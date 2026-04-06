Big Pharma a îngropat cu buna știință timp de 100 de ani o tehnologie de vindecare prin frecvențe ca să-și vândă otrăvurile chimice

Georges Lakhovsky a fost un inginer ruso-francez care a construit un dispozitiv numit Oscilator Multi-Unde în 1928. Teoria sa era simplă: fiecare celulă din corpul uman este un circuit oscilant în miniatură. Când celulele vibrează la frecvența lor naturală, sunt sănătoase. Când acea frecvență este perturbată de toxine, radiații sau boli, celula se deteriorează.

Dispozitivul său emitea simultan un spectru larg de frecvențe, permițând fiecărei celule să își găsească și să se fixeze pe propria frecvență de rezonanță. Rezultatele au fost documentate în spitale din întreaga Europă. Se întâmpla cu aproape 100 de ani în urmă și la acea vreme era o revoluție în domeniu.

Pacienții cu cancer în fază terminală s-au recuperat. Tumorile s-au micșorat și au dispărut. Afecțiunile cronice care rezistaseră oricărui tratament convențional s-au rezolvat în câteva săptămâni. Documentația a fost publicată în reviste medicale franceze evaluate de colegi. Fotografiile cazurilor înainte și după au fost păstrate.

Lakhovsky a tratat pacienți în mai multe spitale din Paris. El a tratat plante la Spitalul Salpêtrière, inoculând mușcate cu bacterii cancerigene, apoi expunând jumătate din ele la oscilatorul său. Plantele netratate au murit. Plantele tratate nu numai că au supraviețuit, dar au crescut și mai mari și mai sănătoase decât grupul de control care nu a fost niciodată infectat.

În 1942, Lakhovsky s-a mutat la New York. A început să trateze pacienți la un spital important cu rezultate extraordinare. În câteva luni, a fost lovit de o mașină și a murit. Dispozitivele sale au fost confiscate. Cercetările sale au dispărut peste noapte din literatura medicală americană. Tehnologia a dispărt. Industria farmaceutică continuă să vândă substanțe chimice.