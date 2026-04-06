Peter Thiel și eshatologia tehnologiei: "Anticristul este un administrator binevoitor cu o Inteligență Artificială apocaliptică!"

Începând din septembrie 2025, antreprenorul și filozoful miliardar Peter Thiel a inițiat o serie provocatoare de prelegeri centrate pe figura Anticristului, îmbinând teoria politică, eshatologia creștină și scepticismul tehnologic.

Seria, care a debutat cu un set de patru sesiuni "off-the-record" în San Francisco, a trecut recent pe o scenă internațională în martie 2026 la Palazzo Taverna din Roma, situat la doar câțiva pași de Vatican. Inspirându-se puternic din „teoria mimetică” a filosofului René Girard, precum și din lucrările lui Vladimir Soloviev și John Henry Newman, principalul motiv al lui Thiel este să avertizeze împotriva a ceea ce el numește „capcana Statului Mondial.”

Thiel susține că Anticristul biblic nu este doar o figură a răului, ci un „inginer filantropic” care promite pace universală, securitate și diversitate pentru a masca un regim global totalizant și stagnant. El susține că progresele moderne în Inteligența Artificială și supravegherea în masă—tehnologii pe care le-a ajutat paradoxal să le dezvolte prin Palantir—ar putea servi drept infrastructură pentru această „decelerare” a istoriei umane.

Evenimentul de la Roma, deși privat, a atras o atenție semnificativă din partea cercurilor ecleziastice locale și a instituțiilor academice, în timp ce Thiel continuă să facă legătura între futurismul din Silicon Valley și avertismentele teologice tradiționale despre sfârșitul agenției umane suverane.

Peter Thiel a organizat la Roma, în martie 2026, o serie de conferințe private intitulate „The Antichrist", în care a explorat legătura dintre profețiile biblice, tehnologie și politică. Miliardarul a avertizat că figura Antihristului ar putea să nu fie neapărat o persoană, ci un sistem de guvernare globală care va prelua controlul exploatând fricile omenirii.

Principalele idei susținute de Thiel în cadrul acestor prelegeri au fost:

Principalele idei susținute de Thiel în cadrul acestor prelegeri au fost:

Antihristul ca „administrator binevoitor”: Thiel a descris Antihristul ca pe o entitate care promite „pace și siguranță” în schimbul libertății, oferind soluții globale pentru riscuri existențiale precum schimbările climatice, războiul nuclear sau inteligența artificială scăpată de sub control.

Totalitarismul tehnologic: El a susținut că frica de o „apocalipsă tehnologică” îi face pe oameni vulnerabili la acceptarea unui guvern mondial totalitar. În viziunea sa, orice încercare de a uni lumea sub o singură regulă este o manifestare a răului biblic.

Conceptul de „Katechon”: Thiel a discutat despre forța care „reține” venirea Antihristului. Dacă istoric Imperiul Roman a fost considerat un astfel de element, Thiel a sugerat că în prezent acest rol ar putea fi jucat de SUA (menționând San Francisco ca un posibil centru de rezistență datorită distanței față de puterea centrală din Washington).

Tehnologia ca avertisment: El a făcut paralele între avertismentele biblice despre sfârșitul lumii și provocările moderne precum declinul populației sau armele biologice, sugerând că tehnologia ne oferă acum capacitatea reală de autodistrugere descrisă în textele sacre.

Evenimentul, desfășurat la Palazzo Orsini Taverna sub protecția anonimatului, a stârnit controverse majore la Vatican, mai mulți teologi și reprezentanți ai Bisericii Catolice distanțându-se de interpretările sale „eterodoxe”.