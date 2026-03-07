Iranul a lovit unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare antirachetă ale Americii, considerat o „umbrelă" de apărare în regiune

Iranul a lovit unul dintre cele mai avansate sisteme de apărare antirachetă ale Americii. Este vorba despre o bază de rachete antibalistice THAAD din apropierea bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită, informează CNN.

Noi imagini satelitare de la mai multe baze militare cheie din Peninsula Arabică sugerează că Iranul încearcă să degradeze apărarea aeriană prin distrugerea radarelor fabricate în SUA care detectează rachete și drone care se apropie.

Sistemul radar pentru o baterie americană de rachete THAAD din Iordania a fost lovit și aparent distrus în primele zile ale loviturilor SUA-Israel asupra Iranului, arată o imagine satelitară realizată luni.

Radarul AN/TPY-2, în valoare de 500 de milioane de dolari, a fost probabil avariat, notează CNN, pe baza imaginilor din satelit. Acesta este radarul care face THAAD să funcționeze.

De ce este important? Fără acest radar există o lacună în sistemul american de apărare antirachetă deasupra Golfului. Clădiri care adăpostesc sisteme radar similare au fost, de asemenea, lovite în două locații din Emiratele Arabe Unite, arată analiza CNN, deși nu este extrem de clar dacă echipamentul a fost avariat.

Radarul este un element critic pentru sistemul de interceptare a rachetelor de top, folosit pentru a angaja și distruge rachetele balistice pe măsură ce acestea zboară spre țintă. SUA operează opt baterii THAAD, în timp ce Emiratele Arabe Unite operează două, iar Arabia Saudită una. S-ar putea să nu fie singurul radar THAAD lovit în primele zile ale războiului cu Iranul.

Ministerul Apărării saudit a anunţat sâmbătă că a distrus trei rachete balistice care se îndreptau spre Baza Aeriană Prince Sultan, care adăposteşte personal militar american, precum şi un total de 17 drone deasupra câmpului petrolier Shaybah din sud-estul Arabiei Saudite.