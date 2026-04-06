Explozie în tech: Giganții chinezi ai semiconductorilor sparg recordurile de venituri în 2025

Companiile chineze din industria semiconductorilor au raportat venituri record anul trecut, impulsionate de cererea pentru inteligenţă artificială, deficitul global de cipuri de memorie şi restricţiile comerciale impuse de Statele Unite.

Cererea puternică venită din partea companiilor tehnologice chineze, care îşi dezvoltă infrastructura pentru inteligenţă artificială, a determinat creşterea veniturilor, iar analiştii se aşteaptă la noi recorduri şi în acest an.

Restricţiile americane asupra exporturilor de tehnologie către China au stimulat suplimentar piaţa internă. Potrivit lui Paul Triolo, partener la Albright Stonebridge Group, aceste restricţii au acţionat ca "un combustibil de rachetă" pentru cererea de cipuri, amplificând creşterea deja alimentată de domenii precum vehiculele electrice şi centrele de date pentru inteligenţă artificială.

Cel mai mare producător chinez de cipuri, Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), a anunţat că veniturile pentru 2025 au crescut cu 16% faţă de anul precedent, atingând nivelul record de 9,3 miliarde de dolari. Estimările analiştilor indică faptul că veniturile companiei ar putea depăşi 11 miliarde de dolari în 2026.

Un alt producător important, Hua Hong, a raportat venituri record în trimestrul al patrulea, de 659,9 milioane de dolari, şi estimează pentru următorul trimestru vânzări între 650 şi 660 de milioane de dolari.

Moore Threads, companie chineză care încearcă să concureze cu Nvidia în domeniul procesoarelor grafice, estimează pentru 2025 venituri între 1,45 miliarde şi 1,52 miliarde de yuani (aproximativ 210 milioane de dolari), ceea ce ar reprezenta o creştere anuală între 231% şi 247%.

Creşterea veniturilor este susţinută de mai mulţi factori. Dezvoltarea industriei vehiculelor electrice şi a infrastructurii aferente a crescut cererea pentru cipuri fabricate pe tehnologii mai vechi, în timp ce cererea pentru cipuri avansate a explodat din cauza dezvoltării inteligenţei artificiale.

În acelaşi timp, restricţiile americane au determinat China să accelereze strategia de autonomie tehnologică, încercând să reducă dependenţa de tehnologia occidentală. Limitarea exporturilor de cipuri Nvidia către China a determinat autorităţile de la Beijing să încurajeze utilizarea alternativelor interne, iar companii precum Huawei încearcă să acopere acest deficit, chiar dacă performanţa cipurilor lor rămâne inferioară celor americane.

Sectorul memoriei a beneficiat şi el de cererea ridicată. Cipurile de memorie, esenţiale pentru centrele de date dedicate inteligenţei artificiale şi pentru electronicele de consum, sunt în prezent deficitare la nivel global, ceea ce a dus la creşteri semnificative ale preţurilor.

ChangXin Memory Technologies (CXMT), unul dintre principalii producători chinezi de memorie, a înregistrat o creştere anuală de aproximativ 130% a veniturilor, până la peste 55 de miliarde de yuani (aproximativ 8 miliarde de dolari).

Memoria de mare viteză, cunoscută sub numele de high-bandwidth memory (HBM), este un component esenţial pentru sistemele de inteligenţă artificială. Piaţa globală este dominată de trei mari companii: Samsung, SK Hynix şi Micron.

Restricţiile privind exportul acestor tehnologii către China au creat o oportunitate pentru CXMT, chiar dacă tehnologia sa este încă în urmă faţă de liderii globali.

În prezent, compania produce versiuni mai vechi de memorie HBM2 şi HBM2e, tehnologii introduse în jurul anului 2016 de producătorii sud-coreeni. CXMT intenţionează să înceapă producţia HBM3 în acest an.

Totuşi, în ciuda veniturilor record, companiile chineze rămân în urmă din punct de vedere tehnologic faţă de producători din Statele Unite, Coreea de Sud, Europa şi Taiwan.

SMIC şi Hua Hong nu pot produce în masă cele mai avansate cipuri din lume, precum cele fabricate de liderul global Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Motivul principal este lipsa accesului la cele mai avansate echipamente de litografie produse de compania olandeză ASML, restricţionate de reglementările de export.

China încearcă să dezvolte alternative interne pentru aceste tehnologii, însă complexitatea industriei semiconductorilor face ca procesul să fie lung şi dificil.

Analiştii avertizează şi asupra unui posibil risc de supracapacitate în cazul cipurilor mai puţin avansate, deoarece actuala creştere este determinată în mare parte de înlocuirea importurilor. Pe termen lung, menţinerea ritmului de creştere va depinde de capacitatea Chinei de a avansa către tehnologii de memorie şi procesoare de ultimă generaţie.