Românii se bat pe locurile de muncă: peste 61 de aplicări pentru fiecare job disponibil. Piața muncii arată presiunea uriașă dintre cerere și ofertă
Postat la: 28.05.2026 |
Piața muncii din România devine tot mai aglomerată în contextul în care numărul locurilor de muncă disponibile rămâne limitat, iar incertitudinile economice îi împing pe tot mai mulți români să își caute rapid un serviciu stabil. Datele publicate de eJobs arată că, în primele cinci luni ale anului, pentru fiecare job disponibil au existat în medie peste 61 de aplicări, semn al competiției tot mai dure dintre candidați. Fenomenul vine pe fondul restructurărilor anunțate în mai multe domenii și al temerilor legate de încetinirea economiei.
Peste 131.000 de persoane și-au făcut cont nou pe platforma de recrutare de la începutul anului, iar numărul total al aplicărilor a depășit 5,5 milioane, notează Mediafax. Potrivit datelor eJobs, numărul candidaților noi a crescut cu 13% față de aceeași perioadă din 2025. În total, aproape 131.000 de persoane și-au creat cont pe platformă în primele luni din 2026. În același timp, numărul aplicărilor a ajuns la peste 5,5 milioane, ceea ce înseamnă o medie lunară de aproximativ 1,1 milioane de aplicări și peste 61 de candidați pentru fiecare loc de muncă disponibil.
Datele arată o piață a muncii tot mai tensionată, în care competiția pentru joburi crește pe fondul nesiguranței economice și al nevoii de stabilitate financiară. Cei mai activi candidați rămân românii cu vârste între 25 și 35 de ani, însă cea mai mare creștere vine din rândul tinerilor între 18 și 24 de ani. Aceștia reprezintă 26% dintre utilizatorii care și-au făcut cont pe platformă în 2026.
„Vedem tot mai mulți candidați foarte tineri care se grăbesc să își înceapă viața profesională, care vor să se angajeze mai devreme decât se întâmpla în anii trecuți și să nu mai amâne acest moment până după finalizarea studiilor. Asta pentru că au înțeles că au nevoie să acumuleze experiență și să depășească rapid zona de entry level ce presupune competențe care, în anumite domenii, au fost deja transferate către inteligența artificială", explică Bogdan Badea, CEO eJobs.
Cele mai căutate joburi rămân cele din retail, servicii, sistemul financiar-bancar, call-center/BPO, industria alimentară și turism. În același timp, construcțiile și energia atrag tot mai mulți candidați, inclusiv persoane care provin din alte sectoare de activitate, în special datorită salariilor considerate mai competitive. Una dintre schimbările importante observate în 2026 este scăderea interesului pentru joburile remote.
Dacă în perioada 2020-2025 aplicările pentru munca la distanță reprezentau constant între 12% și 15% din total, anul acesta procentul a coborât la 9,8%. „Angajatorii au transmis semnale clare în piață că vor să readucă oamenii la birouri, iar candidații aplică în consecință. În plus, se simt mai siguri pe un loc de muncă unde interacționează zilnic cu echipa și managerul", spune Bogdan Badea. Și interesul pentru locurile de muncă din străinătate a scăzut, acestea reprezentând doar 0,8% din totalul aplicărilor.
Potrivit datelor eJobs, principalul obiectiv al candidaților este găsirea unui loc de muncă stabil, într-un context economic marcat de concedieri, restructurări și incertitudine. Luna ianuarie a fost cea mai activă perioadă de recrutare, cu aproape 33.000 de români care și-au creat CV pe platformă chiar la începutul anului. În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 16.000 de locuri de muncă, iar pe platforma iajob.ro, dedicată recrutării rapide fără CV, alte aproximativ 6.500 de joburi.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Fostul ambasador SUA, avertisment pentru Nicușor Dan. "Aparatele video de la Cotroceni sunt făcute de o companie despre care se știe în toată lumea că face spionaj"
Fostul ambasador al SUA in Romania, Adrian Zuckerman, avertizeaza ca statele democratice, inclusiv Romania, sunt vizate ...
-
Ce taxe platesti ca freelancer in Romania?
Lucrezi pe cont propriu si nu stii exact unde se duc banii? Esti departe de a fi singurul in situatia aceasta. Freelanci ...
-
Cum să economisești energie cu un aer condiționat 12000 BTU fără să renunți la confort
Caldura din timpul verii poate transforma rapid un apartament intr-un spațiu greu de suportat, mai ales in zilele in car ...
-
Fost oficial CIA acuzat că a furat lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari. Nu este încă clar la ce intenționa să folosească fondurile
Un fost oficial CIA de rang inalt, cu autorizație de secretizare, este acuzat ca a furat sute de lingouri de aur in valo ...
-
Cum sa alegi bijuteriile din argint cu perle
O perla fara luciu este, in esența, o margea mata. Aceasta afirmație, simpla in aparența, rezuma una dintre cele mai fre ...
-
De ce tabla cutată este alegerea ideală pentru hale, anexe și proiecte industriale
În domeniul construcțiilor industriale, eficiența și durabilitatea sunt criterii esențiale. Halele, anexele și spa ...
-
„Creiere prăjite" de inteligența artificială. Riscul unei noi crize de burnout la locul de muncă
Inteligența artificiala a fost prezentata drept tehnologia care urma sa reduca volumul de munca și sa ofere oamenilor ma ...
-
Robert F. Kennedy Jr. a prins doi șerpi cu mâinile goale dar americanii "au făcut mișto" de el
Robert F. Kennedy Jr., secretarul Departamentului Sanatații și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA, a devenit viral pe rețe ...
-
Incident bizar în SUA: un câine aflat într-o camionetă a împuşcat o femeie, în parcarea unui magazin
Un incident neobișnuit petrecut in statul american Nebraska s-a incheiat cu ranirea unei femei, dupa ce un caine aflat i ...
-
Cioban acuzat de braconaj după ce a omorât cu toporul un urs care îi atacase oile
Un barbat din județul Salaj are dosar penal pentru braconaj dupa ce a ucis cu toporul un urs care i-ar fi atacat turma d ...
-
Lovitură dură pentru Modelul de Forțe al NATO: SUA au anunțat că își retrag submarinele, bombardierele și avioanele de luptă din Europa
Donald Trump intenționeaza sa reduca drastic arsenalul de avioane de vanatoare, nave de razboi și submarine ale SUA reze ...
-
Polițiștii au săltat din spital un medic anestezist care lua droguri în timpul operațiilor
Un medic anestezist din Suceava se injecta cu droguri in timpul operațiilor. Polițiștii l-au saltat din spital, iar jude ...
-
Structură nouă de comandă în NATO: e vizat flancul estic în lupta cu Rusia
NATO planuiește sa intareasca apararea in țarile baltice prin implementarea unei noi structuri de comanda care sa permit ...
-
Dosarele despre mineriade, URSS, Regele Mihai și alegerile din 1990 devin publice. Arhivele secrete ale tranziției vor fi deschise de Guvern
Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a adoptat oficial hotararea prin care sunt declasificate documentele elaborate ...
-
Aproape o treime din angajații în sănătate din Europa se confruntă cu risc de cancer la locul de muncă
Un nou studiu arata ca aproape o treime din angajații din domeniul sanatații și asistenței sociale din Europa se confrun ...
-
Coinicidență apocaliptică: Un meteorit a căzut chiar în timpul erupției unui vulcan din Filipine
Pe insula Luzon din Filipine, noaptea de luni spre marți, 26 mai, a adus un spectacol natural de proporții impresionante ...
-
Comisarii UE văd cu ochii lor cât de proaste sunt mașinile electrice pe care insistă să le impună cetățenilor europeni
Mai mulți comisari europeni au aflat pe pielea lor ca mașinile electrice pe care incearca sa le impuna europenilor nu su ...
-
Medicii au mers pe jos pentru a salva de la infarct un angajat al unei bănci dn Târgu Jiu aflat singur la birou
Un barbat de 38 de ani din Targu Jiu, care a facut infarct la birou, poate spune ca s-a nascut din nou dupa ce a fost sa ...
-
Cum să alegi cea mai bună plită incorporabilă pentru bucătăria ta modernă?
Alegerea unei plite incorporabile pentru o bucatarie moderna poate parea un proces complicat, dar cu informațiile corect ...
-
Un nou model matematic lansează o ipoteză apocaliptică: populaţia lumii s-ar putea înjumătăţi in următorii 40 de ani
Într-un nou studiu publicat in revista „Chaos, Solitons & Fractals", doi cercetatori propun o ecuație ma ...
-
După grafen, cercetătorii au reușit să obțină golden: un strat de au gros de un atom. Impactul în tehnologie e devastator
Pentru prima data, cercetatorii au reușit sa creeze o foaie de aur libera, cu o grosime de doar un atom, marcand o reali ...
-
IA începe să dea dovadă de un comportament emergent care nu este generat de programare ci de dezvoltarea de noi abilități
Ciudat este ca mulți cercetatori nu ințeleg pe deplin de unde provin unele dintre aceste capacitați. Majoritatea oamenil ...
-
Surpriza factorului declanşator al bolii Alzheimer oferă și o modalitate de a-l neutraliza
Cercetatorii de la Universitatea din California de Sud (USC) din Statele Unite au identificat anumiti compusi experiment ...
-
Cum să gestionezi transpirația excesivă și iritațiile pielii
Menținerea echilibrului pielii reprezinta o condiție esențiala pentru confortul tau fizic și pentru increderea in intera ...
-
SUA au atacat din nou Iranul - Care va fi impactul asupra negocierilor
SUA au declarat ca au lansat noi atacuri asupra sudului Iranului, vizand situri de rachete iraniene și ambarcațiuni care ...
-
Criza carburanților a făcut ca un tânăr să-și facă acasă benzină și motorină din plastic reciclat
Un tanar cercetator testeaza acasa o tehnologie care poate produce benzina și motorina din plastic reciclat. Julian Brow ...
-
Funcții mai puțin cunoscute pe care nu știai că le au combinele frigorifice smart
Poate te-ai obișnuit cu ideea ca o combina frigorifica sa-ți pastreze alimentele proaspete, dar ai fi surprins sa descop ...
-
Cum să economisești bani alegând inteligent anvelopele de vară
Alegerea anvelopelor de vara potrivite poate parea o sarcina copleșitoare, dar cu puțina informare, poți face o investiț ...
-
Regula celor 5 centimetri: Ghidul vizual pentru layering-ul de coliere pe care îl vezi în reviste, dar nu știi cum să-l reproduci
Probabil cunoști acel moment cand admiri o imagine pe Pinterest sau in reviste: o femeie poarta trei lanțișoare care par ...
-
Rolul coloanei sonore în sloturile moderne: Imersiune și psihologie
În industria jocurilor online, componenta vizuala atrage prima atenția, insa sunetul este elementul care completea ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu