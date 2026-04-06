Scandal: o jurnalistă italiană dezvăluie că are o relaţie cu ministrul de Interne, căsătorit şi tatăl a doi copii

Jurnalista, scriitoarea şi prezentatoarea TV şi radio Claudia Conte a dezvăluit, într-un interviu acordat site-ului Money.it, că are o relaţie cu ministrul de interne al Italiei, Matteo Piantedosi, a relatat joi ANSA, informează Agerpres.

Premierul Giorgia Meloni l-a întrebat despre această relaţie pe Piantedosi, în vârstă de 62 de ani, căsătorit şi tatăl a doi copii, în timpul unei întâlniri programate anterior pe tema securităţii şi migranţilor, miercuri, iar ministrul i-a dat asigurări că nu este nimic neobişnuit în această privinţă, potrivit unor surse din biroul premierului.

Partidele de opoziţie din Italia au interpelat joi guvernul lui Meloni, solicitând clarificări cu privire la funcţiile publice acordate jurnalistei Claudia Conte, relatează EFE.

În interpelarea Partidului Democrat (PD) se solicită "verificarea transparenţei, a procedurilor de selecţie, a potenţialei remuneraţii şi a posibilelor conflicte de interese" ale jurnalistei, "independent de deciziile privind viaţa privată a ministrului, care nu sunt supuse niciunei judecăţi".

Cazul aminteşte de cel al fostului ministru al culturii, Gennaro Sangiuliano, şi al Mariei Rosaria Boccia, care se prezenta drept colaboratoarea ministrului, dar a cărei relaţie cu Sangiuliano a fost ulterior dezvăluită, ducând în cele din urmă la demisia politicianului.

Conform relatărilor din presă de joi, Conte, în vârstă de 34 de ani, a fost numită în 12 februarie consultant neremunerat în cadrul comisiei parlamentare care investighează securitatea şi deteriorarea oraşelor şi a suburbiilor acestora. În 2024, Conte a fost prezentatoarea unei emisiuni la postul public de televiziune Rai Radio 1, produsă în colaborare cu poliţia statală, subordonată Ministerului de Interne.

Potrivit ziarului Domani, Conte a predat la Academia de poliţie, în iunie 2024, şi a organizat mai multe evenimente sub patronajul poliţiei. De asemenea, Conte a moderat întâlniri pe teme de securitate organizate de partide de dreapta, între care una a partidului Fraţii Italiei la Ostia Antica, în noiembrie anul trecut.

În plus, Conte are conexiuni bune în cercurile politice, aşa cum se poate observa din numeroasele fotografii cu politicieni şi diverşi miniştri postate pe profilul ei de Instagram, care are 310.000 de urmăritori. În ceea ce-l priveşte, Piantedosi nu a făcut încă o declaraţie publică.