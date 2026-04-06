Papa Leon condamnă „ocupația imperialistă" și îl îndeamnă pe Trump să pună capăt războiului împotriva Iranului în numele Crucii!

Papa Leon al XIV-lea a condamnat „ocupația imperialistă a lumii" într-o liturghie din Joia Mare dinaintea Pastelui Catolic, continuând predicile sale anti-război. Liderul catolic continuă să militeze împotriva războiului SUA și Israelului împotriva Iranului.

„Crucea face parte din misiune. Ocupația imperialistă a lumii este perturbată din interior; violența care până acum a fost legea este demascată. Mesia sărac, întemnițat și respins coboară în întunericul morții, dar, făcând acest lucru, El aduce la lumină o nouă creație.", a postat joi contul oficial al papei pe X.

Postarea a repetat o parte din predica sa ținută la Vatican în Joia Mare. „Acum este o prioritate să ne amintim că nici în sfera pastorală, nici în sferele socială și politică nu poate veni nimic bun din abuzul de putere", a spus Papa Leo.

Împreună cu omilia sa de seară din aceeași zi, papa „a construit un argument teologic susținut despre natura puterii, moștenirea violenței imperiale și obligația creștină de a îngenunchea alături de cei oprimați", a scris Christopher Hale, autorul substack-ului Letters From Leo, într-o analiză.

„În interpretarea lui Leo asupra Patimilor, Iisus nu se adaptează imperiului. Mesia coboară în structurile dominației și le demască ca fiind o fraudă", a scris Hale despre critica papei la adresa imperialismului.

Mesajul vine în mijlocul celei mai sfinte săptămâni din credința catolică și în contextul în care papa a criticat în repetate rânduri administrația Trump pentru războiul împotriva Iranului și invocarea frecventă a lui Dumnezeu pentru a justifica războiul.

Marți, papa s-a adresat direct președintelui Donald Trump în comentariile sale despre război, făcând apel la pace.

„Mi s-a spus că președintele Trump a declarat recent că ar dori să pună capăt războiului. Sper că el caută o cale de ieșire. Sper că el caută o modalitate de a reduce violența și bombardamentele, ceea ce ar fi o contribuție semnificativă la eliminarea urii care se creează și care crește constant în Orientul Mijlociu și în alte părți", a spus el jurnaliștilor, potrivit Vatican News.

Paștele „ar trebui să fie cea mai sfântă și mai sacră perioadă a anului", a spus Leo. „Este o perioadă de pace, o perioadă de reflecție profundă, dar, după cum știm cu toții, încă o dată, în lume, în atât de multe locuri, vedem atâta suferință, atâtea morți, chiar și copii nevinovați."

În Duminica Floriilor, papa a părut să facă referire și la recentele comentarii ale secretarului apărării Pete Hegseth, care a cerut oficialilor Pentagonului să se roage pentru ca soldații să exercite „o violență copleșitoare" în „numele lui Iisus Hristos" în războiul Statelor Unite împotriva Iranului.

Papa, într-un aparent răspuns, a spus în discursul său: „Acesta este Dumnezeul nostru: Iisus, Regele Păcii, care respinge războiul, pe care nimeni nu-l poate folosi pentru a justifica războiul. El nu ascultă rugăciunile celor care poartă război, ci le respinge."

Papa și-a conturat o poziție anti-război care se îndepărtează de cea a predecesorilor săi. Chiar săptămâna trecută, papa a spus că practica bombardamentelor aeriene ar fi trebuit „interzisă pentru totdeauna" după atrocitățile războaielor din secolul al XX-lea.

Războiul actual împotriva Iranului, însă, ar putea fi atât de inacceptabil încât îi determină și pe alți lideri catolici să ia atitudine. Hale a relatat vineri că unul dintre cei mai conservatori lideri catolici din SUA, arhiepiscopul Timothy Broglio, șeful Arhiepiscopiei pentru Serviciile Militare din SUA, a înregistrat un interviu cu CBS în care și el condamnă războiul. Interviul a fost înregistrat joi și va fi difuzat parțial în Duminica Paștelui.

Când a fost întrebat dacă crede că războiul este justificat, el a răspuns: „Conform teoriei războiului just, nu este justificat, deoarece, deși a existat o amenințare cu arme nucleare, acesta compensează o amenințare înainte ca aceasta să se materializeze efectiv. Și cred că, în acest sens, m-aș alinia cu Papa Leon, care a insistat pentru negociere."

Mai trebuie spus că Sfântul Părinte e din Chicago și și-o ales ca nume Leon, în amintirea lui al Leon XIII, care a fost papa fondator a Doctrinei Sociale a Bisericii, începând cu enciclica sa Rerum Novarum în care consideră capitalismul liberal drept cauza mizeriei secolului XIX. Se deduce din discursul său că și actualul Papă consideră socialismul marxist drept o variantă proasă a conducerii lumii.

Doctrina socială a Bisericii reprezintă setul de orientări și învățături ale Magisteriului Catolic privind viața în societate, politica, economia și relațiile internaționale, bazate pe credință și tradiție. Aceasta promovează demnitatea umană, dreptatea, fraternitatea și Binele Comun, oferind soluții morale la problemele lumii moderne.



