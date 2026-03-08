Șefa spiritismului de la Casa Albă face incantații satanice. Vrăjitoarea îi ține spatele lui Donald Trump pe relația cu Stăpânitorul acestei Lumi cu care vorbește în limbi VIDEO
Postat la: 08.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
„Pastorița” Paula White-Cain, cunoscută oficial drept Consilier Senior în cadrul noului White House Faith Office, a revenit în centrul atenției prin clipuri virale care îi pun la îndoială echilibrul și doctrinele. Relația ei cu Donald Trump a început în 2002, când acesta a sunat-o neașteptat după ce a urmărit-o predicând la o emisiune televizată din Florida. Impresionat, Trump i-ar fi spus: „Ești fantastică. Ai un nu-știu-ce în plus”, la care ea a replicat scurt: „Domnule, se numește ungere”.
Influența ei asupra fostului președinte este documentată prin fapte concrete:
- Istoric spiritual: White susține că Dumnezeu i-a cerut direct să-l ajute pe Trump să-L cunoască. În 2017, a făcut istorie devenind prima femeie cleric care a rostit rugăciunea de inaugurare la depunerea jurământului unui președinte.
- Viața personală: Similar cu parcursul lui Trump, White a trecut prin două divorțuri înainte de a se căsători, în 2015, cu Jonathan Cain, clapetistul trupei Journey.
- Teologia Prosperității: Deși neagă acuzațiile, criticii o descriu drept o promotoare a „Evangheliei Prosperității”, o doctrină care sugerează că donațiile financiare către biserică atrag binecuvântări materiale.
- Controverse și „vorbitul în limbi”: White este asociată cu Noua Mișcare Apostolică (NAR), care pune accent pe profeții moderne și războiul spiritual. Celebrele sale momente în care „vorbește în limbi” (glosolalie) sau invocă „îngeri din Africa” pentru a asigura victoria electorală au fost intens parodiate și criticate de comunitățile creștine tradiționale, care o consideră adesea o „învățătoare falsă”.
Această prezență constantă în cercul intim al lui Trump, în ciuda criticilor venite chiar din rândul evanghelicilor conservatori, demonstrează o loialitate reciprocă neclintită, White afirmând chiar că cei care nu îl susțin pe Trump „vor trebui să dea socoteală în fața lui Dumnezeu”. Au început să circule clipuri cu „consiliera spirituală” a lui Trump, în care se vede clar că fac e incantatii despre care cei ce se pricep la "vorbitul in limbi" spun ca sunt satanice si ca in niciun caz nu este vorba despre o "limbă angelică", care ar fi folosita de ingerii lui Dumnezeu. Acest tip de incantatii ritualice sunt facute pentru Stapanitorul acestei Lumi, si nu catre Iisus.
Cum a ajuns Paula White să dețină o influență atât de mare asupra lui Donald Trump? Povestește ea într-un articol din 2020 publicat de Mother Jones: „Dumnezeu mi-a deschis fără încetare porți până când, acum 19 ani [2002], când am primit un telefon neașteptat din partea unui anume Donald Trump.” Acesta o văzuse predicând la un canal local din Florida. „Mi-a spus: «Ești fantastică. Ai un nu-știu-ce în plus». Am răspuns: «Domnule, se numește ungere.» Femeia susține că Dumnezeu însuși i-a cerut să-l ajute pe Trump să-L cunoască.
La fel ca Trump, în acel moment, White divorțase de două ori. (Se va căsători în 2015, a treia oară, cu Jonathan Cain, clapetistul faimoasei trupe Journey.) „Am acceptat această misiune fără să mă gândesc că, într-o zi, acest om căruia Dumnezeu mi-a cerut să-i arăt cine este El va deveni într-o zi președintele Statelor Unite.” White nu aparține nici unei confesiuni religioase, deși e asociată adesea cu Noua Mișcare Apostolică, o grupare de secte harismatice și penticostale care pune accent pe supranatural și care își desemnează („unge”) propriii „profeți” și „apostoli”.
Sesiunea recentă de rugăciune din Biroul Oval, la care au participat mai multi "lideri" protestanti, baptisti, evanghelici etc., organizata de "vrăjitoarea lui Trump" a fost descrisă de susținători drept o dovadă de credință în vremuri de război, în timp ce criticii o văd ca pe o amestecare periculoasă a ritualurilor religioase cu aparatul guvernamental, White declarând chiar că „a-i spune NU președintelui Trump înseamnă a-i spune NU lui Dumnezeu”.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Înviat din morți: Seful Garzilor Revolutiei din Iran, agent Mossad sub acoperire, e viu si nevatamat în Israel
Despre Esmail Qaani - comandantul Forțelor Al Quds de pe langa Garzile Revoluției - s-a dat stire zilele trecute ca iran ...
-
Iranul a lovit unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare antirachetă ale Americii, considerat o „umbrelă" de apărare în regiune
Iranul a lovit unul dintre cele mai avansate sisteme de aparare antiracheta ale Americii. Este vorba despre o baza de ra ...
-
Americanii provoacă revoltă în Cuba ca să pună mâna pe putere. Urmează reacția rușilor care susțin actualul regim de la Havana
În mai multe zone din Havana, Cuba, sunt relatari ca exista proteste impotriva regimului, a intreruperilor continu ...
-
Vine și Apocalipsa climatică: Planeta se încălzește mai rapid ca niciodată și nu se știe dacă omenirea e de vină sau e vorba despre un ciclu natural
Degradarea climatica se produce intr-un ritm tot mai accelerat și rata incalzirii aproape ca s-a dublat, dupa ce au fost ...
-
Analiză "The Guardian": De ce loviturile aeriene ale SUA și Israelului nu garantează prăbușirea Teheranului
Cand Statele Unite și Israelul au lansat lovituri coordonate impotriva Iranului pe 28 februarie, campania a fost structu ...
-
Oamenii de știință au descoperit un „mega-laser" îndreptat spre Pământ din cealaltă parte a universului
Astronomii au descoperit un „mega-laser" cosmic extrem de puternic, care pare indreptat spre Pamant dintr-o regiun ...
-
Elon Musk vorbește deschis despre frica din viața oamenilor: „Nimic nu te va face mai fericit decât un lucru"
Chiar daca in „Indexul Bloomberg" al miliardarilor din intreaga lume, Elon Musk a pierdut numai puțin de 395 de mi ...
-
Toata industria AI ar putea fi blocată ca urmare a problemelor din Strâmtoarea Ormuz. Cum riscă SUA să își saboteze propriul lanț de aprovizionare cu cipuri
Dincolo de problemele aduse in spațiul public legate de poluarea produsa de centrele de date, infrastructura pe care se ...
-
Prăpăd pentru industria turismului: milioane de oameni afectați de războiul americanilor și a Israelului cu Iranul
Razboiul dintre SUA si Israel impotriva Iranului incepe sa afecteze grav industria globala a turismului, evaluata la apr ...
-
Axa Moscova-Teheran lucrează în umbră: Rusia livrează Iranului lista cu țintele strategice ale SUA
Washington Post a relatat ca Rusia furniza Iranului informații despre potențiale ținte americane in Orientul Mijlociu. C ...
-
Oamenii de știință au descoperit o forță secretă care ne construiește creierul: ce este proteina Piezo1
O descoperire științifica revoluționara realizata de cercetatorii de la Institutul Max Planck pentru Știința Luminii și ...
-
Acesta este generalul iranian care i-ar fi trădat poziția Ayatollahului Khamenei. Fusese recrutat de Mossad de mai multi ani
Generalul de armata și comandantul Forței Quds din cadrul IRGC, Ismail Qaani, a fost executat, fiind gasit vinovat de co ...
-
Moștenirea lui Alexandru Ioan Cuza: Fiecare națiune își găsește locul în lume prin cultura, conștiința și valorile pe care le apără
Recent in Franța la Nancy a avut loc un eveniment cultural de excepție in onoarea memoriei Domnitorului Alexandru ioan C ...
-
Mega scandal în MAGA. Tucker Carlson: „Trump și-a pierdut calea. Acesta este războiul Israelului. Acesta nu este războiul Statelor Unite!"
Conservatorul Tucker Carlson il critica pe Donald Trump pentru atacul sau „malefic" asupra Iranului, pe masura ce ...
-
Crime de război: Forțele americane sunt „probabil" responsabile pentru atacul asupra unei școli din Iran în care au fost ucise 160 de fete
Ancheta militara desfașurata de SUA cu privire la aparentul atac asupra unei școli de fete din Iran din prima zi a bomba ...
-
Ungaria a confiscat zeci de milioane de euro de la Ucraina, plus 9 kilograme de aur, și i-a ascuns în sediul unității antiteroriste. Orban amenințase că va folosi „forța"
Autoritațile ungare au ascuns vehiculele de transport valori aparținand bancii de stat ucrainene Oschadbank, confiscate ...
-
Trump e fericit de creșterea prețurilor la benzină în contextul războiului din Orientul Mijlociu: „Dacă cresc, cresc!"
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca nu este ingrijorat de creșterea prețurilor la benzina in Statele Unite ca ...
-
Iranul epuizează stocurile de rachete ale SUA și aliaților săi cu drone ieftine
Conform unui raport citat de The New York Times, va dura ani pana cand fabricile vor produce suficiente rachete intercep ...
-
Cercetătorii au creat inteligența artificială "obraznică": de ce este mult mai eficientă decât cea "politicoasă"
În incercarea de a face inteligența artificiala mai eficienta, cercetatorii au renunțat la politețea excesiva și a ...
-
Scenariul care îngrozește Orientul Mijlociu: cum ar putea Iranul să provoace un dezastru cumplit în regiune
În timp ce petrolul domina de obicei discuțiile despre securitatea energetica globala, experții atrag atenția ca o ...
-
Iranul a lovit una dintre cele mai mari rafinării de petrol din zona Golfului
Iranul a lansat un puternic atac cu rachete balistice asupra rafinariei BAPCO din Bahrain. Compania petroliera din Bahra ...
-
Iranul ataca petrolierele din Golful Persic indiferent de pavilion dupa ce au inchis stramtoarea Urmuz
Mai multe petroliere au fost joi tinta atacurilor in apele Golfului Persic, pe fondul escaladarii conflictului dintre SU ...
-
Incredibil: Oana Țoiu i-a interzis fetei minore a lui Victor Ponta îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România
Fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisa imbarcarea in autocarul care transporta minori din Dubai, in Oman, pe ...
-
Celebrul interlop Costică Argint a fost arestat la Focșani
Ieri 4 martie a.c., IPJ Vrancea a anunțat ca instanța a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani, co ...
-
Pielea sensibilă în era poluării și a stresului urban: cum o protejezi eficient?
Traiul in mediul urban vine cu multe avantaje, dar și cu provocari reale pentru sanatatea pielii. Poluarea, stresul cons ...
-
Netanyahu e bântuit de profeția mesiaică a Rabinului mișcării Chabad. Bibi e cuprins de misiunea sa războinică așa cum a fost anunțată acum 40 de ani VIDEO
„Biblia spune ca exista un timp pentru pace și un timp pentru razboi. Acesta este timpul razboiului.” Cu ace ...
-
Tucker Carlson dezvăuie adevăratele intentii ale lui Netanyahu: "El se vede ca o mare figură istorică. Ca un fel de Moise, dar mai modern!"
Așa cum a spus Benjamin Netanyahu saptamana aceasta, cum ar fi putut programul nuclear al Iranului sa fie pe punctul de ...
-
Împerecherea între neanderthalieni și oamenii moderni a fost foarte părtinitoare în funcție de sex…
Un studiu genetic revoluționar dezvaluie ca incrucișarea preistorica a fost puternic partinitoare in favoarea neandertha ...
-
Care e de fapt strategia Israelului în războiul cu Iranul. E total diferită de cea a Statelor Unite ale Americii
Strategia Israelului pentru Iran, verbalizata pentru Financial Times de Danny Citrinowicz, expert pe Iran si senior rese ...
-
Fisurile operațiunii americane în Iran. „Au fost atât de incompetenți încât au lăsat toți militarii în baze, crezând că aceștia nu vor fi țintă"
Le Monde analizeaza modul in care administrația americana gestioneaza conflictul cu Iranul, descriind strategia ca fiind ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu