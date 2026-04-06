JD Vance, numit de Trump în poziția de „țar" al fraudei în SUA: percheziții anunțate deja de președintele SUA

Președintele american Donald Trump a decis să-l numească pe vicepreședintele SUA JD Vance în poziția de „țar" (n. r.: cu ghilimelele de rigoare) al fraudei în țară. El se va ocupa de combaterea fraudei la nivel național.

„Vicepreședintele JD Vance este acum responsabil de combaterea „FRAUDEI" în Statele Unite. Fenomenul este de proporții uriașe și omniprezent, iar misiunea pe care o va îndeplini, alături de mulți oameni remarcabili din cadrul Administrației Trump, va fi un factor decisiv pentru cât de strălucit va fi viitorul țării noastre. Îl vom numi „ȚARUL FRAUDEI", iar atenția lui se va îndrepta „PRETUTINDENI", dar în primul rând către acele state albastre în care POLITICIENII DEMOCRAȚI CORUPȚI, precum cei din California, Illinois, Minnesota (Somalia, ai grijă!), Maine, New York și multe altele, au avut „mână liberă" în furtul fără precedent al banilor contribuabililor. Sumele sunt atât de mari încât, dacă vom avea succes, vom putea literalmente să echilibrăm bugetul american. Raidurile au început deja în L.A. Mult noroc, JD", a spus Trump.

Trump a semnat luna trecută un decret prezidențial prin care a înființat un grup de lucru național condus de Vance, cu scopul de a demonstra afirmațiile președintelui potrivit cărora fondurile federale destinate programelor de asistență socială sunt deturnate în unele state. Vance și biroul său au contribuit recent la lansarea Diviziei Naționale de Aplicare a Fraudei a Departamentului de Justiție. Într-un interviu recent acordat Fox News, Vance a spus că o "abordare completă, cu întregul Guvern" pentru eradicarea fraudei ar implica și Departamentul Trezoreriei.

"Departamentul de Justiție va investiga și, acolo unde este posibil, va arunca escrocii în închisoare", a spus el. "Dar asta va însemna și că [secretarul Trezoreriei] Scott Bessent și câțiva dintre prietenii noștri de la Departamentul Trezoreriei vom analiza evidențele de impozit pe venit. Vom încerca să înțelegem cum se face că poporul american a fost înșelat, cum oamenii au folosit resurse și programe care ar trebui să ajungă cetățenilor americani și, în schimb, au fost folosiți în mod fraudulos."

Vance a adăugat că vede "o mulțime de unelte pe care le avem și care nu au fost niciodată folosite." Sub președintele Joe Biden, vicepreședintele Kamala Harris a fost rugată să abordeze "cauza principală" a migrației și să conducă în domenii de politici precum avortul. Ambele au fost probleme delicate, iar imigrația, în special, a fost văzută ca una dificilă pentru Harris când se lupta cu Trump în 2024.