Pax Judaica - Noua Dezordine Mondială: Ce ne asteaptă în viitorul apropiat în Războiul din Orientul mijlociu și cum se va extinde conflictul în întreaga lume VIDEO
Postat la: 08.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Educat la Yale, Jiang Xuequin, un profesor chinez de liceu al cărui canal de YouTube a avut o ascensiune meteorică, lăsând pe unii să se întrebe, de unde o asemenea audienta? Cunoștințele sale despre istoria antică sunt, într-adevăr, fascinante. Toate l-au facut sa devina un soi de "profet" modern. Ela prevazut inca din 2024 ca Donald Trump va castiga un al doilea mandat, ca America va ataca Iranul alaturi de Isreael, mai mult, ca SUA va pierde acest razboi din care Israel va iesi in avantaj cu un concept numit Pax Judaica.
Profesorul are puncte de vedere deosebit de captivante: cine va conduce lumea odată ce imperiul american se va încheia, pentru că TOATE imperiile mor în cele din urmă. El a adus în discuție subiectul populismului în Roma antică: după războaiele punice, Roma a continuat să ducă războaie pentru că așa își menținea imperiul pe linia de plutire. Au recrutat țărani să lupte pentru ei, care apoi trebuiau să ia împrumuturi folosind pământul lor ca garanție; dacă nu puteau plăti, pământul era preluat de nobili, iar țăranii erau forțați să lucreze în Roma. Apoi a apărut un demagog care a mobilizat oamenii să lupte împotriva elitelor, ceea ce au făcut cu reticență pentru că nu aveau altă alegere.
Profesorul Jiang a spus că a observat influența crescândă a Pax Judaica și a prezis că, având în vedere că dolarul american este în declin—și că SUA sunt îndatorate cu trilioane—billionarii ar putea investi în Israel în loc de în imperiul american în declin. În eshatologia islamică, pare să fie a treia etapă într-o progresie imperială în trei etape: Pax Britannica (Anglia), Pax Americana (SUA) și Pax Judaica (Israel). Primele două sunt recunoscute istoric, dar a treia, se pare, nu este susținută de discursul politic sau academic mainstream și este considerată speculativă.
„Pax Judaica”
Ordine regională: "Pax Judaica" este un termen folosit pentru a descrie o ordine regională ipotetică în Orientul Mijlociu în care influența evreiască, și prin extensie puterea Israelului, este centrală.
Interpretare: Termenul este adesea folosit atât de susținători, cât și de critici pentru a discuta despre implicațiile pe termen lung ale sionismului asupra politicii și stabilității regionale.
Perspectivă critică: Pentru critici, "Pax Judaica" poate reprezenta o viziune problematică sau hegemonică în care dominația evreiască este văzută ca o sursă de conflict mai degrabă decât de pace.
Conexiuni:
Obiective comune: Atât sionismul, cât și conceptul de „Pax Judaica” sunt ancorate în ideea unei prezențe evreiești puternice și sigure în Orientul Mijlociu. Sionismul urmărește să realizeze acest lucru printr-un stat suveran, în timp ce „Pax Judaica” descrie rezultatul potențial al influenței acelui stat.
Cadre divergente: În timp ce sionismul este mișcarea care a dus la crearea Israelului, "Pax Judaica" este un concept mai aspirational sau critic despre viitorul regiunii sub influența israeliană. Unii ar putea vedea „Pax Judaica” ca fiind scopul final și pe termen lung al sionismului, în timp ce alții ar putea considera că este o idee separată, chiar anacronică.
Discurs în evoluție: Conexiunea dintre cele două este complexă și în evoluție, iar modul în care este înțeleasă „Pax Judaica” depinde adesea de perspectiva fiecăruia asupra sionismului și a rolului său în regiune.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Inteligența artificială a devenit o unealtă a hackerilor pentru identificarea conturilor anonime de social media
Inteligența artificiala a devenit o unealta ușor de folosit pentru hackerii rau intenționați sa identifice conturi anoni ...
-
Povestea unuia dintre cele mai mari mistere din aviația civilă. Anunțul autorităților, la 12 ani de când un avion a dispărut fără explicații cu peste 200 de pasageri la bord
Malaezia a anunțat ca noile cautari lansate la sfarșitul lunii decembrie pentru gasirea aeronavei care efectua zborul MH ...
-
Creșterea nivelului de dioxid de carbon din aer modifică sângele uman: Nu spunem că oamenii se vor îmbolnăvi brusc
Cresterea concentratiei de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera ar putea avea efecte subtile asupra organismului uman. D ...
-
Mișcări la scara cosmică în războiul Iran vs. SUA-Israel: iranienii folosesc sistemul chinez de sateliți BeiDou-3 și dau peste cap planurile Occidentului
Razboiul din Orientul Mijlociu capata valențe geopolitice majore! Trecerea rapida a Iranului de la GPS la navigația prin ...
-
Renașterea SAVAK: Serviciul secret al șahului Iranului ar putea fi folosit în exil pentru atentate teroriste sub steag fals care să determine Europa sa intre in război
Serviciul secret iranian cunoscut sub numele de SAVAK (Sazeman-e Ettela'at va Amniyat-e Keshvar - Organizația pentru Inf ...
-
Pregătirea pentru un audit financiar profesional: la ce să te aștepți și cum să te pregătești
Pregatirea pentru un audit financiar profesional poate parea o provocare majora, insa este un pas esențial, obligatoriu ...
-
Cum funcționează funcțiile bonus în sloturile online și ce impact au asupra câștigurilor
Simbolul wild este unul dintre cele mai intalnite funcții in sloturile moderne. Rolul sau este simplu: inlocuiește orice ...
-
Șefa spiritismului de la Casa Albă face incantații satanice. Vrăjitoarea îi ține spatele lui Donald Trump pe relația cu Stăpânitorul acestei Lumi cu care vorbește în limbi VIDEO
„Pastorița” Paula White-Cain, cunoscuta oficial drept Consilier Senior in cadrul noului White House Faith Of ...
-
Înviat din morți: Seful Garzilor Revolutiei din Iran, agent Mossad sub acoperire, e viu si nevatamat în Israel
Despre Esmail Qaani - comandantul Forțelor Al Quds de pe langa Garzile Revoluției - s-a dat stire zilele trecute ca iran ...
-
Iranul a lovit unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare antirachetă ale Americii, considerat o „umbrelă" de apărare în regiune
Iranul a lovit unul dintre cele mai avansate sisteme de aparare antiracheta ale Americii. Este vorba despre o baza de ra ...
-
Americanii provoacă revoltă în Cuba ca să pună mâna pe putere. Urmează reacția rușilor care susțin actualul regim de la Havana
În mai multe zone din Havana, Cuba, sunt relatari ca exista proteste impotriva regimului, a intreruperilor continu ...
-
Vine și Apocalipsa climatică: Planeta se încălzește mai rapid ca niciodată și nu se știe dacă omenirea e de vină sau e vorba despre un ciclu natural
Degradarea climatica se produce intr-un ritm tot mai accelerat și rata incalzirii aproape ca s-a dublat, dupa ce au fost ...
-
Analiză "The Guardian": De ce loviturile aeriene ale SUA și Israelului nu garantează prăbușirea Teheranului
Cand Statele Unite și Israelul au lansat lovituri coordonate impotriva Iranului pe 28 februarie, campania a fost structu ...
-
Oamenii de știință au descoperit un „mega-laser" îndreptat spre Pământ din cealaltă parte a universului
Astronomii au descoperit un „mega-laser" cosmic extrem de puternic, care pare indreptat spre Pamant dintr-o regiun ...
-
Elon Musk vorbește deschis despre frica din viața oamenilor: „Nimic nu te va face mai fericit decât un lucru"
Chiar daca in „Indexul Bloomberg" al miliardarilor din intreaga lume, Elon Musk a pierdut numai puțin de 395 de mi ...
-
Toata industria AI ar putea fi blocată ca urmare a problemelor din Strâmtoarea Ormuz. Cum riscă SUA să își saboteze propriul lanț de aprovizionare cu cipuri
Dincolo de problemele aduse in spațiul public legate de poluarea produsa de centrele de date, infrastructura pe care se ...
-
Prăpăd pentru industria turismului: milioane de oameni afectați de războiul americanilor și a Israelului cu Iranul
Razboiul dintre SUA si Israel impotriva Iranului incepe sa afecteze grav industria globala a turismului, evaluata la apr ...
-
Axa Moscova-Teheran lucrează în umbră: Rusia livrează Iranului lista cu țintele strategice ale SUA
Washington Post a relatat ca Rusia furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane in Orientul Mijlociu. C ...
-
Oamenii de știință au descoperit o forță secretă care ne construiește creierul: ce este proteina Piezo1
O descoperire științifica revoluționara realizata de cercetatorii de la Institutul Max Planck pentru Știința Luminii și ...
-
Acesta este generalul iranian care i-ar fi trădat poziția Ayatollahului Khamenei. Fusese recrutat de Mossad de mai multi ani
Generalul de armata și comandantul Forței Quds din cadrul IRGC, Ismail Qaani, a fost executat, fiind gasit vinovat de co ...
-
Moștenirea lui Alexandru Ioan Cuza: Fiecare națiune își găsește locul în lume prin cultura, conștiința și valorile pe care le apără
Recent in Franța la Nancy a avut loc un eveniment cultural de excepție in onoarea memoriei Domnitorului Alexandru ioan C ...
-
Mega scandal în MAGA. Tucker Carlson: „Trump și-a pierdut calea. Acesta este războiul Israelului. Acesta nu este războiul Statelor Unite!"
Conservatorul Tucker Carlson il critica pe Donald Trump pentru atacul sau „malefic" asupra Iranului, pe masura ce ...
-
Crime de război: Forțele americane sunt „probabil" responsabile pentru atacul asupra unei școli din Iran în care au fost ucise 160 de fete
Ancheta militara desfașurata de SUA cu privire la aparentul atac asupra unei școli de fete din Iran din prima zi a bomba ...
-
Ungaria a confiscat zeci de milioane de euro de la Ucraina, plus 9 kilograme de aur, și i-a ascuns în sediul unității antiteroriste. Orban amenințase că va folosi „forța"
Autoritațile ungare au ascuns vehiculele de transport valori aparținand bancii de stat ucrainene Oschadbank, confiscate ...
-
Trump e fericit de creșterea prețurilor la benzină în contextul războiului din Orientul Mijlociu: „Dacă cresc, cresc!"
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu este ingrijorat de creșterea prețurilor la benzina in Statele Unite ca ...
-
Iranul epuizează stocurile de rachete ale SUA și aliaților săi cu drone ieftine
Conform unui raport citat de The New York Times, va dura ani pana cand fabricile vor produce suficiente rachete intercep ...
-
Cercetătorii au creat inteligența artificială "obraznică": de ce este mult mai eficientă decât cea "politicoasă"
În incercarea de a face inteligența artificiala mai eficienta, cercetatorii au renunțat la politețea excesiva și a ...
-
Scenariul care îngrozește Orientul Mijlociu: cum ar putea Iranul să provoace un dezastru cumplit în regiune
În timp ce petrolul domina de obicei discuțiile despre securitatea energetica globala, experții atrag atenția ca o ...
-
Iranul a lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din zona Golfului
Iranul a lansat un puternic atac cu rachete balistice asupra rafinariei BAPCO din Bahrain. Compania petroliera din Bahra ...
-
Iranul ataca petrolierele din Golful Persic indiferent de pavilion dupa ce au inchis stramtoarea Urmuz
Mai multe petroliere au fost joi tinta atacurilor in apele Golfului Persic, pe fondul escaladarii conflictului dintre SU ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu