Fostul ambasador SUA, avertisment pentru Nicușor Dan. "Aparatele video de la Cotroceni sunt făcute de o companie despre care se știe în toată lumea că face spionaj"
Postat la: 28.05.2026 |
Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, avertizează că statele democratice, inclusiv România, sunt vizate de un război hibrid și cibernetic tot mai agresiv, purtat de Rusia, China și Coreea de Nord. Diplomatul a transmis un mesaj și președintelui Nicușor Dan, în legătură cu sistemele de supraveghere de la Cotroceni.
La IT & Cyber Summit 2026, organizat de Newsweek România, acesta a acuzat platforma TikTok și tehnologia chineză conectată la internet că sunt folosite ca instrumente de propagandă și spionaj, cerând o reacție coordonată la nivel occidental.
„TikTok e unul dintre cei mai mari actori criminali, pentru un stat criminal, care-i China. A fost implicat, cum am văzut, în alegerile din România care au fost anulate, în alegerile din Moldova, în rețelele de propagandă din restul Europei și din America", a declarat fostul ambasador.
El a spus că problema principală este legătura platformei cu infrastructura digitală din China.
„Cât timp TikTok este conectat cu un server din China, nu contează cine este proprietarul. Nu contează dacă există tranzacții sau schimbări de acționariat.
Toate produsele chinezești care au conectivitate prin WiFi sau Bluetooth sunt metode de spionaj și de a culege informații despre mediul în care sunt folosite", a spus acesta.
Fostul ambasador a dat exemple de echipamente video și sisteme inteligente utilizate inclusiv în instituții importante din România.
„Aparatele video de la Cotroceni sunt făcute de o companie despre care se știe în toată lumea că face spionaj chinez. Cum poți să ai aparate din astea la Cotroceni?", a declarat Zuckerman.
Acesta a afirmat că multe state democratice nu înțeleg încă dimensiunea războiului hibrid și a cerut o reacție coordonată la nivel NATO și european.
„Trebuie să recunoaștem că suntem într-un război. Rușii, chinezii și nord-coreenii încearcă să destabilizeze guvernele democratice occidentale", a mai spus fostul diplomat american.
Fostul ambasador al SUA a avertizat că războiul modern se poartă prin atacuri informatice, propagandă și manipulare online.
„Războiul nu mai este numai cu tancuri și cu rachete. Este un război cibernetic care încearcă să distrugă abilitatea guvernelor de a guverna și credința oamenilor în guverne și să creeze haos", a mai declarat Zuckerman.
