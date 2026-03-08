Înviat din morți: Seful Garzilor Revolutiei din Iran, agent Mossad sub acoperire, e viu si nevatamat în Israel
Postat la: 08.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Despre Esmail Qaani - comandantul Forțelor Al Quds de pe langă Garzile Revoluției - s-a dat stire zilele trecute ca iranienii l-ar fi executat dupa ce au aflat ca este agent Mossad sub acoperire, cel care a oferit isralo-americanilor pozitiile liderilor religiosi.
Pana la urma, de cateva ore s-a aflat ca Esmail Qaani e un tip "norocos", ca e viu si nevatamat si ca a fost extras de israelieni la momentul oportun, iar acum este în siguranța fiind în Tel Aviv. Quaani era considerat pana acum drept "Motanul cu 9 vieti din Teheran". A fost acolo in 2024 cand a fost lichidat Nasrallah, căpetenia Hezbollah. A fost prin preajmă și când a fost lichidat Hashem Safieddine locțiitorul lui Nasrallah și iarăși a scăpat ca prin urechile acului. Si in final trebuia să fie acolo saptămâna trecută , la 8 si 10 dimineața cand s-a intrunit reuniunea in care a fost lichidat Liderul Suprem, Khamenei, dar a întârziat.
Dar prea mult noroc bate la ochi. Așa că iranienii au inceput să bănuiască că e ceva necurat la mijloc. L-au mai anchetat ei de cateva ori, dar mereu Esmail a găsit o scuză plauzibilă. Dar nu și de data asta. Scuzele nu au mai mers. Așa a aparut informatia ca iranienii l-ar fi detectat ca fiind spion Mossad si l-ar fi executat. Doar că - acum cateva ore- un site oficial israelian a dezvăluit că Esmail-Mossad a reapărut viu și nevătămat la Tel-Aviv. De data asta a avut nu doar noroc ci și mintea necesară ca să nu-și forțeze prea mult șansa.
