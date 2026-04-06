Donald Trump s-a enervat și a demis din funcție procurorul general al SUA: Reproșuri dure la adresa lui Pam Bondi

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a revocat-o din funcția de procuror general pe Pam Bondi. Aceasta va fi înlocuită temporar de Todd Blanche care a îndeplinit funcția de procuror general adjunct. Miercuri, Pam Bondi a fost chemată la Casa Albă, acolo unde a avut o discuție extrem de dură cu Donald Trump, iar azi președintele a demis-o din funcție. În ciuda demiterii, președintele i-a spus lui Bondi că va primi o altă funcție.

Decizia vine pe fondul nemulțumirilor președintelui față de activitatea acesteia. Trump ar fi criticat în special modul în care Bondi a gestionat dosarele Jeffrey Epstein, dar și faptul că Bondi nu a investigat sau nu a pus sub acuzare un număr suficient de mare de adversari politici. Mai mulți congresmanii republicani din tabăra MAGA au cerut demisia procurorului general Bondi, după audierile scandaloase din Comisia de Justiție a Camerei Reprezentanților. Procurorul i-a luat apărarea lui Donald Trump, în timpul audierilor în cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein, dar i-a jignit pe congresmani, inclusiv pe cei din tabăra lui Trump.

Audierile s-au transformat rapid în scandal. Pe parcursul celor patru ore de dezbateri, procurorul general i-a insultat pe congresmeni și nu le-a răspuns direct la întrebări. De asemenea, procurorul general a încercat, în repetate rânduri, să-i ia apărarea președintelui Trump. Congresmenii, mai ales cei din opoziție, au acuzat-o pe Pam Bondi că încearcă să mușamalizeze cazul Epstein și că ignoră victimele, unele dintre care au fost prezente în sala de dezbateri.

„Puteți să o lăsați să facă obstrucție toată ziua, dar nu sub supravegherea noastră. Nu în timpul nostru. În niciun caz. Și v-am spus asta, procuror general, înainte să începeți.", a declarat Jamie Raskin, congresman Democrat. „Îmi revendic timpul. Răspunsul la întrebarea mea „Câți dintre complicii lui Epstein au fost puși sub acuzare" este zero.", a mai spus Jerrold Nadler, congresman Democrat. „Stați aici și îl atacați pe președinte, iar eu nu voi tolera asta. Nu voi accepta asta.", a declarat un congresman.