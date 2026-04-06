Opriți nebunul! - Apel al laureatului premiului Nobel pentru Pace şi fost director al AIEA, apel pentru oprirea lui Trump

Postat la: 05.04.2026 |

Laureatul Premiului Nobel pentru Pace şi fostul director al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Mohamed el-Baradei, a făcut apel duminică la comunitatea internaţională să-l oprească pe preşedintele american Donald Trump, pe care l-a calificat drept „nebun" şi l-a acuzat că vrea să transforme Orientul Mijlociu „într-o minge de foc".

„Către guvernele din Golf: încă o dată, vă rog, faceţi tot ce vă stă în putinţă înainte ca acest nebun să transforme regiunea într-o minge de foc", a scris el-Baradei pe X în limba arabă. Într-o altă postare în limba engleză pe aceeaşi reţea de socializare, fostul şef al AIEA a redat mesajul în care Trump a acordat Iranului termen până luni pentru a încheia un acord sau pentru a redeschide strâmtoarea strategică Ormuz, sub ameninţarea de a „dezlănţui iadul". „Nu se poate face nimic pentru a opri această nebunie?!", a comentat el-Baradei, apelând la Naţiunile Unite, la guvernele chinez şi rus, la Consiliul European şi la preşedintele francez Emmanuel Macron.

