Călin Georgescu scapă de controlul judiciar. Nu mai trebuie să se prezinte periodic la poliție și poate părăsi țara

Magistrații Tribunalului București au decis, prin hotărâre definitivă, ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Decizia publicată vineri, 3 aprilie, îi permite astfel lui Călin Georgescu să părăsească țara. Atât vizitele regulate la poliție, cât și interdicția de părăsire a teritoriului României, au fost eliminate prin ridicarea controlului judiciar.

Măsura controlului judiciar a fost impusă în februarie 2025. În luna iulie, Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Acuzațiile includ promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată. Pe 26 martie, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a primit extinderea cu 60 de zile a controlului judiciar, în urma unei hotărâri a Judecătoriei Sectorului 1, răsturnată acum definitiv de Tribunalul București.

„S-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța", se arată în rechizitoriul dosarului.