Călin Georgescu scapă de controlul judiciar. Nu mai trebuie să se prezinte periodic la poliție și poate părăsi țara
Postat la: 03.04.2026 |
Magistrații Tribunalului București au decis, prin hotărâre definitivă, ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Decizia publicată vineri, 3 aprilie, îi permite astfel lui Călin Georgescu să părăsească țara. Atât vizitele regulate la poliție, cât și interdicția de părăsire a teritoriului României, au fost eliminate prin ridicarea controlului judiciar.
Măsura controlului judiciar a fost impusă în februarie 2025. În luna iulie, Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Acuzațiile includ promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată. Pe 26 martie, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a primit extinderea cu 60 de zile a controlului judiciar, în urma unei hotărâri a Judecătoriei Sectorului 1, răsturnată acum definitiv de Tribunalul București.
„S-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța", se arată în rechizitoriul dosarului.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Misterul învierii lui Iisus capătă noi dimensiuni după apariția de noi dovezi în sprijinul relatării biblice
Relatarea potrivit careia Iisus a inviat la trei zile dupa rastignire reprezinta unul dintre pilonii centrali ai creștin ...
-
În culisele căutării unei ieșiri din războiul cu Iranul. Socoteala lui Donald Trump nu se potrivește cu cea din teren
Eforturile diplomatice pentru obținerea unui armistițiu intre Statele Unite și Iran au intrat intr-un blocaj total, in c ...
-
Un fost agent CIA dezvăluie: De ce ținta principală a lui Trump din Iran a fost ratată?
Statele Unite și Israelul au provocat daune semnificative aparatului militar și de securitate al Iranului. Comandanți su ...
-
Roboții de luptă ai Ucrainei dau lovituri grele armatei lui Putin. „Linia frontului este ca în Terminator"
Invazia la scara larga a Ucrainei de catre Rusia se afla acum in al cincilea an, iar conflictul - cel mai mare din Europ ...
-
Computerele viitorului ar putea folosi neuroni umani. Un startup spune că a reușit deja
O companie australiana, Cortical Labs, susține ca a dezvoltat un sistem care poate rula cod pe neuroni umani crescuți in ...
-
O singură injecție ar putea reda auzul în doar o lună. Terapia testată deja pe pacienți
O echipa de cercetatori de la Institutul Karolinska a testat o terapie genica noua care ar putea schimba complet modul i ...
-
Cum ar afecta Europa o eventuală invazie terestră americană în Iran
O posibila intervenție militara terestra a Statelor Unite in Iran ar putea avea consecințe economice profunde pentru Eur ...
-
Sondaj: Pentru prima dată în aproape două decenii, China depășește SUA în ceea ce privește nivelul de aprobare internațională
Raportul de forțe la nivel global pare sa se reconfigureze. Pentru prima data in aproape doua decenii, China depașește S ...
-
Un gigant tech face praf decizia Rusiei, după ce oamenii nu mai puteau plăti normal nici cumpărăturile: „Bine ați venit în rezistența digitală, frații și surorile mele"
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, spune ca restricțiile impuse de autoritațile ruse asupra serviciilor VPN au provocat p ...
-
Aeroporturile din Italia, sub alertă: alimentarea cu combustibil, limitată temporar. Ce înseamnă asta pentru pasageri și companii
Mai multe aeroporturi din Italia au introdus restricții la alimentarea cu combustibil pentru avioane. Este vorba despre ...
-
Propunere pentru Bolojan: „Pfizer să dea Viagra pentru români, în loc de vaccinuri! Nu e o glumă, e economie simplă!"
În locul vaccinurilor COVID-19, Guvernuil Ilie Bolojan sa ceara Viagra de la Pfizer, e propunerea pentru executiv ...
-
Opriți nebunul! - Apel al laureatului premiului Nobel pentru Pace şi fost director al AIEA, apel pentru oprirea lui Trump
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace si fostul director al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Moham ...
-
Cum a prins o femeie trans, care lucrează pentru Ucraina, o agentă FSB, care se dădea drept escortă de lux: „A făcut o greșeală. A spus că mă iubește"
O poveste de dragoste și spionaj demna de un roman sau de un scenariu de film a avut in centru o femeie trans, care lucr ...
-
Bucureștiul, campion european la facturi. Plătim energia mai scump decât la Madrid sau Londra
Deși nu este cea mai bogata capitala din Europa, Bucureștiul este printre cele mai scumpe cand vine vorba de lumina. Dat ...
-
Peter Thiel și eshatologia tehnologiei: "Anticristul este un administrator binevoitor cu o Inteligență Artificială apocaliptică!"
Începand din septembrie 2025, antreprenorul și filozoful miliardar Peter Thiel a inițiat o serie provocatoare de p ...
-
Explozie în tech: Giganții chinezi ai semiconductorilor sparg recordurile de venituri în 2025
Companiile chineze din industria semiconductorilor au raportat venituri record anul trecut, impulsionate de cererea pent ...
-
Ce-a grăita Zarathrusta despre Sfârșitul Lumii. Religia Persană - zoroastrismul - a prevazut acest Război din Iran cu "lumea din cele patru vânturi" și cu semne precise
Zarathustra (sau Zoroastru, 628-551 i.C.) a fost profet, coordonator al religiei din Iranul arhaic (Persia) și zeu, sau, ...
-
Vladimir Putin a dat ordin, după ultimul atac: Rusia începe evacuarea de urgență și se teme de o catastrofă nucleară
Rusia a inceput sambata evacuarea a 198 de angajati de la centrala nucleara de la Bushehr, din Iran, in urma unui alt at ...
-
Mesaj de Înviere - Donald Trump anunță că merge cu Dumnezeu înainte dar că va dezlănțui Iadul: "Slavă Domnului!"
Presedintele american Donald Trump a dat sambata un nou termen Iranului - de 48 de ore - pentru a ajunge la un acord cu ...
-
Haaretz: Rezerviștii care suferă de sindromul de stres post-traumatic sunt trimiși din nou în serviciu pe măsură ce armata israeliană se apropie de colaps!
Criza tot mai profunda de personal din Israel pare sa impinga armata de ocupație sa readuca in serviciu chiar și rezervi ...
-
Big Pharma a îngropat cu buna știință timp de 100 de ani o tehnologie de vindecare prin frecvențe ca să-și vândă otrăvurile chimice
Georges Lakhovsky a fost un inginer ruso-francez care a construit un dispozitiv numit Oscilator Multi-Unde in 1928. Teor ...
-
Netanyahu a bătut monedă cu Trump ca reîncarnare a Regelui Persiei (Iranului) Cirius cel Mare și-l consideră Mesia ben Iosef care trebuie sa-l aducă pe Mesia ben David
În timpul primului mandat al lui Donald Trump, in 2018, Israelul l-a declarat public pe președintele SUA un al doi ...
-
Iranul anunță că a doborât încă un avion american și ia în derâdere eforturile SUA de a găsi pilotul F-15 doborât vineri: "Uau, Geniilor!"
Iranul a anuntat vineri noaptea ca a doborat un al doilea avion militar american, in apropierea stramtorii Ormuz. Potriv ...
-
Papa Leon condamnă „ocupația imperialistă" și îl îndeamnă pe Trump să pună capăt războiului împotriva Iranului în numele Crucii!
Papa Leon condamna „ocupația imperialista" și il indeamna pe Trump sa puna capat razboiului impotriva Iranului Pap ...
-
Serviciile secrete din SUA îl contrazic pe Donald Trump: Iranul are un arsenal foarte puternic. Americanii nu pot să le elimine dronele
Aproximativ jumatate din lansatoarele de rachete ale Iranului sunt inca intacte si mii de drone de atac raman in arsenal ...
-
Scandal: o jurnalistă italiană dezvăluie că are o relaţie cu ministrul de Interne, căsătorit şi tatăl a doi copii
Jurnalista, scriitoarea si prezentatoarea TV si radio Claudia Conte a dezvaluit, intr-un interviu acordat site-ului Mone ...
-
JD Vance, numit de Trump în poziția de „țar" al fraudei în SUA: percheziții anunțate deja de președintele SUA
Președintele american Donald Trump a decis sa-l numeasca pe vicepreședintele SUA JD Vance in poziția de „țar" (n. ...
-
S-au schimbat si valorile "normale" ale colesterolului după ce "îmbolnaviseră" peste noapte un miliard de oameni de hipertensiune. Urmeaza "noua" glicemie!
In urma cu jumatate de an, Asociata Americana pentru Inima (American Heart Asociation), organism cu rol de reglementare ...
-
Mașini rulate cu garanție de la dealer - Ce trebuie să știi înainte de a cumpăra
Achiziționarea unei mașini rulate poate fi o alegere inteligenta, mai ales cand vine cu garanție de la dealer. O astfel ...
-
Mobilierul Belini demonstrează că calitatea înaltă poate merge mână în mână cu stilul
Atunci cand aleg mobilier pentru locuința, multe persoane se intreaba daca este posibil sa combine un aspect atractiv cu ...
