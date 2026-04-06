Propunere pentru Bolojan: „Pfizer să dea Viagra pentru români, în loc de vaccinuri! Nu e o glumă, e economie simplă!"

În locul vaccinurilor COVID-19, Guvernuil Ilie Bolojan să ceară Viagra de la Pfizer, e propunerea pentru executiv venită de la Sebastian Tiberiu Pop, vicepreședinte la partidul PNCR.

Sebastian Tiberiu Pop spune că nu glumește când face o asemenea propunere, mai ales că Pfizer produce și Viagra. Ba mai mult, consideră acesta, România ar putea ulterior să exporte Viagra, dacă e nevoie.

„Propunerea mea pentru Guvernul Bolojan, în negocierea cu Pfizer, e simplă: să ceară Viagra în locul vaccinurilor inutile COVID-19! Ce spun nu e o glumă, este economie simplă! Pfizer produce Viagra. Față de aceeași firmă, România are de plătit, cu titlu executoriu, 600 de milioane de euro pentru zeci de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 pe care nu le-a mai cumpărat. Suma crește cu 150.000 de euro pe zi penalități.

În loc de vaccinurile inutile, România primește Viagra, pe care o distribuie în rețeaua medicală sau o exportă. Banii nu se pierd. Efectele - atât directe, cât și adverse - sunt cunoscute. Dacă tot plătim, să primim ceva real și 'tare' în schimb. Sper ca Guvernul Bolojan să țină cont de această propunere", a spus pe Facebook Sebastian Tiberiu Pop, vicepreședinte la partidul PNCR. „Nu, eu nu am nevoie de Viagra, dar pe cei de la USR și din Guvern ar trebui să îi ajute să fie mai "tari" când negociază pe seama românilor", a concluzionat acesta.

Context: procesul pierdut de România

Tribunalul francofon de primă instanță din Bruxelles a decis că România trebuie să plătească 600 de milioane de euro către Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID pe care a refuzat să le mai preia în 2023. Hotărârea nu este definitivă.

Potrivit comunicatului transmis miercuri de instanța belgiană, dosarul vizează contractul semnat de Comisia Europeană cu Pfizer în mai 2021 pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID în numele statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Acordul stabilea pentru fiecare stat participant un număr precis de doze.

Pfizer a dat în judecată, la finalul anului 2023, România, Polonia și Ungaria, după ce cele trei state au refuzat să mai preia și să plătească toate dozele comandate în timpul pandemiei.

Judecătorii au arătat că nu există nereguli în procedura prin care a fost atribuit contractul și au respins argumentele invocate de partea română privind rezilierea sau modificarea obligațiilor contractuale. Instanța a stabilit că scăderea numărului de infectări și evoluția pandemiei nu justifică renunțarea la dozele comandate.

Prin urmare, tribunalul a decis că România trebuie „să preia dozele de vaccin care îi mai rămân și să plătească prețul acestora către Pfizer, respectiv 3.031.128.036,97 lei, cu TVA inclus", adică aproximativ 600 de milioane de euro.

În același dosar, Polonia a fost obligată să achite circa 1,3 miliarde de euro.