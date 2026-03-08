Educat la Yale, Jiang Xuequin, un profesor chinez de liceu al cărui canal de YouTube a avut o ascensiune meteorică, lăsând pe unii să se întrebe, de unde o asemenea audienta? Cunoștințele sale despre istoria antică sunt, într-adevăr, fascinante. Toate l-au facut sa devina un soi de "profet" modern. Ela prevazut inca din 2024 ca Donald Trump va castiga un al doilea mandat, ca America va ataca Iranul alaturi de Isreael, mai mult, ca SUA va pierde acest razboi din care Israel va iesi in avantaj cu un concept numit Pax Judaica.

Profesorul are puncte de vedere deosebit de captivante: cine va conduce lumea odată ce imperiul american se va încheia, pentru că TOATE imperiile mor în cele din urmă. El a adus în discuție subiectul populismului în Roma antică: după războaiele punice, Roma a continuat să ducă războaie pentru că așa își menținea imperiul pe linia de plutire. Au recrutat țărani să lupte pentru ei, care apoi trebuiau să ia împrumuturi folosind pământul lor ca garanție; dacă nu puteau plăti, pământul era preluat de nobili, iar țăranii erau forțați să lucreze în Roma. Apoi a apărut un demagog care a mobilizat oamenii să lupte împotriva elitelor, ceea ce au făcut cu reticență pentru că nu aveau altă alegere.

Profesorul Jiang a spus că a observat influența crescândă a Pax Judaica și a prezis că, având în vedere că dolarul american este în declin—și că SUA sunt îndatorate cu trilioane—billionarii ar putea investi în Israel în loc de în imperiul american în declin. În eshatologia islamică, pare să fie a treia etapă într-o progresie imperială în trei etape: Pax Britannica (Anglia), Pax Americana (SUA) și Pax Judaica (Israel). Primele două sunt recunoscute istoric, dar a treia, se pare, nu este susținută de discursul politic sau academic mainstream și este considerată speculativă.

„Pax Judaica”

Ordine regională: "Pax Judaica" este un termen folosit pentru a descrie o ordine regională ipotetică în Orientul Mijlociu în care influența evreiască, și prin extensie puterea Israelului, este centrală.

Interpretare: Termenul este adesea folosit atât de susținători, cât și de critici pentru a discuta despre implicațiile pe termen lung ale sionismului asupra politicii și stabilității regionale.

Perspectivă critică: Pentru critici, "Pax Judaica" poate reprezenta o viziune problematică sau hegemonică în care dominația evreiască este văzută ca o sursă de conflict mai degrabă decât de pace.

Conexiuni:

Obiective comune: Atât sionismul, cât și conceptul de „Pax Judaica” sunt ancorate în ideea unei prezențe evreiești puternice și sigure în Orientul Mijlociu. Sionismul urmărește să realizeze acest lucru printr-un stat suveran, în timp ce „Pax Judaica” descrie rezultatul potențial al influenței acelui stat.

Cadre divergente: În timp ce sionismul este mișcarea care a dus la crearea Israelului, "Pax Judaica" este un concept mai aspirational sau critic despre viitorul regiunii sub influența israeliană. Unii ar putea vedea „Pax Judaica” ca fiind scopul final și pe termen lung al sionismului, în timp ce alții ar putea considera că este o idee separată, chiar anacronică.

Discurs în evoluție: Conexiunea dintre cele două este complexă și în evoluție, iar modul în care este înțeleasă „Pax Judaica” depinde adesea de perspectiva fiecăruia asupra sionismului și a rolului său în regiune.