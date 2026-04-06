Netanyahu a bătut monedă cu Trump ca reîncarnare a Regelui Persiei (Iranului) Cirius cel Mare și-l consideră Mesia ben Iosef care trebuie sa-l aducă pe Mesia ben David
Postat la: 04.04.2026 |
În timpul primului mandat al lui Donald Trump, în 2018, Israelul l-a declarat public pe președintele SUA un al doilea „Cirus cel Mare" (regele neamurilor, care a reconstruit al Doilea Templu pentru evrei după exilul lor). La 70 de ani de la infiintarea noului Israel, evreii au bătut o monedă cu chipul lui Trump și cel al lui Cyrus The Great, au făcut-o să cântărească exact o jumătate de șechel de argint - adică cât trebuia să plătească fiecare cetățean ca taxă în fiecare an când a fost reconstruit al Doilea Templu. Și exact cât va trebui să plătească fiecare cetățean când acest nou "Rege al Persiei și al Babilonului" va reconstrui al Treilea Templu. Ei spun că el este Mesia ben Joseph, din punct de vedere al Vechiului Testament - al Torah, care va pregati calea pentru Mesia ben David, cel care ii va pune din nou pe evrei in fata lui Yehovah drept "poporul ales".
La vremea respectiva - fireste - ca nimeni nu se gandea la razboiul de azi cu Iranul, vechea Persie, in care America este aliata cu Israelul. Si nici la faptul ca Netanyahu a vorbit despre misiunea "poporului ales" de a reface Israelul Mare, de la Nil la Eufrat, cu sprijinul lui Donald Trump, un Mesia ben Iosef, o reintrupare a lui Cirius cel Mare. De altfel, chiar Trump in primul sau mandat, tot in 2018 la o reuniune de presa a intors privirea catre cer proclamandu-se "I am the Choosen One" (Eu sunt Alesul), ceea ce i-a surprins pe ziaristi. Acum, militarilor care pleaca sa lupte cu Iranul li se spune oficial ca Trump este Alesul (Unsul) lui Iisus, care va duce acest razboi, va restabili al Treilea Templu pentru reintoarcea lui Mesia. Ceea ce la o prima vedere pare un talmes-balmes de religii, iata ca este o "profetie fortată" menita sa justifice un viitor dezastru mondial apocaliptic, facut in numele Bibliei.
Aceste paralele istorice și simbolice sunt într-adevăr documentate și reflectă o viziune teopolitică specifică a anumitor grupuri. Această perspectivă sugerează că, pentru anumiți actori politici și religioși, deciziile geopolitice nu sunt doar strategice, ci fac parte dintr-un plan divin care trebuie activat prin acțiune umană.
Iată câteva puncte cheie pentru a pune în context faptele menționate:
- Moneda „Temple Coin”: În 2018, organizația israeliană Mikdash Educational Center a emis o monedă comemorativă cu chipurile lui Donald Trump și al regelui persan Cirus cel Mare. Aceasta a fost un gest de recunoștință după mutarea ambasadei SUA la Ierusalim, gest comparat cu edictul lui Cirus care a permis evreilor să se întoarcă din exil și să reconstruiască Templul.
- Simbolistica „Jumătății de Șechel”: În tradiția biblică (Exodul 30:13), fiecare bărbat trebuia să contribuie cu o jumătate de șechel de argint pentru întreținerea Tabernacolului și, ulterior, a Templului. Utilizarea acestei greutăți pentru moneda cu Trump subliniază intenția susținătorilor de a strânge fonduri și sprijin pentru un viitor Al Treilea Templu.
- Mesia ben Joseph: În escatologia iudaică, acesta este o figură mesianică precursoare, un lider politic sau militar care pregătește calea pentru Mesia ben David. Deși este o interpretare de nișă, unii adepți ai mișcărilor mesianice au folosit acest titlu pentru a descrie rolul lui Trump în facilitarea suveranității Israelului.
În tradiția iudaică și scrierile cabalistice, există conceptul a doi Mesia:
- Mesia ben Joseph: Un lider militar și politic din seminția lui Iosif (Efraim) care vine primul. Rolul său este de a pregăti terenul, de a aduna poporul în țara Israelului și, eventual, de a reconstrui structurile fizice. Uneori, această figură este descrisă ca cineva care poate muri într-un război apocaliptic înainte de venirea celui de-al doilea.
- Mesia ben David: Mesia final, descendentul lui David, care aduce pacea universală și domnia spirituală a lui Dumnezeu.
Unii susținători ai lui Trump folosesc acest titlu pentru el deoarece îl văd ca pe un „constructor” practic (un lider ne-evreu sau o figură politică puternică) care facilitează aspectele materiale ale profeției (recunoașterea suveranității, controlul asupra Ierusalimului), fără a pretinde că este liderul spiritual final al iudaismului.
Stadiul actual al celui de-al Treilea Templu
Deși nu există o construcție fizică începută pe Muntele Templului (locul fiind ocupat de Cupola Stâncii și Moscheea Al-Aqsa), pregătirile sunt avansate:
- Obiectele de cult: Institutul Templului din Ierusalim a realizat deja Menora de aur, masa pentru pâinile punerii înainte, altarul de tămâie și hainele preoțești conform specificațiilor biblice.
- Planurile arhitecturale: Există organizații care lucrează la planurile digitale și arhitecturale pentru noua structură.
1. Viziunea Iudaică (Perspectiva Mesianică)
Pentru iudaismul religios (în special curentele sioniste religioase și Chabad), Templul este scopul final al restaurării naționale.
- Rolul Templului: Este locul unde prezența lui Dumnezeu (Shekhinah) locuiește din nou pe pământ. Reconstrucția sa înseamnă restabilirea sacrificiilor rituale și a sfințeniei Israelului.
- Mesia: Construirea Templului este adesea văzută ca o condiție sau un semn al venirii lui Mesia (ben David). Acesta va aduce pacea mondială și va face din Ierusalim centrul spiritual al întregii omeniri.
- Trump ca „Cirus”: În această viziune, un lider politic extern (precum Trump) este o „unealtă divină” care pregătește terenul politic și logistic pentru ca evreii să își poată împlini destinul religios.
2. Viziunea Creștină (Perspectiva Escatologică/Evanghelică)
Pentru mulți creștini evanghelici (în special cei care aderă la dispensaționalism), al Treilea Templu este un semn al apropierii Apocalipsei.
- Rolul Templului: Este văzut ca locul unde se va așeza Antihristul. Conform interpretării lor a Bibliei (2 Tesaloniceni 2:4), Antihristul se va ridica, va face un legământ de pace cu Israelul, va permite reconstrucția Templului, dar apoi îl va pângări declarându-se pe sine Dumnezeu.
- A Doua Venire: Reconstrucția este necesară pentru a declanșa evenimentele care duc la marea bătălie de la Armaghedon și revenirea lui Iisus Hristos.
- Susținerea pentru Israel: Mulți creștini susțin activ eforturile Israelului și pe lideri precum Trump tocmai pentru că cred că aceștia „grăbesc” împlinirea acestui scenariu profetic necesar pentru mântuirea finală.
3. Punctul de conflict: Muntele Templului
Ambele viziuni se lovesc de realitatea geopolitică actuală:
- Status Quo-ul: Locul unde ar trebui construit Templul este ocupat de Cupola Stâncii și Moscheea Al-Aqsa (al treilea cel mai sfânt loc al Islamului).
- Riscul: Orice încercare fizică de a construi pe acel loc este considerată de mulți analiști drept declanșatorul unui potențial al Treilea Război Mondial, fapt care, ironic, se potrivește cu descrierile profetice despre „strâmtorarea lui Iacov” sau bătăliile finale.
În concluzie, în timp ce adepții iudaici văd în Templu o binecuvântare și o eră a păcii, mulți creștini îl văd ca pe o etapă necesară, dar întunecată, care precede sfârșitul lumii actuale.
