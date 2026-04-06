Descoperire epocală dintr-un plan divin al creatiei: Celulele fătului trec prin placentă și vindecă bolile mamei. Celulele mamei trec la făt și se instaleaza in creier permanent

Oamenii de știință au examinat creierele a 59 de femei după decesul acestora, cu vârste cuprinse între 32 și 101 ani. La 63% dintre ele, au descoperit ADN-ul fiilor lor răspândit în diferite regiuni ale creierului. Celulele au călătorit din uter, prin sânge, au trecut de bariera care, în mod normal, împiedică pătrunderea materialului străin în creier și s-au stabilit acolo. Cea mai în vârstă femeie care încă mai avea celule ale fiului său în creier avea 94 de ani.

Transferul începe încă din a 7-a săptămână de sarcină. Celulele tale trec prin placentă în corpul mamei tale. Ale ei trec în al tău. Un studiu a descoperit că o mamă încă mai avea celule ale fiului său în sânge la 27 de ani după naștere. După naștere, între 50 și 75% dintre femei poartă celulele copilului lor. În timpul sarcinii, până la 6% din ADN-ul din sângele unei femei provine de la copil.

Când inima unei mame este afectată în timpul sau după sarcină, celulele copilului se deplasează către zona afectată, se atașează și se transformă în celule cardiace care bat, în căptușeala vaselor de sânge și în mușchi. Insuficiența cardiacă legată de sarcină are o rată de recuperare spontană de 50%, mai bună decât orice alt tip. Echipa de la Mount Sinai care a realizat cercetarea consideră că celulele bebelușului repară inima mamei din interior.

Datele privind cancerul sunt surprinzătoare. Un studiu a comparat femeile sănătoase cu femeile cu cancer de sân. 85% din grupul sănătos încă purta celulele copiilor lor. Doar 64% din grupul cu cancer de sân le avea. Asta înseamnă o probabilitate de aproximativ 4 ori mai mică de a face cancer de sân dacă ai păstrat acele celule. Teoria actuală este că ele "patrulează" în organism și prind celulele canceroase înainte ca acestea să crească.

Un studiu din 2022 a descoperit că, în creierul în dezvoltare, celulele mamei controlau celulele imune ale creierului, împiedicându-le să taie prea multe conexiuni între celulele creierului. Celulele mamei tale au ajutat la conectarea creierului tău înainte de a te naște. Și acest lucru se acumulează de-a lungul generațiilor. O femeie poate purta celule de la copiii ei, de la propria mamă și chiar de la sarcinile pe care mama ei le-a avut înaintea ei. Trei generații de celule de la persoane diferite, care trăiesc în interiorul unui singur corp. Există un plan divin intenționat și coregrafiat pentru viață.