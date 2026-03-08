Șefa spiritismului de la Casa Albă face incantații satanice. Vrăjitoarea îi ține spatele lui Donald Trump pe relația cu Stăpânitorul acestei Lumi cu care vorbește în limbi VIDEO

„Pastorița” Paula White-Cain, cunoscută oficial drept Consilier Senior în cadrul noului White House Faith Office, a revenit în centrul atenției prin clipuri virale care îi pun la îndoială echilibrul și doctrinele. Relația ei cu Donald Trump a început în 2002, când acesta a sunat-o neașteptat după ce a urmărit-o predicând la o emisiune televizată din Florida. Impresionat, Trump i-ar fi spus: „Ești fantastică. Ai un nu-știu-ce în plus”, la care ea a replicat scurt: „Domnule, se numește ungere”.

Influența ei asupra fostului președinte este documentată prin fapte concrete:

Istoric spiritual: White susține că Dumnezeu i-a cerut direct să-l ajute pe Trump să-L cunoască. În 2017, a făcut istorie devenind prima femeie cleric care a rostit rugăciunea de inaugurare la depunerea jurământului unui președinte.

Viața personală: Similar cu parcursul lui Trump, White a trecut prin două divorțuri înainte de a se căsători, în 2015, cu Jonathan Cain, clapetistul trupei Journey.

Teologia Prosperității: Deși neagă acuzațiile, criticii o descriu drept o promotoare a „Evangheliei Prosperității”, o doctrină care sugerează că donațiile financiare către biserică atrag binecuvântări materiale.

Controverse și „vorbitul în limbi”: White este asociată cu Noua Mișcare Apostolică (NAR), care pune accent pe profeții moderne și războiul spiritual. Celebrele sale momente în care „vorbește în limbi” (glosolalie) sau invocă „îngeri din Africa” pentru a asigura victoria electorală au fost intens parodiate și criticate de comunitățile creștine tradiționale, care o consideră adesea o „învățătoare falsă”.

Această prezență constantă în cercul intim al lui Trump, în ciuda criticilor venite chiar din rândul evanghelicilor conservatori, demonstrează o loialitate reciprocă neclintită, White afirmând chiar că cei care nu îl susțin pe Trump „vor trebui să dea socoteală în fața lui Dumnezeu”. Au început să circule clipuri cu „consiliera spirituală” a lui Trump, în care se vede clar că fac e incantatii despre care cei ce se pricep la "vorbitul in limbi" spun ca sunt satanice si ca in niciun caz nu este vorba despre o "limbă angelică", care ar fi folosita de ingerii lui Dumnezeu. Acest tip de incantatii ritualice sunt facute pentru Stapanitorul acestei Lumi, si nu catre Iisus.

La fel ca Trump, în acel moment, White divorțase de două ori. (Se va căsători în 2015, a treia oară, cu Jonathan Cain, clapetistul faimoasei trupe Journey.) „Am acceptat această misiune fără să mă gândesc că, într-o zi, acest om căruia Dumnezeu mi-a cerut să-i arăt cine este El va deveni într-o zi președintele Statelor Unite.” White nu aparține nici unei confesiuni religioase, deși e asociată adesea cu Noua Mișcare Apostolică, o grupare de secte harismatice și penticostale care pune accent pe supranatural și care își desemnează („unge”) propriii „profeți” și „apostoli”.

Sesiunea recentă de rugăciune din Biroul Oval, la care au participat mai multi "lideri" protestanti, baptisti, evanghelici etc., organizata de "vrăjitoarea lui Trump" a fost descrisă de susținători drept o dovadă de credință în vremuri de război, în timp ce criticii o văd ca pe o amestecare periculoasă a ritualurilor religioase cu aparatul guvernamental, White declarând chiar că „a-i spune NU președintelui Trump înseamnă a-i spune NU lui Dumnezeu”.