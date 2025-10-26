Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, prezent la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

26.10.2025

Florian Coldea, fostul șef operativ al SRI, prezent la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului

Trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), pentru fapte de corupție, Florian Coldea a participat la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

„Florian Coldea se află în interior. Întâmplarea face să știu cum s-au făcut invitațiile. A fost extrem de strict. O listă agreată și aprobată de la cel mai înalt nivel al Bisericii Ortodoxe Române... pe criteriul că cei care au contribuit cu bani și care au susținut construcția catedralei au primit invitații. Acești bani sunt din munca și sudoarea poporului român. Cei care stau astăzi la gard, iar în interior sunt toți hoții, în frunte cu Florian Coldea... care n-a făcut altceva decât să vândă România și să distrugă vieți", a spus Alexandrescu, la Realitatea Plus.

 

26.10.2025

