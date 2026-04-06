S-a confirmat deja oficial prezența unui submarin nuclear rus în apropierea Strâmtorii Hormuz. De asemenea, forțele cecene au anunțat oficial că vor intra în Iran pentru a lupta împotriva SUA în cazul unei invazii.

Conform rapoartelor, Moscova a desfășurat în realitate șase submarine, inclusiv două nucleare, în apropierea Strâmtorii Hormuz pentru o misiune discretă de protejare a infrastructurii iraniene. Rolul lor principal este de a împiedica Statele Unite și Israelul să intre liber în strâmtoare sau să se apropie de coasta iraniană.

Această desfășurare transmite un mesaj politic puternic către Occident, semnalând că orice escaladare majoră împotriva Iranului ar putea implica direct Rusia. Prezența a două submarine cu armament nuclear pare, de asemenea, să indice că, dacă Iranul este lovit cu arme nucleare, o altă țară din apropiere care atacă va fi, de asemenea, lovită cu arme nucleare.

Ieri, trupele cecene s-au adunat public și au anunțat că vor merge în Iran pentru a lupta împotriva Statelor Unite și a Israelului dacă Iranul va fi invadat. Aseară târziu, un alt raport deocamdată confirmat dintr-o singură sursă, care menționează că Armata Populară a Chinei pregătește trupe pentru a intra în Iran și a-l apăra în cazul în care SUA îl invadează.