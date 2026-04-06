Mesaj de Înviere - Donald Trump anunță că merge cu Dumnezeu înainte dar că va dezlănțui Iadul: "Slavă Domnului!"

Preşedintele american Donald Trump a dat sâmbătă un nou termen Iranului - de 48 de ore - pentru a ajunge la un acord cu Washingtonul sau pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, republicanul ameninţând că, în caz contrar, Statele Unite vor dezlănţui iadul asupra lor.

"Vă amintiţi când i-am dat Iranului 10 zile fie pentru a încheia o înțelegere, fie pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz? Timpul se scurge - 48 de ore înainte să dezlănţui iadul asupra lor. Slavă Domnului!", a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social în acest weekend pascal. Cele 48 de ore expiră luni, în a doua zi a Paștelui Catolic (confesiune de care aparține și președintele SUA).

La 26 martie, Donald Trump a dat Teheranului un ultimatum de 10 zile pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă critică pentru economia globală, care a fost blocată de Iran de la începutul războiului. Ultimatumul a fost stabilit pentru "luni, 6 aprilie, la ora 20:00, ora Washingtonului". Dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă până atunci, preşedintele SUA a ameninţat că va distruge centralele electrice ale Iranului.