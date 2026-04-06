Cum a prins o femeie trans, care lucrează pentru Ucraina, o agentă FSB, care se dădea drept escortă de lux: „A făcut o greșeală. A spus că mă iubește"
Postat la: 04.04.2026 |
O poveste de dragoste și spionaj demnă de un roman sau de un scenariu de film a avut în centru o femeie trans, care lucrează pentru spionajul ucrainean (GUR), și o rusoaică, agent FSB, trimisă în SUA sub acoperirea unei escorte de lux ca să compromită un important membru al exilului rus anti-Putin.
Sarah Ashton-Cirillo are o poveste neobișnuită pentru un spion ucrainean. Născută în SUA ca bărbat, s-a mutat în Ucraina la începutul războiului, în 2022, și s-a înrolat voluntar în forțele armate ale Kievului. În uniformă, a început să transmită informații zilnice despre situația de pe front, în limba engleză, ca să combată astfel propaganda venită de la Kremlin. Totul a fost parte a unei operațiuni de informații, dar așa a ajuns femeia trans din SUA să fie considerată purtătorul de cuvânt al Armatei Ucrainene. Astfel, a ajuns să fie cunoscută și urâtă de Kremlin - a fost declarată teroristă, iar Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al MAE rus, a jignit-o de mai multe ori.
De partea cealaltă este Nomma Zarubina, o rusoaică în vârstă de 35 de ani, care a avut o intrare mai „convențională" în lumea spionajului. În 2020, se afla în orașul Tomsk, unde studia și, în același timp, se prostitua sub numele de „Alisa". Secția locală a FSB a recrutat-o exact sub același nume de cod. Spionajul rusesc era interesat de faptul că Zarubina stătea în SUA din 2018. Agentul ei de legătură a devenit Kirill Fedorov, angajat al FSB Tomsk. Zarubina trebuia să culeagă informații și, dacă era necesar, să întrețină relații intime cu țintele. Presa din Ucraina a scris despre cum Sarah Ashton-Cirillo a deconspirat-o pe Nomma Zarubina, dar acum americanca trans a prezentat, pentru prima dată, toate detaliile. Pe contul ei de X, agenaa GUR a explicat cum a început totul.
„Nomma Zarubina și cu mine ne-am întâlnit la summitul NATO din iulie 2024 de la Washington. Ea s-a îmbătat, eu i-am luat telefonul și, în baza celor găsite în el, am transmis imediat la Kiev că este, cel mai probabil, agent FSB. Americanii au arestat-o în 2024, dar într-un caz distinct de muncă noastră", a scris Sarah Ashton-Cirillo. În noiembrie 2024, Zarubina a fost arestată în SUA pentru proxenetism. Pentru a obține cetățenia, a mințit că nu știe nimic despre serviciile secrete ruse. În primăvara anului 2025, a reluat legătura cu Ashton-Chirillo, iar interesul nu mai părea unul profesional.
„La începutul anului 2025, a făcut o greșeală foarte mare, zicându-mi că mă iubește. Am plecat din serviciul activ al Forțelor Armate la început de 2025 și m-am întors cu o săptămână înainte ca americanii să-i revoce cauțiunea" a explicat agenta trans a GUR. Americanca a profitat de ocazie și, timp de opt luni, a avut o relație amoroasă cu Nomma Zarubina, timp în care a extras multe informații esențiale. „Am devenit atât apropiate încât am stat în apartamentul ei, am avut apeluri video cu părinții ei din Rusia și chiar i-am dus fiica la școală" a detaliat Sarah Ashton-Cirillo pe X.
Nomma Zarubina lucra în New York și, la cererea FSB, trebuia să-i monitorizeze pe fostul politician rus Ilia Ponomarev, un influent membru al exilului rus anti-Putin care trăiește în mod obișnuit în Ucraina, pe economistul Andrei Illarionov și pe Sarah Ashton-Cirillo. Zarubina, trimisă de FSB să recruteze americani, s-a trezit într-o situație în care ea însăși a fost folosită ca sursă de informații. S-a dovedit că emigranta Zarubina nu suporta regimul pentru care spiona, deoarece era obligată să se prostitueze. Mai mult decât atât, aceasta chiar simpatiza cu legiunea ucraineană „Libertatea Rusiei" (o unitate de ruși anti-Putin care luptă pentru Kiev) și cu mișcarea secretă rusă de rezistență care ajută la uciderea unor generali și care a fost implicată în moartea Dariei Dughina, fiica filosofului imperialist rus Aleksandr Dughin.
„Zarubina avea ceea ce consider a fi o trăsătură comună a agenților sistemului rus: disponibilitatea de a negocia cu oricine, dacă de aceasta depinde supraviețuirea lor" a spus Ashton-Cirillo într-un interviu pentru presa ucraineană. Detaliile acestei povești de spionaj au apărut după ce Zarubina, în februarie 2026, a pledat vinovată că a mințit FBI că nu are legături cu FSB, la o acuzație de fals în declarații adresate FBI-ului, care se pedepsește cu o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, și la o acuzație de fraudă în obținerea naturalizării, care se pedepsește cu o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, și că nu se ocupă de proxenetism, ca să poată obține cetățenia SUA.
„După ani de minciuni, Nomma Zarubina a mărturisit în sfârșit că a negat în mod repetat agenților speciali FBI contactele și relația sa cu serviciile de informații rusești, precum și că nu a dezvăluit implicarea sa într-o rețea de proxenetism interstatală în încercarea de a obține cetățenia americană", a declarat directorul adjunct responsabil al FBI, James C. Barnacle, Jr. „Ascunderea intenționată de către Zarubina a conduitei sale greșite și minciunile sale despre afilierea sa cu serviciile de informații rusești au fost un afront la adresa eforturilor de securitate națională ale forțelor de ordine. FBI continuă să apere patria noastră de cei care încearcă să împiedice anchetele federale și să înșele autoritățile americane." a transmis Departamentul de Justiție din SUA. Zarubina urmează să își primească sentința.
-
Misterul învierii lui Iisus capătă noi dimensiuni după apariția de noi dovezi în sprijinul relatării biblice
Relatarea potrivit careia Iisus a inviat la trei zile dupa rastignire reprezinta unul dintre pilonii centrali ai creștin ...
-
În culisele căutării unei ieșiri din războiul cu Iranul. Socoteala lui Donald Trump nu se potrivește cu cea din teren
Eforturile diplomatice pentru obținerea unui armistițiu intre Statele Unite și Iran au intrat intr-un blocaj total, in c ...
-
Un fost agent CIA dezvăluie: De ce ținta principală a lui Trump din Iran a fost ratată?
Statele Unite și Israelul au provocat daune semnificative aparatului militar și de securitate al Iranului. Comandanți su ...
-
Roboții de luptă ai Ucrainei dau lovituri grele armatei lui Putin. „Linia frontului este ca în Terminator"
Invazia la scara larga a Ucrainei de catre Rusia se afla acum in al cincilea an, iar conflictul - cel mai mare din Europ ...
-
Computerele viitorului ar putea folosi neuroni umani. Un startup spune că a reușit deja
O companie australiana, Cortical Labs, susține ca a dezvoltat un sistem care poate rula cod pe neuroni umani crescuți in ...
-
O singură injecție ar putea reda auzul în doar o lună. Terapia testată deja pe pacienți
O echipa de cercetatori de la Institutul Karolinska a testat o terapie genica noua care ar putea schimba complet modul i ...
-
Cum ar afecta Europa o eventuală invazie terestră americană în Iran
O posibila intervenție militara terestra a Statelor Unite in Iran ar putea avea consecințe economice profunde pentru Eur ...
-
Sondaj: Pentru prima dată în aproape două decenii, China depășește SUA în ceea ce privește nivelul de aprobare internațională
Raportul de forțe la nivel global pare sa se reconfigureze. Pentru prima data in aproape doua decenii, China depașește S ...
-
Un gigant tech face praf decizia Rusiei, după ce oamenii nu mai puteau plăti normal nici cumpărăturile: „Bine ați venit în rezistența digitală, frații și surorile mele"
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, spune ca restricțiile impuse de autoritațile ruse asupra serviciilor VPN au provocat p ...
-
Aeroporturile din Italia, sub alertă: alimentarea cu combustibil, limitată temporar. Ce înseamnă asta pentru pasageri și companii
Mai multe aeroporturi din Italia au introdus restricții la alimentarea cu combustibil pentru avioane. Este vorba despre ...
-
Propunere pentru Bolojan: „Pfizer să dea Viagra pentru români, în loc de vaccinuri! Nu e o glumă, e economie simplă!"
În locul vaccinurilor COVID-19, Guvernuil Ilie Bolojan sa ceara Viagra de la Pfizer, e propunerea pentru executiv ...
-
Opriți nebunul! - Apel al laureatului premiului Nobel pentru Pace şi fost director al AIEA, apel pentru oprirea lui Trump
Laureatul Premiului Nobel pentru Pace si fostul director al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Moham ...
-
Bucureștiul, campion european la facturi. Plătim energia mai scump decât la Madrid sau Londra
Deși nu este cea mai bogata capitala din Europa, Bucureștiul este printre cele mai scumpe cand vine vorba de lumina. Dat ...
-
Peter Thiel și eshatologia tehnologiei: "Anticristul este un administrator binevoitor cu o Inteligență Artificială apocaliptică!"
Începand din septembrie 2025, antreprenorul și filozoful miliardar Peter Thiel a inițiat o serie provocatoare de p ...
-
Explozie în tech: Giganții chinezi ai semiconductorilor sparg recordurile de venituri în 2025
Companiile chineze din industria semiconductorilor au raportat venituri record anul trecut, impulsionate de cererea pent ...
-
Ce-a grăita Zarathrusta despre Sfârșitul Lumii. Religia Persană - zoroastrismul - a prevazut acest Război din Iran cu "lumea din cele patru vânturi" și cu semne precise
Zarathustra (sau Zoroastru, 628-551 i.C.) a fost profet, coordonator al religiei din Iranul arhaic (Persia) și zeu, sau, ...
-
Vladimir Putin a dat ordin, după ultimul atac: Rusia începe evacuarea de urgență și se teme de o catastrofă nucleară
Rusia a inceput sambata evacuarea a 198 de angajati de la centrala nucleara de la Bushehr, din Iran, in urma unui alt at ...
-
Mesaj de Înviere - Donald Trump anunță că merge cu Dumnezeu înainte dar că va dezlănțui Iadul: "Slavă Domnului!"
Presedintele american Donald Trump a dat sambata un nou termen Iranului - de 48 de ore - pentru a ajunge la un acord cu ...
-
Haaretz: Rezerviștii care suferă de sindromul de stres post-traumatic sunt trimiși din nou în serviciu pe măsură ce armata israeliană se apropie de colaps!
Criza tot mai profunda de personal din Israel pare sa impinga armata de ocupație sa readuca in serviciu chiar și rezervi ...
-
Big Pharma a îngropat cu buna știință timp de 100 de ani o tehnologie de vindecare prin frecvențe ca să-și vândă otrăvurile chimice
Georges Lakhovsky a fost un inginer ruso-francez care a construit un dispozitiv numit Oscilator Multi-Unde in 1928. Teor ...
-
Netanyahu a bătut monedă cu Trump ca reîncarnare a Regelui Persiei (Iranului) Cirius cel Mare și-l consideră Mesia ben Iosef care trebuie sa-l aducă pe Mesia ben David
În timpul primului mandat al lui Donald Trump, in 2018, Israelul l-a declarat public pe președintele SUA un al doi ...
-
Iranul anunță că a doborât încă un avion american și ia în derâdere eforturile SUA de a găsi pilotul F-15 doborât vineri: "Uau, Geniilor!"
Iranul a anuntat vineri noaptea ca a doborat un al doilea avion militar american, in apropierea stramtorii Ormuz. Potriv ...
-
Papa Leon condamnă „ocupația imperialistă" și îl îndeamnă pe Trump să pună capăt războiului împotriva Iranului în numele Crucii!
Papa Leon condamna „ocupația imperialista" și il indeamna pe Trump sa puna capat razboiului impotriva Iranului Pap ...
-
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar. Nu mai trebuie să se prezinte periodic la poliție și poate părăsi țara
Magistrații Tribunalului București au decis, prin hotarare definitiva, ridicarea controlului judiciar pentru Calin Georg ...
-
Serviciile secrete din SUA îl contrazic pe Donald Trump: Iranul are un arsenal foarte puternic. Americanii nu pot să le elimine dronele
Aproximativ jumatate din lansatoarele de rachete ale Iranului sunt inca intacte si mii de drone de atac raman in arsenal ...
-
Scandal: o jurnalistă italiană dezvăluie că are o relaţie cu ministrul de Interne, căsătorit şi tatăl a doi copii
Jurnalista, scriitoarea si prezentatoarea TV si radio Claudia Conte a dezvaluit, intr-un interviu acordat site-ului Mone ...
-
JD Vance, numit de Trump în poziția de „țar" al fraudei în SUA: percheziții anunțate deja de președintele SUA
Președintele american Donald Trump a decis sa-l numeasca pe vicepreședintele SUA JD Vance in poziția de „țar" (n. ...
-
S-au schimbat si valorile "normale" ale colesterolului după ce "îmbolnaviseră" peste noapte un miliard de oameni de hipertensiune. Urmeaza "noua" glicemie!
In urma cu jumatate de an, Asociata Americana pentru Inima (American Heart Asociation), organism cu rol de reglementare ...
-
