FBI s-a folosit de închiderea temporară pentru a concedia 800 de agenți. Majoritatea au participat la investigarea lui Trump

FBI-ul american a concediat 800 de angajați în cadrul unei închideri temporare a agențiilor guvernamentale americane din cauza lipsei de fonduri, a relatat CBS. Dintre cei concediați, aproximativ o treime erau agenți. Un număr semnificativ dintre ei aveau legătură cu investigațiile din 2017 ale fostului director FBI, Jace Comey, asupra actualului președinte american Donald Trump. Comey investiga posibila interferență a Rusiei în alegerile din SUA și legăturile personalului de campanie al lui Trump cu Moscova.

În prezent, FBI are 36.700 de angajați. După cum notează canalul, susținătorii lui Trump cred că această epurare este bună, deși se va pierde o mare parte din potențialul operațional. Cu o zi înainte, Asociația Agenților FBI a declarat că închiderea activității ar putea pune în pericol siguranța americanilor. Într-un comunicat, asociația a avertizat că „închiderea activității ar putea submina capacitatea FBI-ului de a-și îndeplini atribuțiile într-un moment în care țara se confruntă cu o gamă fără precedent de amenințări la adresa securității naționale și a criminalității".