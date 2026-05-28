Românii se bat pe locurile de muncă: peste 61 de aplicări pentru fiecare job disponibil. Piața muncii arată presiunea uriașă dintre cerere și ofertă

Piața muncii din România devine tot mai aglomerată în contextul în care numărul locurilor de muncă disponibile rămâne limitat, iar incertitudinile economice îi împing pe tot mai mulți români să își caute rapid un serviciu stabil. Datele publicate de eJobs arată că, în primele cinci luni ale anului, pentru fiecare job disponibil au existat în medie peste 61 de aplicări, semn al competiției tot mai dure dintre candidați. Fenomenul vine pe fondul restructurărilor anunțate în mai multe domenii și al temerilor legate de încetinirea economiei.

Peste 131.000 de persoane și-au făcut cont nou pe platforma de recrutare de la începutul anului, iar numărul total al aplicărilor a depășit 5,5 milioane, notează Mediafax. Potrivit datelor eJobs, numărul candidaților noi a crescut cu 13% față de aceeași perioadă din 2025. În total, aproape 131.000 de persoane și-au creat cont pe platformă în primele luni din 2026. În același timp, numărul aplicărilor a ajuns la peste 5,5 milioane, ceea ce înseamnă o medie lunară de aproximativ 1,1 milioane de aplicări și peste 61 de candidați pentru fiecare loc de muncă disponibil.

Datele arată o piață a muncii tot mai tensionată, în care competiția pentru joburi crește pe fondul nesiguranței economice și al nevoii de stabilitate financiară. Cei mai activi candidați rămân românii cu vârste între 25 și 35 de ani, însă cea mai mare creștere vine din rândul tinerilor între 18 și 24 de ani. Aceștia reprezintă 26% dintre utilizatorii care și-au făcut cont pe platformă în 2026.

„Vedem tot mai mulți candidați foarte tineri care se grăbesc să își înceapă viața profesională, care vor să se angajeze mai devreme decât se întâmpla în anii trecuți și să nu mai amâne acest moment până după finalizarea studiilor. Asta pentru că au înțeles că au nevoie să acumuleze experiență și să depășească rapid zona de entry level ce presupune competențe care, în anumite domenii, au fost deja transferate către inteligența artificială", explică Bogdan Badea, CEO eJobs.

Cele mai căutate joburi rămân cele din retail, servicii, sistemul financiar-bancar, call-center/BPO, industria alimentară și turism. În același timp, construcțiile și energia atrag tot mai mulți candidați, inclusiv persoane care provin din alte sectoare de activitate, în special datorită salariilor considerate mai competitive. Una dintre schimbările importante observate în 2026 este scăderea interesului pentru joburile remote.

Dacă în perioada 2020-2025 aplicările pentru munca la distanță reprezentau constant între 12% și 15% din total, anul acesta procentul a coborât la 9,8%. „Angajatorii au transmis semnale clare în piață că vor să readucă oamenii la birouri, iar candidații aplică în consecință. În plus, se simt mai siguri pe un loc de muncă unde interacționează zilnic cu echipa și managerul", spune Bogdan Badea. Și interesul pentru locurile de muncă din străinătate a scăzut, acestea reprezentând doar 0,8% din totalul aplicărilor.

Potrivit datelor eJobs, principalul obiectiv al candidaților este găsirea unui loc de muncă stabil, într-un context economic marcat de concedieri, restructurări și incertitudine. Luna ianuarie a fost cea mai activă perioadă de recrutare, cu aproape 33.000 de români care și-au creat CV pe platformă chiar la începutul anului. În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 16.000 de locuri de muncă, iar pe platforma iajob.ro, dedicată recrutării rapide fără CV, alte aproximativ 6.500 de joburi.