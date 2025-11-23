Fenomen astronomic rarisim vizibil din România - Mercur și Venus se aliniază pe cer: Cum poți vedea "dansul planetelor"

Marți, 25 noiembrie, românii matinali au parte de un spectacol ceresc extrem de rar: Mercur și Venus vor apărea împreună pe cerul de la răsărit, la doar câteva grade distanță, într-o conjuncție care nu se vede în fiecare an.

Unul dintre cele mai discrete spectacole ale cerului se pregătește să intre în lumina reflectoarelor. În dimineața zilei de 25 noiembrie, românii vor avea ocazia să observe o conjuncție rară între Mercur și Venus, un eveniment care apare foarte rar în condiții atât de favorabile și care marchează un moment de tranziție pentru ambele planete interioare ale Sistemului Solar. Deși Venus este deja o prezență familiară, fie pe cerul de dimineață, fie pe cel de seară, Mercur rămâne de cele mai multe ori invizibil pentru majoritatea oamenilor, ascuns în lumina intensă a Soarelui. Tocmai această dificultate transformă apariția sa într-un eveniment cu adevărat special.

Fenomenul din 25 noiembrie are loc în zorii zilei, când Mercur va apărea imediat deasupra mult mai strălucitoarei Venus, în direcția est-sud-est. Cei care își doresc să surprindă momentul ar trebui să caute o zonă cu orizont cât mai liber către est și să privească cerul înainte de răsărit, când lumina zilei nu a început încă să domine. Venus, aflată la o magnitudine de -3,8, va fi vizibilă cu ușurință, în timp ce Mercur, mai palid, dar totuși luminos la magnitudinea -2, se va distinge drept un punct clar, nemișcat, ușor de confundat cu o stea izolată. O pereche de binocluri poate ajuta la identificarea ambelor planete, însă folosirea lor trebuie oprită imediat ce se apropie răsăritul soarelui, pentru a evita expunerea accidentală la lumina puternică.

Această conjuncție deschide o fereastră excelentă pentru observarea lui Mercur, fereastră care va dura aproximativ o lună, până în preajma Crăciunului. Mercur atinge maximul vizibilității sale în diminețile apropiate datei de 7 decembrie, când ajunge la așa-numita „elongare vestică", punctul în care se află cel mai departe angular de Soare și, implicit, cel mai sus pe cerul dimineții. Observatorii care au rareori ocazia de a-l vedea pe „planeta rapidă" ar putea profita de întregul interval, pentru că după 25 decembrie acesta va reveni treptat în lumina solară și va dispărea, așa cum o face frecvent, din câmpul vizual al Pământului.

În același timp, conjuncția are o semnificație aparte pentru Venus. Dacă Mercur iese din ascunzătoare, Venus intră treptat în una. Planeta care a dominat cerul de seară și, ulterior, cerul dimineții în primele luni ale anului viitor se apropie de sfârșitul apariției sale matinale. În săptămânile următoare, Venus va răsări din ce în ce mai târziu, devenind mai greu de observat, iar la începutul lunii ianuarie 2026 va trece între Pământ și Soare, într-o fază numită „conjuncție inferioară". După acest moment, Venus va reveni lent pe cerul vestului, pregătindu-se pentru o nouă perioadă spectaculoasă în 2026, când va atinge din nou un maxim de strălucire.

Fenomenul din 25 noiembrie reprezintă, astfel, o întâlnire de scurtă durată între două planete cu destine opuse în această perioadă: una urcă spre vizibilitate maximă, cealaltă se scufundă în lumina solară pentru a reapărea câteva luni mai târziu. Pentru publicul larg, dar și pentru pasionații de astronomie, este o ocazie rară de a admira împreună două planete interioare într-un tablou ceresc unic, care poate fi observat fără echipamente sofisticate. Tot ce este nevoie este o priveliște liberă către est, câteva minute înainte de răsărit și puțină răbdare.