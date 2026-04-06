Gărzile Revoluției din Iran anunță lista celor 17 corporații americane pe care le vor ataca, dacă vor mai fi uciși lideri iranieni

Armata ideologică a Teheranului ameninţă că va ataca companiile americane din domeniul tehnologiei dacă vor mai fi ucişi lideri iranieni, a relatat agenţia semi-oficială Fars. Pe de altă parte, preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, susţine că ţara sa este gata să înceteze luptele, cu condiţia unor garanţii că nu va mai fi atacată.

„Întrucât elementul principal în proiectarea şi urmărirea ţintelor de asasinat îl constituie companiile americane din domeniul TIC şi al IA, ca răspuns la aceste operaţiuni teroriste, de acum înainte principalele instituţii implicate în operaţiuni teroriste vor fi ţintele noastre legitime", a declarat Corpul Gărzilor Revoluţiei Islamice din Iran (IRGC), armata ideologică a regimului.

Apple, Microsoft, Google, Meta, IBM, HP, Intel, Tesla, Boeing şi JP Morgan se numără printre cele 17 companii pe care IRGC a ameninţat că le va viza. IRGC a îndemnat angajaţii firmelor americane de tehnologie din regiune să „se îndepărteze imediat de locurile lor de muncă" şi pe rezidenţii care locuiesc în apropierea birourilor acestor companii să se mute într-un loc sigur.

„Companiile care participă activ la planuri teroriste vor fi supuse unor acţiuni reciproce ca răspuns la fiecare asasinat", a declarat IRGC. „Aceste companii, începând de miercuri, 1 aprilie, ora 20:00 (20:30, ora României), ar trebui să se aştepte la distrugerea centrelor lor relevante ca răspuns la fiecare asasinat din Iran", a declarat IRGC, potrivit Fars.

Pe de altă parte, presa de stat iraniană a informat marţi că preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a spus că ţara sa este gata să înceteze luptele, cu condiţia unor garanţii că nu va mai fi atacată. „Nu am căutat niciodată tensiuni sau război în niciun moment şi avem hotărârea necesară pentru a pune capăt acestui război dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare, în special garanţiile necesare pentru a preveni repetarea agresiunii", a spus Pezeshkian, potrivit Press TV.

Press TV a relatat declaraţiile lui Pezeshkian într-un material despre o discuţie a preşedintelui iranian cu preşedintele Consiliului European, António Costa. Comentariile de acest gen au determinat creşterea cotaţiilor bursiere în jurul prânzului, după o revenire anterioară determinată de comentariile oficialilor administraţiei Trump privind încheierea războiului.

În rezumatul convorbirii prezentat de Costa nu s-a făcut nicio menţiune cu privire la presupusele comentarii ale lui Pezeshkian. Un oficial al Uniunii Europene a declarat pentru CNN că „preşedintele iranian a urmat aceeaşi linie în timpul conversaţiei sale cu preşedintele Consiliului European".

Press TV a relatat că Pezeshkian a criticat Uniunea Europeană în timpul convorbirii pentru că nu a fost suficient de vehementă în criticile sale la adresa războiului dintre SUA-Israel cu Iranul. „UE ar trebui să-şi adapteze politicile şi poziţiile pe baza dreptului internaţional şi în conformitate cu regulile unei interacţiuni constructive şi profesioniste cu celelalte părţi", a spus Pezeshkian.

Între timp, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat marţi pentru Al Jazeera că Iranul nu se află în prezent în negocieri cu Statele Unite, deşi Iranul a primit mesaje din partea administraţiei Trump.