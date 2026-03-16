Următorul teatru de război. China a încercuit Taiwanul în timp ce atenția lumii e îndreptată pe războiul din Iran. După Urmuz, o nouă strâmtoare importantă va fi blocată

Ieri, armata Taiwanului a detectat 26 de avioane de luptă chineze în spațiul său aerian. În același timp, 7 nave ale marinei chineze s-au locat in imediata apropiere a apelor teritoriale. Toate, însă, încercuind insula în același timp. Aceasta este cea mai mare prezență militară pe care China a arătat-o lângă Taiwan în ultimele săptămâni.

Și s-a întâmplat exact în aceeași zi în care SUA au anunțat trimiterea de trupe suplimentare în Orientul Mijlociu. Taiwan a semnat ieri un acord de armament de 9 miliarde de dolari.

Unul dintre acele pachete de arme — 82 de sisteme HIMARS — expiră pe 26 martie.

Coreea de Sud și-a retras discret sistemul de apărare antirachetă THAAD din cauza Iranului.

Dacă China face o mișcare, Coreea de Nord ar putea amenința simultan Japonia și Coreea de Sud.

Iată lanțul logic: China a tăcut timp de 16 zile lângă Taiwan → experții au spus „poate e pace” → apoi 26 de avioane s-au întors ieri → acalmia nu a fost niciodată pace → acalmia a fost Xi așteptând fereastra perfectă.

America este în război în Orientul Mijlociu. Stocurile de rachete ale Americii sunt epuizate. Pușcașii marini ai Americii sunt în Golf. Iar TSMC — compania care fabrică 90% din cipurile avansate ale lumii — se află pe acea insulă încercuită. Dacă Taiwanul cade, fiecare companie de AI, fiecare producător de telefoane, fiecare marcă de mașini de pe pământ își pierde aprovizionarea cu cipuri.

Un analist a numit acest lucru: scenariul „S&P 500 scade cu 50%”. The New York Times a declarat că acest lucru ar „paraliza economia SUA”. Întrebarea incomodă pe care nimeni nu o pune: Dacă China face o mișcare săptămâna aceasta, ce anume mai face America, având zero unități militare disponibile și petrolul la 100 de dolari? Aceasta este cea mai periculoasa fereastra geopolitica din 2003 incoace.

In plus, un război în acea zona ar mai inchide inca o stramtoare importanta, pe langa stramtoarea Urmuz. Prin Urmuz plecau 20% din petrolul mondial spre China si acea zona si se intorceau 80% din rezervele de hrana. Un război în acea zona ar duce la blocarea stramtorii Bering si accesul rapid spre Oceanul Artic si rutele spre Europa. Dar ar bloca si trecerea navelor pe culoarul dintre Taiwan si China, spre Marea Chinei de sud si toate statele de acolo.