauză oarecum prozaică. Sub oceanele lumii, platforma continentală acționează ca un gigantic briză de valuri-este limita de la marginea extremă a, de exemplu, masei continentale nord-americane, unde cea mai înaltă parte a plăcii se prăbușește în sfârșit în adâncul câmpiei abisale. Oamenii de știință au teoretizat că, pe măsură ce valurile lovesc acest loc specific de pe platforma continentală din Golful Guineei, se produce acest puls regulat.
Dacă asta sună improbabil, luați în considerare toate formele diferite de tobe, de la timpan la tobe bas și la bongos pe care le loviți cu mâinile. Nu este imposibil ca doar o singură formă de „tobe" ale platformei continentale să creeze zgomotul armonic potrivit pentru a zgudui Pământul. Dacă este adevărat, probabil că suntem norocoși că este doar unul.
Dar alți cercetători cred că cauza este un vulcan care se află, de asemenea, foarte aproape de locul critic: „Asta pentru că punctul de origine al pulsului este suspect de aproape de un vulcan de pe insula São Tomé din Golful Bonny," explică Discover. Și există un microseism vulcanic similar, deja bine documentat în Japonia.
Se pare că zilnic apar tone de noi cercetări științifice, dar pulsul misterios este un bun memento că atât de multe rămân de descoperit. Oamenii de știință au studiat pulsul și dezbat originea acestuia, dar pur și simplu nu a atins un punct de cotitură al interesului pentru a fi rezolvat. Discover explică faptul că cercetătorii au studiat probabil evenimente seismice de o prioritate mai mare, ceea ce are sens.
În 2020, de exemplu, seismologii au profitat de ocazie pentru a studia un Pământ mai liniștit seismologic, oprit de o carantină globală. Și, în mod curios, liniștea seismică se întâmplă în fiecare an în zilele dinaintea Crăciunului.
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