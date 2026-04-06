Vladimir Putin a dat ordin, după ultimul atac: Rusia începe evacuarea de urgență și se teme de o catastrofă nucleară

Rusia a început sâmbătă evacuarea a 198 de angajaţi de la centrala nucleară de la Bushehr, din Iran, în urma unui alt atac aerian în proximitatea centralei, a declarat pentru presa rusă directorul general al Rosatom, Aleksei Lihacev. În circumstanţe normale, uzina funcţionează cu aproximativ 600 de lucrători. Rosatom a evacuat constant personal rus de la centrală încă de la izbucnirea războiului din Iran, la 28 februarie.

"Conform planului, am început astăzi faza principală a evacuării. La aproximativ 20 de minute după nefericitul atac, autobuzele au plecat din gara din Bushehr spre graniţa dintre Iran şi Armenia. Mai exact este vorba despre 198 de persoane, aceasta este cea mai mare evacuare de până acum", a declarat Lihacev pentru presa rusă.

Evacuările de sâmbătă fuseseră planificate înainte ca Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică să anunţe într-o postare pe X, sâmbătă, că unul dintre angajaţii de la paza centralei a fost ucis de un fragment de proiectil şi că o clădire din perimetrul centralei a fost afectată de unde de şoc şi fragmente.

Agenţiile de ştiri ruseşti l-au citat pe şeful Rosatom afirmând că evenimentele din apropierea centralei se desfăşoară în conformitate cu cel mai rău scenariu posibil. Totodată, Rosatom a informat că paznicul de securitate ucis la centrala din Bushehr, administrată de Rusia, era iranian, nu cetăţean rus. Ambasada rusă în republica islamică informase în prealabil că nu s-au înregistrat victime de origine rusă.