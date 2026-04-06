Haaretz: Rezerviștii care suferă de sindromul de stres post-traumatic sunt trimiși din nou în serviciu pe măsură ce armata israeliană se apropie de colaps!
Postat la: 04.04.2026 |
Criza tot mai profundă de personal din Israel pare să împingă armata de ocupație să readucă în serviciu chiar și rezerviștii traumatizați. Potrivit unui raport publicat în Haaretz, unii soldați israelieni care suferă de traume psihice severe au fost amenințați cu sancțiuni, inclusiv arestarea, dacă nu se prezentau la datorie.
Raportul indică o armată supusă unei presiuni crescânde, pe măsură ce Israelul duce război pe mai multe fronturi, în timp ce se luptă să-și mențină forțele de rezervă. Comandanții au cerut ca rezerviștii care primesc tratament pentru traume legate de război să se prezinte la datorie, chiar și atunci când unii dintre ei fuseseră internați la Departamentul de Reabilitare al Ministerului Apărării israelian și se aflau sub îngrijire psihiatrică.
Se susține că mulți dintre soldați nu primiseră încă decizii oficiale de invaliditate, un proces care poate dura ani de zile, lăsându-i expuși la noi ordine de mobilizare, în ciuda stării lor. Se spune că comandanții din mai multe brigăzi de rezervă au adoptat aceeași linie chiar și în cazuri deosebit de grave, inclusiv în cazul soldaților care fuseseră recent internați în secții de psihiatrie. Ziarul israelian a declarat că a primit peste 20 de astfel de rapoarte de la începutul războiului cu Iranul.
Un rezervist dintr-un batalion al Comandamentului Frontului Intern a declarat că i-a trimis comandantului său un document de la un psihiatru în care se avertiza că el reprezintă un pericol pentru sine și pentru ceilalți, dar i s-a spus totuși că trebuie să se prezinte. Serviciul său de rezervă a fost înghețat abia după ce Haaretz a contactat unitatea purtătorului de cuvânt al armatei israeliene.
Un alt caz citat de ziar a implicat un parașutist care a participat la genocidul israelian din Gaza după 7 octombrie. Se spune că soldatul suferea de sindrom de stres post-traumatic, cu toate acestea, i s-a înmânat recent o altă înștiințare de mobilizare. Un rezervist din Brigada 300 a declarat, de asemenea, ziarului că comandanții au insistat să se prezinte la datorie chiar și după ce a precizat clar că urma un program de tratament de zi.
Unele dintre mărturii sugerează că presiunea provenea direct din lipsa de trupe a armatei. Un rezervist de infanterie a declarat pentru Haaretz că comandantul său de pluton a insistat să se prezinte deoarece acesta era „cel mai important război din istoria Israelului” și pentru că „avem nevoie de toată lumea”.
Aceste dezvăluiri întăresc semnalele tot mai puternice că armata israeliană se află sub o presiune extremă. Luna trecută, șeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a avertizat că armata se apropie de „colapsul din interior” pe fondul presiunilor crescânde generate de războiul în curs pe mai multe fronturi, inclusiv cu Iranul și Hezbollah.
Se raportează că 37.500 de persoane sunt tratate în prezent de Ministerul Apărării pentru probleme de sănătate mintală, dintre care aproximativ 15.000 nu s-au prezentat încă în fața unei comisii medicale. Dintre aceștia, aproape 7.300 au primit un diagnostic provizoriu de sindrom de stres posttraumatic (PTSD) sau de altă afecțiune de sănătate mintală.
Experții citați de Haaretz au avertizat că trimiterea soldaților traumatizați înapoi în serviciu ar putea avea consecințe grave, inclusiv un risc mai mare de sinucidere. Ziarul a menționat că a raportat anterior două cazuri de soldați diagnosticați cu PTSD care au fost rechemați la datorie și care ulterior și-au luat viața în timp ce se aflau încă în serviciu.
