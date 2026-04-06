Bucureștiul, campion european la facturi. Plătim energia mai scump decât la Madrid sau Londra

Deși nu este cea mai bogată capitală din Europa, Bucureștiul este printre cele mai scumpe când vine vorba de lumină. Datele recente confirmă o realitate dură: locuitorii Capitalei României plătesc pentru un kilowatt-oră (kWh) aproximativ 28 de eurocenți, depășind media Uniunii Europene. Suntem deja într-o ligă a prețurilor mari, lăsând în urmă orașe precum Madrid, Sofia sau Budapesta.

Deși în cifre absolute Londra sau Bruxelles au facturi mai „grase", clasamentul se răstoarnă dramatic dacă ne uităm în buzunarele oamenilor. Raportat la venituri și la puterea de cumpărare, Bucureștiul ocupă prima poziție în Europa la povara facturilor. Practic, efortul depus de un român pentru a-și plăti curentul este mult mai mare decât cel al unui britanic sau belgian.

Turnura a fost vizibilă după ce s-a renunțat la plafonarea prețurilor, o „frână" care a ținut tarifele sub control câțiva ani. Odată cu eliminarea acesteia în vara anului trecut, s-au înregistrat situații cu facturi dublate. Chiar dacă piața pare să se fi liniștit între timp, prețurile au rămas stabilizate la un nivel foarte ridicat.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că pentru gazele naturale nu vor exista explozii de preț peste pragul maxim actual. Guvernul pregătește un mecanism prin care prețul să fie monitorizat strict pe tot traseul, de la producție până la robinetul consumatorului.

Pentru curentul electric, oficialul a punctat câteva măsuri de protecție:

- Sprijin imediat: Se menține ajutorul de 50 de lei pe lună pentru cetățenii cu venituri sub 1.950 de lei.

- Extinderea plafonului: Există planuri ca pragul de venit pentru acest ajutor să crească la 2.500 de lei în viitorul apropiat.

- Proiecție pe 2026: Subvenția va continua pe tot parcursul anului pentru a amortiza impactul costurilor ridicate.