Francezii nu mai suportă căldură. Oamenii au ieșit să doarmă pe străzi. Parcurile sunt pline

Un val de căldură greu de suportat a transformat locuințele din Paris în adevărate cuptoare, obligându-i pe locuitori să recurgă la soluții disperate pentru a prinde câteva ore de somn. Confruntați cu temperaturi sufocante între patru pereți, sute de parizieni au ales să își petreacă nopțile direct pe gazonul parcurilor din capitala Franței. Decizia municipalității de a extinde în mod excepțional programul de deschidere a parcurilor pe timp de noapte a fost primită ca o binecuvântare de către cetățeni. În Parcul Buttes-Chaumont, una dintre cele mai populare zone verzi din Paris, peisajul nocturn a devenit de-a dreptul inedit.

Oamenii vin echipați cu pături, hamacuri și saltele gonflabile pentru a prinde un somn la temperaturi mai blânde. Sub copaci, aerul devine în sfârșit respirabil, oferind refugiul perfect din calea zăpușelii. „E deja un adevărat hotel în seara asta", glumește Camille Arregun, o mămică venită în parc împreună cu bebelușul ei pentru a scăpa de aerul irespirabil din casă. Situația este deosebit de critică pentru cei care locuiesc la ultimele etaje, în celebrele „chambres de bonne" (camerele de la mansardă). Apartamentele vechi ale Parisului sunt renumite pentru lipsa aerului condiționat și izolația termică deficitară.

„Locuiesc sub acoperiș, la etajul șase. Toată căldura acumulată în timpul zilei urcă în apartament și durează extrem de mult până când temperatura începe să scadă. Parcul este locul ideal în perioadele de caniculă pentru a te răcori", a explicat o localnică pentru France 3. Pentru mulți parizieni, refugiul în natură după apusul soarelui a devenit deja o rutină în ultimele săptămâni. Oamenii vin în grupuri sau singuri și rămân până târziu în noapte sau chiar până în zori:

„E mult prea cald acasă. Azi-noapte am stat aici de la ora 21:00 până la 3:00 dimineața. Era plin de oameni pe gazon, așa că eu m-am întins pe o bancă." „Am venit aici de patru sau cinci ori în ultimele nouă zile, este deja ceva regulat. De obicei, rămân cam până la ora 2:30 dimineața." Potrivit ultimelor prognoze, parizienii vor avea parte de un scurt răgaz. Se anunță o scădere treptată a temperaturilor începând de duminică, ceea ce va aduce o gură de aer proaspăt peste întreaga regiune, cel puțin până la următorul val major de căldură al acestei veri.