Iranul anunță că a doborât încă un avion american și ia în derâdere eforturile SUA de a găsi pilotul F-15 doborât vineri: "Uau, Geniilor!"

Postat la: 04.04.2026 |

Iranul anunță că a doborât încă un avion american și ia în derâdere eforturile SUA de a găsi pilotul F-15 doborât vineri:

Iranul a anunţat vineri noaptea că a doborât un al doilea avion militar american, în apropierea strâmtorii Ormuz. Potrivit agenţiei de presă iraniene Fars, forţele de apărare antiaeriană iraniene au ţintit şi au lovit un avion A-10, cunoscut drept Warthog. Postul de televiziune american CBS a relatat că pilotul avionului s-a catapultat deasupra Golfului Persic şi a fost recuperat cu succes.

Anterior în cursul zilei de vineri, Iranul anunţase doborârea unui avion american de vânătoare F-15. Conform unei declaraţii a Gardienilor Revoluţiei, forţa militară de elită a Teheranului, avionul a fost doborât în spaţiul aerian iranian de un sistem de apărare antiaeriană avansat. Unul dintre cei doi membri ai echipajului a fost salvat de forţele speciale americane, în timp ce căutarea celuilalt membru continuă.

Mohammad Bagher Ghalibaf, preşedintele parlamentului iranian, a ironizat eforturile Statelor Unite de a găsi un membru al echipajului dispărut: „După ce au învins Iranul de 37 de ori la rând, acest război strălucit fără strategie pe care l-au început a fost acum retrogradat de la «schimbarea regimului» la «Hei! Poate cineva să ne găsească piloţii? Vă rog?» Uau. Ce progres incredibil. Genii absolute".

