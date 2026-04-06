O poveste de dragoste și spionaj demnă de un roman sau de un scenariu de film a avut în centru o femeie trans, care lucrează pentru spionajul ucrainean (GUR), și o rusoaică, agent FSB, trimisă în SUA sub acoperirea unei escorte de lux ca să compromită un important membru al exilului rus anti-Putin.

Sarah Ashton-Cirillo are o poveste neobișnuită pentru un spion ucrainean. Născută în SUA ca bărbat, s-a mutat în Ucraina la începutul războiului, în 2022, și s-a înrolat voluntar în forțele armate ale Kievului. În uniformă, a început să transmită informații zilnice despre situația de pe front, în limba engleză, ca să combată astfel propaganda venită de la Kremlin. Totul a fost parte a unei operațiuni de informații, dar așa a ajuns femeia trans din SUA să fie considerată purtătorul de cuvânt al Armatei Ucrainene. Astfel, a ajuns să fie cunoscută și urâtă de Kremlin - a fost declarată teroristă, iar Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al MAE rus, a jignit-o de mai multe ori.

De partea cealaltă este Nomma Zarubina, o rusoaică în vârstă de 35 de ani, care a avut o intrare mai „convențională" în lumea spionajului. În 2020, se afla în orașul Tomsk, unde studia și, în același timp, se prostitua sub numele de „Alisa". Secția locală a FSB a recrutat-o exact sub același nume de cod. Spionajul rusesc era interesat de faptul că Zarubina stătea în SUA din 2018. Agentul ei de legătură a devenit Kirill Fedorov, angajat al FSB Tomsk. Zarubina trebuia să culeagă informații și, dacă era necesar, să întrețină relații intime cu țintele. Presa din Ucraina a scris despre cum Sarah Ashton-Cirillo a deconspirat-o pe Nomma Zarubina, dar acum americanca trans a prezentat, pentru prima dată, toate detaliile. Pe contul ei de X, agenaa GUR a explicat cum a început totul.

„Nomma Zarubina și cu mine ne-am întâlnit la summitul NATO din iulie 2024 de la Washington. Ea s-a îmbătat, eu i-am luat telefonul și, în baza celor găsite în el, am transmis imediat la Kiev că este, cel mai probabil, agent FSB. Americanii au arestat-o în 2024, dar într-un caz distinct de muncă noastră", a scris Sarah Ashton-Cirillo. În noiembrie 2024, Zarubina a fost arestată în SUA pentru proxenetism. Pentru a obține cetățenia, a mințit că nu știe nimic despre serviciile secrete ruse. În primăvara anului 2025, a reluat legătura cu Ashton-Chirillo, iar interesul nu mai părea unul profesional.

„La începutul anului 2025, a făcut o greșeală foarte mare, zicându-mi că mă iubește. Am plecat din serviciul activ al Forțelor Armate la început de 2025 și m-am întors cu o săptămână înainte ca americanii să-i revoce cauțiunea" a explicat agenta trans a GUR. Americanca a profitat de ocazie și, timp de opt luni, a avut o relație amoroasă cu Nomma Zarubina, timp în care a extras multe informații esențiale. „Am devenit atât apropiate încât am stat în apartamentul ei, am avut apeluri video cu părinții ei din Rusia și chiar i-am dus fiica la școală" a detaliat Sarah Ashton-Cirillo pe X.

Nomma Zarubina lucra în New York și, la cererea FSB, trebuia să-i monitorizeze pe fostul politician rus Ilia Ponomarev, un influent membru al exilului rus anti-Putin care trăiește în mod obișnuit în Ucraina, pe economistul Andrei Illarionov și pe Sarah Ashton-Cirillo. Zarubina, trimisă de FSB să recruteze americani, s-a trezit într-o situație în care ea însăși a fost folosită ca sursă de informații. S-a dovedit că emigranta Zarubina nu suporta regimul pentru care spiona, deoarece era obligată să se prostitueze. Mai mult decât atât, aceasta chiar simpatiza cu legiunea ucraineană „Libertatea Rusiei" (o unitate de ruși anti-Putin care luptă pentru Kiev) și cu mișcarea secretă rusă de rezistență care ajută la uciderea unor generali și care a fost implicată în moartea Dariei Dughina, fiica filosofului imperialist rus Aleksandr Dughin.

„Zarubina avea ceea ce consider a fi o trăsătură comună a agenților sistemului rus: disponibilitatea de a negocia cu oricine, dacă de aceasta depinde supraviețuirea lor" a spus Ashton-Cirillo într-un interviu pentru presa ucraineană. Detaliile acestei povești de spionaj au apărut după ce Zarubina, în februarie 2026, a pledat vinovată că a mințit FBI că nu are legături cu FSB, la o acuzație de fals în declarații adresate FBI-ului, care se pedepsește cu o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, și la o acuzație de fraudă în obținerea naturalizării, care se pedepsește cu o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, și că nu se ocupă de proxenetism, ca să poată obține cetățenia SUA.

„După ani de minciuni, Nomma Zarubina a mărturisit în sfârșit că a negat în mod repetat agenților speciali FBI contactele și relația sa cu serviciile de informații rusești, precum și că nu a dezvăluit implicarea sa într-o rețea de proxenetism interstatală în încercarea de a obține cetățenia americană", a declarat directorul adjunct responsabil al FBI, James C. Barnacle, Jr. „Ascunderea intenționată de către Zarubina a conduitei sale greșite și minciunile sale despre afilierea sa cu serviciile de informații rusești au fost un afront la adresa eforturilor de securitate națională ale forțelor de ordine. FBI continuă să apere patria noastră de cei care încearcă să împiedice anchetele federale și să înșele autoritățile americane." a transmis Departamentul de Justiție din SUA. Zarubina urmează să își primească sentința.